Šta su tražili rudari iz Zenice, a šta im je obećala Vlada FBiH

Rudnik mrkog uglja Zenica (RMU), iz kojeg se ugalj vadio od 1880. godine se gasi. Jama Raspotočje je zatvorena u martu 2024. godine, i njegovi rudari sada još jedino rade na očuvanju njegove vrijedne opreme. Gašenje se odvija tiho, i o njemu radnici i nemaju mnogo saznanja, što je bio jedan od razloga da se juče okupe ispred zgrade Vlade FBiH. Više od 500 njih, uključujući i kolege rudare iz drugih bh. rudnika u vlasništvu Elektroprivrede BiH, ponovilo je svoje zahtjeve: Isplata zaostalih plata, konkretno majske i junske plate, uplata doprinosa za zdravstveno i penziono osiguranje, koji nisu uplaćivani čak od 2010. godine, penzionisanje radnika koji su stekli uslove, ali zbog neuplaćenih doprinosa to pravo ne mogu ostvariti, rješavanje dugovanja prema svim rudnicima u vlasništvu Elektroprivrede BiH, ne samo Zenici.

Postignut dogovor

Nakon protesta i pritiska javnosti, predstavnici rudara i Ministarstva energije, rudarstva i industrije Federacije BiH postigli su dogovor. Ministarstvo je obećalo isplatu majske plate do kraja sedmice, dok bi sredstva za isplatu plate za juni trebala biti obezbijeđena do kraja mjeseca. Također, 24 radnika koji ispunjavaju uslove bit će penzionisana najkasnije do 15. augusta. Vlada je pribjegla ad hoc rješenju, u saradnji s Elektroprivredom BiH, preuzela je obavezu retroaktivnog uplaćivanja doprinosa tek kad radnici ispune uslove za penziju.

Teško je pretpostaviti šta bi moglo uslijediti za rudarski sektor usljed energetske tranzicije koja je od EU postavljena pred BiH. Zemlja i dalje zavisi od uglja, a prema riječima Sanela Buljubašića, direktora Elektroprivrede BiH, za stabilnost energetskog sektora u BiH neophodno je najmanje milion tona uglja godišnje.

No, do tranzicije će doći. Bosni i Hercegovini se obavezala da će do 2050. godine izvršiti dekarbonizaciju energetike. Plan napuštanja sektora uglja još je nepoznat, te se samo mogu čuti obećanja da će biti pravedan.

Minus od 15 miliona

Podsjećamo, u vlasništvu JP Elektroprivreda BiH sedam je rudnika; Rudnik Kreka Tuzla, Rudnik mrkog uglja Kakanj, Rudnik mrkog uglja Breza, Rudnik mrkog uglja Đurđevik, Rudnik mrkog uglja Abid Lolić Bila i Rudnik uglja Gračanica Gornji Vakuf, u kojima je zaposleno blizu 5.120 radnika.

Prije nego što je zatvoren i pogon Raspotočje, zenički rudnik je 2023. i 2024.godine pokušao restruktuirati poslovanje i optimizirati broj uposlenika, te je tada za oko 200 rudara prestao radni odnos. Neki od njih su penzionisani, a neki su sami dali otkaz ili su proglašeni tehnološkim viškom. No, samoodrživost rudnika nije postignuta, ostao je u minusu od 15 miliona KM, sa ostvarenim prihodom od nešto više od tri miliona KM, dok su troškovi plata isznosili 10 miliona KM.