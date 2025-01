Sud potvrdio zakon kojim se TikTok zabranjuje u SAD

Vrhovni sud je u petak presudio protiv TikToka, potvrđujući zakon kojim se aplikacija prisiljava na prodaju ili zabranu u SAD-u od 19. januara, dok je izabrani predsjednik Donald Trump nagovijestio da bi mogao pokušati da interveniše.

Šta sve znamo do sad:

17. januar 2025.

Vrhovni sud je odlučio da zakon ne krši prava Prvog amandmana aplikacije i njenih korisnika, potvrđujući argument savezne vlade o nacionalnoj bezbjednosti i ostavljajući TikTok podložnim zabrani 19. januara, osim ako se ne proda američkoj kompaniji.

17. januar 2025.

Trump, koji je javno podržavao zadržavanje TikToka u SAD-u, rekao je da je odluka suda bila „očekivana“ i da će njegova odluka o aplikaciji biti donijeta „u bliskoj budućnosti, ali mu je potrebno vrijeme da sagleda situaciju.“

16. januar 2025.

Bidenova administracija ne planira da interveniše protiv zakona koji prisiljava prodaju ili zabranu TikToka do 19. januara, prema više izvora, dan nakon što je NBC News izvijestio da Bidenov tim „istražuje opcije“ kako bi spriječio gašenje aplikacije. Međutim, prema izvještajima ABC-ja, Biden također neće preduzeti mjere za sprovođenje zabrane na prodavnice aplikacija ili internet provajdere.

16. januar 2025.

Lider demokratske većine u Senatu Chuck Schumer rekao je da je „jasno da je potrebno više vremena da se pronađe američki kupac,“ ukazujući na neuspješan pokušaj demokrata u Senatu da produže rok do 19. januara i pozivajući zakonodavce na rješenje koje zadržava TikTok u SAD-u dok istovremeno štiti privatnost podataka Amerikanaca (zakon kojim se TikTok zabranjuje osim ako ga kineski vlasnik ByteDance ne proda prošao je uz podršku obje stranke prošle godine).

15. januar 2025.

Trump, koji preuzima dužnost dan nakon što TikTok bude zabranjen, razmatra izvršnu naredbu kojom bi suspendovao zabranu na dva do tri mjeseca, izvještava The Washington Post.

15. januar 2025.

TikTokov direktor Shou Zi Chew očekuje se na Trumpovoj inauguraciji, prema The New York Timesu.

14. januar 2025.

Procjene analitičara Wedbusha, Dana Ivesa ukazuju da bi ByteDance mogao tražiti između 40 i 50 milijardi dolara za američke operacije platforme (drugi analitičari daju različite procjene, u zavisnosti od toga da li ugovor uključuje TikTokov moćni algoritam za sadržaj).

13. januar 2025.

Zvaničnici kineske vlade razmatrali su prodaju američkih operacija TikToka milijarderu Elonu Musku, savezniku Trumpa, ukoliko Vrhovni sud ne zaustavi sprovođenje zabrane 19. januara, izvijestio je Bloomberg. Međutim, ljudi upoznati sa situacijom navode da su ove diskusije preliminarne i da kineski zvaničnici više vole da TikTok ostane u vlasništvu ByteDancea. Iz te kompanije su za Forbes rekli da „ne mogu komentarisati čistu fikciju“ povodom ovih tvrdnji.

10. januar 2025.

Vrhovni sud je saslušao usmene argumente o zakonu koji zahtijeva da TikTok bude prodat američkoj kompaniji ili se suoči sa zabranom, pri čemu su sudije djelovale „naklonjene“ da podrže zakon nakon što su izrazile zadovoljstvo njegovim fokusom na kontroverzno kinesko vlasništvo nad matičnom kompanijom aplikacije, prema izvještaju New York Timesa.

9. januar 2025.

Milijarder Frank McCourt (osnivač Projecta Liberty) predložio je kupovinu američkih operacija TikToka – ali bez njegovog algoritma – migracijom američkih korisnika na lokalnu digitalnu infrastrukturu. MekKort sugeriše da bi ovaj ugovor mogao vrijedjeti 20 milijardi dolara, uz interes drugih investitora poput zvijezde „Shark Tank-a“ Kevina O’Learyja (nije jasno da li ByteDance razmatra ovu ponudu).

