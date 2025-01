Stvari iz 90-ih na kojima biste danas mogli zaraditi malo bogatstvo, provjerite da li ih još uvijek čuvate

Čuvati stare stvari koje su izašle iz mode ili nam trenutno nisu potrebne, se isplati. Naročito ukoliko su u trenutku korištenja bile popularan proizvod. Potvrđuje to i msn-ova lista antiknih proizvoda koje na prodajnim paltformama danas vrijede pravo malo bogatstvo. Mi smo izabrali pet za koje pretpostavljamo da ih neki od vas i danas čuvaju. Ukoliko pretražite online platforme, mogli biste solidno popraviti svoj budžet.

Akcione figure Power Rangersa

Ukoliko imate originalne figurice Power Rangersa, serije koja je bila izuzetno popularna početkom devedesetih godina, mogli biste zaradititi solidan novac od njihove prodaje, pod uslovom da dolaze u originalnom pakovanju. Cijeli set originalnih akcijskih figurica iz 1993., koje su još u kutijama, na eBay-u košta oko 1350 funti, dok set koji nije u kutiji košta mnogo manje, između 30 i 60 funti.

Stare Disneyeve kasete

Prije pojave Youtubea, društvenih mreža i drugih streaming platformi, poput Netflixa, mladi su uživali u gledanju Disneyjevih filmova na VHS kasetama koje su roditelji čuvali u svojim kolekcijama. Ko ne bi gledao Kralja lavova ili Priču o igračkama. Zanimljivo, 30 godina kasnije ove VHS kasete vrijede pravo bogatstvo. Neki klasiči filmovi, naprimjer 101 dalmatinac, u originalnoj kutiji na eBayu se prodaje za 15.000 funti. Cijena ovih filmova ovisi o stanju kasete, limitiranom izdanju i slično.

Igra Super Mario Bros

Malo ko nije čuo za Nintendo i igru Super Mario Bros. Prema CNetu, zapakirani primjerak igre Super Mario Bros 3 prodat je 2020. godine na aukciji za 156.000 dolara, čime je oboren rekord. Međutim, nekoliko mjeseci kasnije, prema pisanju The Vergea, neotvoreni primjerak originalne igre prodan je na jednoj stranici za kolekcionare za nevjerovatnih dva miliona dolara.

Prvo izdanje Harryja Pottera

Kamen mudraca J.K. Rowling prvobitno je objavljen u junu 1997. godine, a ostatak, kako kažu, je historija. Međutim, ako ste bili među prvim čitateljima koji su kupili originalnu knjigu o Harryju Potteru, možda na vašoj polici stoji pravo malo blago.

Prema Harry Potter stranici Mugglenet, prvo izdanje te knjige, koje uključuje originalnu naslovnicu i tipografske greške, moglo bi dosegnuti vrijednost od 30.000 do 50.000 dolara. S obzirom na to da je samo 500 primjeraka tog izdanja štampano, šanse da posjedujete jedan možda su male, ali ako imate sreće da ga imate, provjerite na eBayu ili First Edition Books koliko bi mogao vrijediti.

Pokémon karte

Devedesetih godina prošlog stoljeća Pokemon karte su bile ogroman hit i većina je željela imati u svojoj kolekciji sve primjerke. Ukliko ste sretnik koji ima neke od karata, njihovom prpdajom mogli biste popraviti budže, jer kako je CNN 2022. godine javio rijetka karta Pokémon Base Set Shadowless 1st Edition Holo Charizard iz 1999. godine prodana je na aukciji za nevjerovatnih 420.000 dolara.