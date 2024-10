Kuda za blagdane? Ovo su najromantičniji vašari u Evropi: Zagreb u vrhu, a blizu je i Beč

Zašto ne biste odstupili od tradicije i razmislili o prijatnom, idiličnom božićnom odmoru u Evropi koji ćete pamtiti godinama? Evo nekoliko prijedloga.

Ova lista najromantičnijih božićnih vašara u Evropi, prema European Best Destinations, bazirana je na glasovima hiljada putnika iz 142 zemlje i nudi jedinstvene doživljaje za one koji traže bajkoviti odmor.

Od slikovitih pejzaža i srednjovekovnih okruženja do veselog prazničnog festivala, postoji nešto za svakog romantičnog putnika.

Top 10 destinacija na listi i datumi održavanja njihovih vašara su:

1. Asti-Govone, Italija – od 16. novembra do 22. decembra (vikendom);

2. Zagreb, Hrvatska – od 30. novembra do 7. januara;

3. Ženeva, Švajcarska – od 21. novembra do 24. decembra;

4. Beč, Austrija – od 13. novembra do 23. decembra;

5. Bat, Velika Britanija – od 28. novembra do 15. decembra;

6. Madrid, Španija – od 29. novembra do 31. decembra;

7. Miluz, Francuska – od 22. novembra do 24. decembra;

8. Gdanjsk, Poljska – od 23. novembra do 22. decembra;

9. Rotenburg, Nemačka – od 29. novembra do 23. decembra;

10. Briž, Belgija – od 22. novembra 2024. do 5. januara 2025.

Asti i Govone, Italija

Asti; Foto: Shutterstock/Rostislav Glinsky

Već drugu godinu zaredom, italijanska regija Pijemont predvodi listu božićnih vašara u Astiju i Govoneu. Oni su proglašeni najromantičnijim božićnim selima u Evropi.

Ova dva sela pružaju idiličan ambijent, prijatne butik hotele, vrhunsku lokalnu kuhinju, poznata vina i njihove proslavljene manifestacije „Magical Christmas Village“.

Na jednom od brežuljaka Roero, Govone postaje bajkovito božićno čudo od 16. novembra, ukrašeno svjetiljkama i prazničnim dekoracijama, sa brojnim predstavama, zabavnim događajima i izložbama u magičnoj prazničnoj atmosferi.

U blizini, božićni vašar u Astiju sadrži više od 130 predivno ukrašenih drvenih koliba. „Vazduh ispunjen prelijepim mirisima pečenog kestenja, kuhanog vina i tople čokolade poziva na romantične trenutke“, piše EBD.

Vašar traje od 16. novembra do 22. decembra (vikendom).

Zagreb, Hrvatska

Shutterstock/Ivan Smuk

Zagrebački Advent očarava putnike svojim svhetlima i živopisnim prazničnim duhom. Postoji li bolji način da uđete u romantični duh praznika nego šetajući kroz božićne vašare, otkrivajući ručno pravljene ukrase i poklone dok uživate u lokalnim delikatesima glavnog grada Hrvatske?

Posebna atrakcija zagrebačkih božićnih proslava je klizalište na Trgu kralja Tomislava, omiljeno mhesto za porodice i romantičan susret uz zimsku romantiku.

Praznični duh prostire se širom grada sa bogatim programom muzičkih koncerata i umhetničkih izložbi.

Od 30. novembra do 7. januara.

Ženeva, Švajcarska

Shutterstock/Taljat David

Elegantni grad Ženeva nudi rafinirano iskustvo na svom „Noël au Quai“ vašaru.

Smhešten na zadivljujućoj obali Ženevskog jezera duž Quai du Mont-Blanc, ova destinacija je, prema EBD-u, „savršena za parove koji traže sofisticirano praznično iskustvo, sa luksuznim boravkom u butik hotelima i uživanjem u švajcarskoj čokoladi na svakom koraku“.

„Praznična atmosfera božićnih vašara, pojačana starinskim vrteškama, pretvara mhesto u praznični raj sa jedinstvenim poklonima koje prave talentovane lokalne zanatlije, kulinarskim poslasticama i uličnom hranom poput raclette-a, kuvanog vina i romantičnog fondija za dijeljenje“.

Pored vašara, Ženeva poziva na istraživanje niza šarmantnih iskustava uključujući plivanje u zimskim vodama, opuštanje u sauni, radionice za pravljenje satova, branč u Grand Théâtre-u i potpunu uronjenost u živahnu kulturnu scenu Ženeve, vrhunsku gastronomiju i sportske aktivnosti.

Od 21. novembra do 24. decembra.

Beč, Austrija

Shutterstock/Cristina Annibali

Za klasičnu romantičnu božićnu atmosferu, Beč sa svojim bezvremenskim šarmom i čuvenim božićnim vašarima je „nezaobilazna destinacija za romantičare“, prema EBD-u.

Sa prijelepom arhitekturom, vožnjom kočijama i prazničnim koncertima, ovaj grad nudi magično praznično iskustvo.

Beč se redovno svrstava među najromantičnije božićne vašare u Evropi i godinama unazad je najbolji božićni vašar u Austriji.

Jedan od najistaknutijih događaja je tradicionalna „Bečka čarolija Adventa“ koja pretvara trg ispred gradske skupštine u bajkovito zemljište sa svjetlucavim prazničnim svjetlima.

Od 13. novembra do 23. decembra.

Bat, Velika Britanija

Shutterstock/Jacek Wojnarowski

Za dodir starinskog šarma i romantike, božićni vašar u Batu pruža srednjovjekovni ambijent koji posjetioce vraća u prošlost u ovom UNESCO zaštićenom mjestu.

Božićni vašar u Batu, koji traje 18 dana, smješten je u slikovite ulice oko opatije Bat, stvarajući magičan ambijent.

Od 28. novembra do 15. decembra.

Sesilija Rodrigez, saradnica Forbes

