U ruševinama Diddyjevog carstva

Sean Combs je nekada bio na putu da postane milijarder. No, kako se optužbe za seksualno zlostavljanje i građanske tužbe gomilaju, poslovni partneri su se povukli, a vrijednost njegovih brendova sve više opada. A najgore vijesti možda tek dolaze.

Od sjedišta Bad Boy Worldwidea Seana ‘Diddyja’ Combsa na Manhattanu ostali su samo ruševni ostaci. Na adresi 1710 Broadway – šestokatnici koja je 1919. godine počela kao izložbeni prostor Ford Motor Companyja – danas stoje tek dva oštećena betonska stupa, blizu mjesta gdje je nekad zlatna i srebrna tenda označavala dom svega što je vezano za Diddyja. No sada, poput njegovog bivšeg korporativnog dvorca, carstvo 54-godišnjeg hip-hop mogula urušilo se usred niza optužbi za seksualno zlostavljanje i drugih tužbi. (Combs nije krivično optužen; on i njegovi predstavnici nisu odgovorili na upite za komentarom u vezi s optužbama za zlostavljanje, koje je on odlučno negirao.)

Bio poznat po samopouzdanju

Ovaj trenutak je u velikom kontrastu s njegovim ranim danima. Kako je napredovao u svijetu muzike, bio je poznat po svojoj sigurnosti i samopouzdanju, od početaka kao pripravnik u Uptown Recordsu do osnivanja Bad Boy Recordsa 1992. godine. Od tada je Combs stajao iza nekih od najlegendarnijih trenutaka u hip-hop povijesti: poticanje poznatog rivalstva između rap scena istočne i zapadne obale, producirao je posthumno izdanje Billboardovog hita broj 3, albuma Ready to Die Notorious B.I.G.-a, te potpisivao ugovore s Biggiejevom udovicom Faith Evans i drugim zvijezdama poput Masea, a kasnije Machine Gun Kellyja i Janelle Monáe.

A hip-hop je bio tek početak. Toko posljednja dva desetljeća proširio je svoje poslovanje na nekoliko životnih kategorija — uključujući modne i mirisne linije Seana Johna, iznimno uspješno partnerstvo votke Cîroc s britanskim konglomeratom alkoholnih pića Diageo i osnivanje mreže Revolt TV—i tokom og razdoblja (prije poreza i naknade), zaradio je gotovo milijardu dolara.

Godine 2019., Forbes je procijenio Combsovo lično bogatstvo na 740 miliona dolara. I Combs i njegov tim kasnije su tvrdili da je on milijarder, uprkos tome što nisu ponudili nikakvu dokumentaciju koja bi potvrdila tu tvrdnju. Forbes sada konzervativno procjenjuje da je vrijedan 400 miliona dolara.

S obzirom na ozbiljnost tih građanskih slučajeva i nadolazeću federalnu istragu navodno o trgovini ljudima, Combs se sada suočava s egzistencijalnom prijetnjom svojoj slobodi i svom bogatstvu. (Combs i njegovi predstavnici nisu odgovorili na zahtjeve za komentarom o Forbesovoj procjeni neto vrijednosti; američka vlada potvrdila je nekoliko novinskih organizacija da su poduzete mjere u vezi s istragom.)

Sean Combs suočava se sa ozbiljnim optužbama, Foto: REUTERS/Eduardo Munoz

Prema izvještajima nekoliko medijskih kuća, u martu 2024. savezni agenti pretresli su njegove domove u Miamiju i Los Angelesu u sklopu istrage trgovine ljudima. Nije jasno je li Combs meta te istrage. Prošlog oktobra njegova bivša djevojka i bivša umjetnica Bad Boya Cassie Ventura podnijela je tužbu optužujući ga za silovanje, seksualno zlostavljanje i premlaćivanja koja su trajala više od decenije. U svojoj tužbi, koju je podnijela saveznom sudu, optužila je Combsa da joj je davao drogu i tjerao je na seks s drugim muškarcima. (Venturina tužba je nagođena dan nakon što je podnesena; Combs je negirao sve optužbe i rekao u izjavi da nagodba nije priznanje nedjela.)

Zlostavljanje djevojke

Snimka nadzorne kamere iz 2016. koju je CNN dobio prošlog mjeseca prikazuje Diddyja kako tuče Venturu; izdao je izvinjenje za izbrisani video na Instagramu 48 sati kasnije i opisao svoje ponašanje kao “odvratno”, ne spominjući Venturu po imenu. Istog mjeseca kada je Ventura podnijela svoju tužbu, javile su se još dvije žene i podnijele tužbe prema njujorškom Zakonu o preživjelim odraslim osobama, optužujući Combsa za seksualno zlostavljanje, premlaćivanje i prisilno drogiranje. Četiri dodatne tužbe pojedinačnih tužitelja koji optužuju Combsa za seksualno zlostavljanje, prisilne seksualne odnose i prisilno drogiranje podnesene su u New Yorku između decembra 2023. i maja 2024., uključujući i onu koju je podnio Combsov bivši producent, Rodney “Lil Rod” Jones. (Combs je negirao sve optužbe u svim tužbama, a advokati koji ga zastupaju okarakterizirali su radnje kao “neutemeljene” i “otimanje novca.”)