6. januar 2025.

O’Leary dio inicijative The People’s Bid for TikTok (Ponuda ljudi za TikTok), rekao je za Fox News da planira da kupi aplikaciju i da će mu za to trebati Trumpova pomoć.

3. januar 2025.

Ministarstvo pravde zatražilo je od Vrhovnog suda da podrži zakon koji zahtijeva zabranu ili prodaju TikToka uprkos Trumpovoj podršci aplikaciji, tvrdeći da TikTok nije pokazao dovoljno razloga da opravda odlaganje stupanja zakona na snagu i da Trump nije iznio održiv argument za odlaganje zabrane.

27. decembar 2024.

Trump je u podnesku sudu izrazio protivljenje potencijalnoj zabrani TikToka, tvrdeći da bi, ako Vrhovni sud interveniše, mogao osigurati „političko rješenje“ nakon svoje inauguracije 20. januara koje bi omogućilo aplikaciji da ostane u SAD.

18. decembar 2024.

Vrhovni sud najavio je da će razmatrati TikTokovu žalbu protiv saveznog zakona koji bi mogao potencijalno zabraniti aplikaciju, zakazavši usmene argumente za 10. januar – samo nekoliko dana prije nego što zakon stupi na snagu.

16. decembar 2024.

TikTok je zatražio od Vrhovnog suda nalog koji bi blokirao zabranu dok konzervativna većina suda ne odluči o zakonitosti TikToka ili odbaci slučaj, tvrdeći da bi odlaganje zabrana omogućilo „manevarski prostor za sud da sprovede uredan pregled… prije nego što se ovaj vitalni kanal za komunikaciju Amerikanaca sa svojim sugrađanima i svijetom zatvori.”

16. decembar 2024.

Chew se sastao s Trumpom u njegovoj rezidenciji Mar-a-Lago, prema CNN-u, tvrdeći da bi zabrana Vrhovnog suda omogućila Trumpovoj pro-TikTok administraciji vrijeme da komentariše ovaj slučaj.

6. decembar 2024.

Apelacioni sud za okrug Kolumbija odbio je TikTokov zahtjev za reviziju zakona nakon što je tročlano sudsko vijeće zaključilo da pitanja nacionalne bezbjednosti nadmašuju prava Prvog amandmana TikToka, kasnije odbijajući TikTokov zahtjev da zaustavi svoju presudu kojom potvrđuje zakon.

14. maj 2024.

Osam korisnika TikToka tužilo je saveznu vladu, optužujući je za kršenje Prvog amandmana i nazivajući zabranu „neustavno preširokom.“

7. maj 2024.

TikTok je podnio tužbu protiv savezne vlade, osporavajući ustavnost zabrane i tvrdeći da su aplikacija i njeni američki korisnici lišeni svojih prava po Prvom amandmanu.

24. april 2024.

Predsjednik Joe Biden potpisao je zakon kojim se zahtijeva prodaja TikToka ili njegova zabrana, izazvavši reakciju platforme koja je u izjavi navela da je „uložila milijarde dolara kako bi osigurala podatke američkih korisnika i svoju platformu oslobodila spoljnog uticaja i manipulacije.“

23. april 2024.

Senat je glasao sa 80 prema 19 za usvajanje zakona, pri čemu je senatorka Maria Cantwell izjavila da je to urađeno kako bi se „spriječili strani protivnici da sprovode špijunažu, nadzor, zlonamjerne operacije, ugrožavanje ranjivih Amerikanaca, naših vojnika i osoblja američke vlade.“

20. april 2024.

Predstavnički dom je sa ubjedljivih 360 prema 58 glasao za usvajanje zakona protiv TikToka, uz izjavu lidera manjine Hakeema Jeffriesa da je zakon „dizajniran za rješavanje legitimnih zabrinutosti za nacionalnu bezbjednost i privatnost.“

Autor: Antonio Pequeño IV, Mary Whitfill Roeloffs, Forbes

