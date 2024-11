Vlada FBiH najavila izmjene u platama radnika – da li će doći do povećanja minimalca?

Jedna od tema na danas održanoj tematskoj sjednici Vlade Federacije Bosne i Hercegovine o fiskalnoj reformi, bila je i izmjena Zakona o porezu na dohodak. Najavljenim izmjenama neće doći do povećanja minimalne plate, ali će najmanja isplata radniku iznositi 1.200 KM. Radni učinak radnika postati će neoporeziva kategorija. Kako je i saopćeno iz Vlade FBiH, u dijelu koji ne podliježe oporezivanju dodaje se novi stav koji glasi: “novčane naknade zaposleniku na ime dijela plaće za radni učinak shodno važećim propisima o radu, do 200 KM mjesečno, za period od dana početka primjene ovog zakona do 31. 12. 2025. godine.“

Naime, prema Zakonu o radu Federacije BiH plata se sastoji od osnovne plate i dijela plate za radni učinak, ukoliko je on ostvaren. Radni učinak definiše poslodavac u skladu sa općim propisima, kolektivnim ugovorom ili pravilnikom o radu.

Hoće li izmjene riješiti probleme radnika?

“Ovo nije fiskalna reforma koja se najavljivala i koja će suštinski riješiti probleme radnika u FBiH na način da zaista dođe do značajnog povećanja plate. Ovo je jedan temporalni zakon, koji se odnosi na to da se formira novi dio neoporezivog do 200 KM i odnosi se na tzv. radni učinak. Radni učinak se uglavnom više veže i više postoji u javnom sektoru, nego u privatnom sektoru FBiH”, pojasnio je najavljene izmjene ekonomista Admir Čavalić za N1, dodajući da će zakon više pogodovati uposlenicima javnog sektora.

Pitanje koje zanima sve je – da li će se osigurati radnicima da dobiju iznos veći od 1.000 KM.

“Onog momenta kad se usvoje izmjene i dopune Zakona o dohotku u Federaciji, nakon toga usvajamo uredbu o minimalnim mjesečnim primanjima radnika u FBiH. Ni ovaj put od 1. januara 2025. godine minimalna plata neće biti 1.000 KM, ali niti jedan poslodavac neće moći da isplati ispod 1.200 KM. Zavisi koliko će to tačno biti kad usvojimo izmjene i dopune”, saopćio je danas ministar razvoja i poduzetništva FBiH Vojin Mijatović.

I iz Vlade FBiH su istakli da je ovaj prijedlog dopune izmjena Zakona o porezu na dohodak i najavljena uredba zapravo hitna mjera u 2025. godini koja bi omogućila poslodavcima, kako navode, povećanje plaća zaposlenicima bez poreznog opterećenja.

Foto: CBBiH

Jednokratna pomoć za penzionere

“Ovaj prijedlog ima za cilj motivirati poslodavce da zaposlenicima omoguće veće neto prihode, što može dovesti do veće potrošnje i podrške ekonomskom rastu. Time se smanjuje finansijsko opterećenje za zaposlenike koji zarađuju ispod određenih pragova, čime se povećava njihova kupovna moć i poboljšava kvaliteta života. Istovremeno, izuzeće prihoda povezano je s radnim učinkom zaposlenika prema poslodavcu, što stvara pozitivnu sinergiju između njih, rezultirajući obostranim pozitivnim učinkom. Predloženo izuzeće dijela prihoda na ime radnog učinka ima svrhu da dodatno potakne produktivnost i motivaciju na tržištu rada”, istaknuto je iz Vlade FBiH.

Podsjetimo, pored seta fiskalnih reformi, danas je bilo riječi i o jednokratnoj pomoći za penzionere. Definisano je da će im ona biti isplaćena tokom mjeseca novembra, te da će za tu svrhu u FBiH biti izdvojeno 37 miliona KM.

Prema najavi premijera Federacije BiH na danas održanoj press konferenciji nakon sjednice Vlade FBiH, spomenuti prijedlog zakona o dopuni Zakona o porezu na dohodak uskoro će biti upućen u Parlament FBiH, te će se razmatrati po skraćenom postupku.