Combs je u međuvremenu pokrenuo vlastiti pravni postupak protiv Diagea. U tužbi iz maja 2023. tvrdio je da je firma “dokazala da nije voljna jednako tretirati svoje crne partnere”. U podnesku se navodi da su Combsovi brendovi Cîroc i DeLeón bili “gladni” marketinških, proizvodnih i distribucijskih resursa u poređenju s drugim brendovima kao što su Don Julio i Casamigos tequila, od kojih je posljednjeg suosnivač George Clooney.

Službenici za provođenje zakona stoje ispred imanja povezanog s hip-hop zvijezdom Seanom “Diddyjem” Combsom nakon što su agenti Ministarstva nacionalne sigurnosti SAD-a otvorili istragu, u kvartu Holmby Hills u Los Angelesu, u martu ove godine, Foto: REUTERS/Carlin Stiehl

Do juna 2023. Diageo je okončao svoje partnerstvo s Combsom, tvrdeći da je “uprkos tome što je zaradio gotovo milijardu dolara tokom naše 15-godišnje veze, g. Combs pridonio ukupno 1000 dolara (prema dogovoru s DeLeónom) i odbio ispoštovati svoje obaveze.”

Privremeni rezultati koje je Diageo objavio u januaru 2024. godine otkrivaju da je Combsu isplaćeno 200 miliona dolara za njegov udio u DeLeónu, u zamjenu za okončanje njegove tužbe i njihovog partnerstva. “Ovom akvizicijom, prethodno neriješeni sporovi među dioničarima su riješeni, a Diageo je sada 100% vlasnik brenda DeLeón,” stoji u izjavi proizvođača alkoholnih pića. (Diageo je odbio komentirati prekid partnerstva osim informacija koje su već navedene u pravnim dokumentima.)

Nagli pad njegovog bogatstva najvećim je dijelom posljedica raskida partnerstva s Diageom. Kada je Forbes procijenio Combsovu neto vrijednost na 740 miliona dolara 2019., najveći udio došao je od Cîroca. Aranžman se nekad smatrao iznimnim uspjehom u industriji, s Combsom koji je u prosjeku godišnje zarađivao 66 miliona dolara od 2007. do raskida 2023. Na vrhuncu svoje popularnosti i dobre volje, stručnjaci za investicije rekli su Forbesu da bi Combs mogao prodati izvor prihoda od votke trećoj strani na temelju buduće projicirane zarade. Takav bi posao, procijenio je Forbes , bio vrijedan stotine miliona dolara.

Reputacijski udar

Ali ne više. Prodaja Cîroca pala je gotovo 24 posto količinski od 2014. do 2022. Do kraja partnerstva, međutim, Combs i Cîroc bili su neraskidivi. “Dovodio je Cîroca svugdje, slavno”, kaže Joel Henry, bivši izvršni direktor Diagea u prostoriji u kojoj se sklopio posao s Diddyjem. “Cîroc je postao Diddy… Postao je brend.”

Čini se da je ono što je okončalo saradnju s Diageom više reputacijski udarac nego stvarna prijetnja njegovoj dobiti, za razliku od ružnog korporativnog razvoda 2022. između brenda Yeezy Kanyea Westa i Adidasa, zbog kojeg je njemačka firma sportske odjeće prijavila 540 miliona dolara neto gubitak. “Cîroc i DeLeón nemaju gotovo nikakav utjecaj na Diageo”, kaže evropski analitičar upoznat s Diageovim finansijama. “Ova dva brenda nisu presudna,” dodaje Davide Amorim, analitičar Alphavaluea sa sjedištem u Francuskoj, jer Cîroc i DeLeón čine samo nekoliko postotnih bodova u Diageo ukupnoj prodaji. Ogroman Diageov portfolio, naposljetku, sadrži ono što Amorim opisuje kao “glavne robne marke” koje čine najveći dio njegovih prihoda: Smirnoff votku, Johnnie Walker scotch te Casamigos i Don Julio tekile.

Bez Diagea i Revolta, Forbes procjenjuje da Combs ima otprilike 200 miliona dolara u gotovini.

