Sem Benkman-Frid nudi medijima svoj zatvorski dnevnik

Osramoćeni bivši kripto milijarder Sam Bankman-Fried služi 25-godišnju kaznu u njujorškom popravnom centru. Tamo uči o stvarima poput sportskog klađenja i droge koja se zove Deuce. Očajnički mu nedostaje plišana igračka Manfred.

U zatvoru su najvažnije male stvari. Na primjer, jastuci. Kada je Benkman-Fried Forbesu ispričao svoje iskustvo u zatvoru na Bahamima nakon hapšenja u decembru 2022., jedna od prvih stvari koje je spomenuo bila je da je morao zgužvati tamnoplavo odijelo koje je nosio na sudu kako bi imao od čega da se odmori.

Sada, dok služi kaznu za prevaru u zloglasnom popravnom centru Metropolitan u Bruklinu (gdje su nekada bili zatvoreni Bernie Madoff , Jeffrey Epstein i AR Kelly ), SBF se ponovo žali na nedostatak jastuka u zatvoru. “Koji vrag ne smijemo imati jastuke?” Smijemo li spavati?”, piše u svom zatvorskom dnevniku koji nudi medijima.

U dnevniku, SBF se opširno žali da mu je spavanje bez jastuka ili plišane igračke, tačnije plišanog medvjedića Manfreda, gotovo nemoguće, što mu je izazvalo bolove u leđima. Poduzetnik, bivši milijarder , čije je bogatstvo 2021. godine procijenjeno na čak 26,5 milijardi dolara, opisuje kako je razmijenio dva mafina sa zatvorenicom narkomanom u zamjenu za jastuk od usitnjenog punjenja dušeka umotan u majicu.

FILE PHOTO: Former FTX Chief Executive Sam Bankman-Fried, who faces fraud charges over the collapse of the bankrupt cryptocurrency exchange, leaves following a hearing at Manhattan federal court in New York City, U.S. January 3, 2023. REUTERS/Andrew Kelly/File Photo

U ćeliji sa homofobom koji je opsjednut filmom Freddieja Mercuryja

Forbes je dobio tri poglavlja Semovog zatvorskog dnevnika putem e-pošte od njegovog oca, Joea Bankmana. Angažovao je Waltera Paula, saradnika Forbesa i bivšeg osuđenog birokrate, kao savjetnika svog sina. Motiv SBF-a da traži izdavača dnevnika nije jasan. Nije u pitanju novac, jer mu, prema presudi, prijeti konfiskacija 11 milijardi dolara, uz zatvorsku kaznu. Milijarde za žrtve prevare koje su vraćene kroz stečajni postupak nisu uključene. Iako bi memoari mogli donijeti višemilionski predujam, prema jednom agentu, SBF neće vidjeti ni centa od toga.

Veliki dio dnevnika fokusiran je na njegove sustanare. Među njima je i jedan koga on zove Hari. Hari je ljubazan, ali glasan i mišićav homofob. Paradoks je da je opsjednut filmom Bohemian Rhapsody posvećenom Freddieju Mercuryju. Harry i mnogi zatvorenici u okruženju SBF-a provode vrijeme gledajući sport i klađenje.

Bankman-Fried, koji je pronevjerio milijarde da bi se kladio na kriptovalute , piše s prezirom o klađenju na njih. „Jednog dana, Hari mi je došao sa novom strategijom: kladio se na 100 dolara. Ako izgubi, kladiće se na 250, pa na 600, dok ne pobijedi, a na kraju će pobijediti tako da će gotovo sigurno pobijediti. Nisam imao srca da mu kažem da njegova strategija ima ime – ‘kockarska zabluda'”.

Dnevnik i gubljenje poimanja vremena

Dnevnik opisuje i “patološki” nedostatak satova u zatvoru. „Lako je izgubiti pojam o vremenu u zatvoru. Teško je pratiti protok vremena. Dani, sati, mjeseci, godine, decenije prolaze bez traga. Kao da vam zatvor želi naglasiti koliko ste beznačajni za vanjski svijet. I koliko vam je on nebitan time što vam daje do znanja da ni društvene konvencije o vremenu više nisu važne u vašem životu. Dani su koncept za one vani“, piše SBF.

U nedostatku tajmera, SBF je potrošio “trećinu” svog zatvorskog budžeta da kupi digitalni sat od 42,25 dolara. Osim toga, skoro svakodnevno se sastaje sa pravnim savjetnikom dok se priprema za žalbu i ima pristup kompjuteru, kao i svakodnevne video pozive sa svojim ocem advokatom.

Vjerovatno zato što se SBF još nije prilagodio svojoj novoj stvarnosti, njegovi spisi imaju ton istraživača, poput Jane Goodall među čimpanzama. Ili ton viktorijanskog antropologa koji posmatra strane kulture. “Većina ljudi postaje ‘insajderi'”, piše SBF o zatvorenicima. “Oni bi krenuli u rat zbog banane”

Upotreba droga

U dnevniku ističe još dvije grupe, one s dugim kaznama koje su se “svjesno predale” i grupu s kojom se čini da se poistovjećuje. “Kako možete protestovati protiv sistema kada vam on prvo oduzima slobodu protesta?”. Kako možete biti iskreni prema sebi kada ste označeni kao toliko velika prijetnja društvu da morate biti zatvoreni u kavezu dok se konačno ne predate, piše SBF.

Dobar dio poglavlja SBF posvećuje zloupotrebi droge “sok”, iako tvrdi da nije korisnik. Nije jasno koja je supstanca. Poznato je samo da se droga švercuje natopljena običnim papirom. Zatvorenici koji ga koriste postaju “zombiji” svake noći. Sjeća se kako je zbog očiglednog pušenja soka čuvari zaplijenili sve nelegalne stvari u dijelu zatvora u kojem je bio smješten.

“Večeras sam izgubio jastuk. Spavat ću na peškirima i u zatvorskom odijelu. To ne radi. Vrat me već boli“, piše SBF, prisjećajući se plišane igračke. “Otkad sam sa dvije godine dobio plišanog psa, spavao sam s njim skoro svaku noć, koristeći ga kao jastuk. Putovao je sa mnom. Od Stanforda gdje sam rođen, preko koledža u Bostonu do rada u New Yorku. I do Berklija gdje sam započeo Alamedu, Hong Kong gdje sam osnovao FTX, Bahame gdje je FTX imao sjedište i sve do Stanforda gdje sam bio u kućnom pritvoru. Nedostaje mi Manfred”.

Steven Ehrlich, reporter Forbesa

