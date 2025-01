Završena pravna borba – princ Harry se nagodio izvan suda, Murdochovo medijsko carstvo priznalo nezakonite radnje

Višegodišnja pravna borba princa Harryja protiv britanske novinske grupe Ruperta Murdocha danas je dobila neočekivan zaokret, kada je vojvoda postigao nagodbu u slučaju nezakonitog prikupljanja informacija neposredno prije početka suđenja, javlja CNN

Vojvoda od Sussexa, danas 40-godišnjak, opisao je nagodbu kao „monumentalnu pobjedu“. Tužio je izdavačku kuću News Group Newspapers (NGN), koja stoji iza britanskih tabloida The Sun i ugašenog lista News of the World, tvrdeći da su novinari i privatni istražitelji zaposleni u ovim publikacijama ciljali njega i njegovu porodicu u razdoblju od 1996. do 2011. godine.

Izvinjenje vojvodi od Sussexa

Njegov advokat David Sherborne izjavio je pred Višim sudom u Londonu kako je NGN „uputio potpuno i nedvosmisleno izvinjenje vojvodi od Sussexa zbog ozbiljnog narušavanja privatnosti od strane lista The Sun između 1996. i 2011. godine, uključujući nezakonite aktivnosti koje su sprovodili privatni istražitelji angažirani za potrebe lista.“

U ime optuženih, Sherborne je pročitao saopćenje u kojem je NGN također izrazio žaljenje vojvodi „zbog hakovanja telefona, nadzora i zloupotrebe privatnih podataka od strane novinara i privatnih istražitelja zaposlenih u listu News of the World.“

Osim toga, NGN se izvinio zbog posljedica koje je narušavanje privatnosti imalo na pokojnu princezu Dianu, majku princa Harryja. Kompanija je priznala da je vojvodi nanesena „velika patnja“ te da su njegovi odnosi s porodicom i prijateljima ozbiljno narušeni. U sklopu nagodbe dogovorena je isplata značajne odštete.

Prema izvještajima, nagodba princa Harryja i njegovog ko-tužitelja, bivšeg političara i zamjenika lidera Laburističke stranke Toma Watsona, uključuje osmoznamenkastu cifru, koja pokriva i odštetu i pravne troškove. Izvor blizak slučaju nije opovrgnuo ovaj iznos u izjavi za CNN.

Suđenje, koje je trebalo početi u utorak ujutro, više je puta odgađano na zahtjev obje strane. Prije zakazanog početka procesa, koji je trebao trajati između osam i deset sedmica, NGN je van suda riješio oko 1.300 drugih tužbi vezanih za presretanje glasovnih poruka, prema riječima glasnogovornika Harryjevog pravnog tima.

Princ Harry, Foto: Ben Stansall / AFP / Profimedia

Skandal sa hakiranjem telefona

Skandal s hakiranjem telefona koštao je Murdochovo medijsko carstvo više od milijardu funti (1,24 milijarde dolara), prema istraživanju industrijskog časopisa Press Gazette iz 2021. godine.

Sherborne je, u ime princa Harryja i Toma Watsona, izjavio: „Današnja monumentalna pobjeda dokazuje da je The Sun, vodeća publikacija Murdochovog britanskog medijskog carstva, zaista bio uključen u nezakonite radnje.“

Govoreći izvan suda, Sherborne je dodao da rezultat predstavlja „pravdu za stotine drugih žrtava koje su bile prisiljene na nagodbu bez mogućnosti da otkriju istinu o onome što im je učinjeno.“

„Nakon godina otpora, poricanja i pravnih bitki koje je vodila kompanija News Group Newspapers, uključujući troškove od preko milijardu funti za odštete i pravne naknade, NGN konačno odgovara za svoje nezakonite radnje i očigledno nepoštovanje zakona,“ zaključio je advokat, prenosi CNN dalje navideći kako je Tom Watson, koji se također nagodio, tvrdio da su tabloidi koristili nezakonite metode prikupljanja informacija i hakiranje telefona između 2009. i 2011. godine. Watson je ranije izjavio da je bio meta dok je istraživao Murdochove novine tokom skandala s hakiranjem telefona, što je 2011. dovelo do gašenja lista News of the World i Murdochovog javnog izvinjenja.

Advokat princa Harryja također je kazao kako se NGN izvinio Watsonu zbog „neopravdanog zadiranja u njegovu privatnost tokom njegove političke karijere u razdoblju 2009–2011.“