Nakon raskida partnerstva s Diageom, Combsova posljednja preostala poslovna imovina bio je njegov vlasnički udio u Revolt TV-u, mreži koju je osnovao 2012. kako bi predstavio kreatore u hip-hopu i kulturi mladih. Početkom juna 2024., dok su vijesti o tužbama za seksualni napad bile sve veće, Combs je prodao svoj udio u Revoltu i firma će predati njegove dionice zaposlenicima, potez koji je izvršni direktor Detavio Samuels opisao kao “generiranje bogatstva za marginalizirane zajednice koje su bile povijesno izostavljene”—iako je Forbesu rečeno da mreža ima dug niz zainteresiranih kupaca.

Dokument o procjeni vrijednosti treće strane u koji je Forbes imao uvid procijenio je firmu na 405 miliona dolara 2022. godine, od čega je Combs imao nešto više od 50 posto udjela. Međutim, ključno je da investicijski bankar upoznat s Revoltovim finansijama kaže za Forbes da su Combsove dionice imale kontrolu nad glasanjem, ali nisu imale finansijsku kontrolu, što ih čini manje vrijednima od direktnog vlasničkog udjela.

Sean Combs i Cassie Ventura, Foto: MEGA / The Mega Agency / Profimedia

Bankarski stručnjak dodaje da je procjena od 405 miliona dolara za Revolt bila previsoka po njegovom mišljenju i da bi vrijednost firme bila ispod 200 miliona dolara. Revolt je navodno isplativ; ranije ovog mjeseca, Samuels je tvrdio da se EBITDA učetverostručila od 2022. do 2023. (Predstavnik Revolta odbio je dati trenutnu procjenu firme.)

Bez Diagea i Revolta, Forbes procjenjuje da Combs ima otprilike 200 miliona dolara u gotovini. Macy's je odbacio njegovu modnu liniju Seana Johna, koja je nekad imala više od 400 miliona dolara godišnje prodaje, a njegovu marku naočala izbacili su iz optičara, čineći je gotovo bezvrijednom.

Uprkos Combsovom impresivnom portfoliju nekretnina — njegove dvije kuće u Miamiju i kompleks u LA-u procijenjeni su na više od 40 miliona dolara po komadu — otprilike polovina njihove stvarne vrijednosti vezana je za hipoteke. Njegov glazbeni katalog Bad Boy, koji je Forbes svojevremeno procijenio na 125 miliona dolara, ovih bi dana vjerovatno postigao mnogo nižu cijenu. “Sve što je (Combs) učinio kao umjetnik vjerovatno je izgubilo znatnu vrijednost, kao i njegov brend,” kaže John Branca, advokat Michaela Jacksona. Iako Combs zarađuje manje od muzičkih tantijema nakon što je vratio izdavačka prava izvođačima Bad Boya, uključujući Biggieja, to ne znači da su obožavatelji hip-hopa prestali slušati. “Niko ne kupuje Biggieja”, kaže muzički advokat Peter Paterno, koji je potpisao prvi ugovor s britanskim rockerima Queen u SAD-u. “Ako je to ploča Puffyja, on je zaklan.”

Četiri dodatne tužbe pojedinačnih tužitelja koji optužuju Combsa za seksualno zlostavljanje, prisilne seksualne odnose i prisilno drogiranje podnesene su u New Yorku između decembra 2023. i maja 2024., uključujući i onu koju je podnio Combsov bivši producent, Rodney “Lil Rod” Jones, Foto: REUTERS/Mario Anzuoni

Neugodni dani

Ono što je ostalo od Combsova bogatstva zaokružuje vrijedna kolekcija umjetnina (s djelima Jean-Michela Basquiata, Keitha Haringa i Kerryja Jamesa Marshalla), zajedno s njegovim mlaznim avionom Gulfstream i flotom od 20 automobila, uključujući Rolls-Royce i Maybach.

Njegovi izgledi za blisku budućnost izgledaju loše. Protiv njega će se odvijati šest građanskih tužbi koje ga terete za seksualni napad, uz istragu koju vodi savezna vlada. Još uvijek nije jasno s čime bi se Combs mogao suočiti od strane savezne vlade, jer nije optužen niti osumnjičen za zločin, ali postoji pravni presedan. Naime, “RICO tužba u seksualnoj trgovini,” kaže dr. Ann Olivarius, međunarodna advokatica specijalizirana za seksualno zlostavljanje, diskriminaciju na osnovu spola i ljudska prava, pozivajući se na zakon o reketiranju koji američka vlada obično koristi u takvim slučajevima. Među mogućim kaznama s kojima bi se Combs mogao suočiti, ukoliko bude optužen i osuđen prema RICO zakonu, dodaje, jesu ogromne novčane kazne i duga zatvorska kazna. “Ovo nije mala stvar. Ovo je ozbiljno. Tako da mislim da ga očekuju još neugodniji dani.”

Za jednog trenutnog zaposlenika u kompaniji povezanoj s Combsom, ovo je početak znatno manje prestižnog razdoblja. “Nekada je bilo prestižno raditi za Diddyja.”

“A sada više nije.”



Autor: Lisette Voytko-Best, Forbes