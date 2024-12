Land Rover Series II iz 1961. legendarnog Arthura Millera prodaje se na aukciji

Automobil Land Rover Series II iz 1961. godine, čiji je vlasnik bio legendarni američki dramski pisac Arhur Miller, prodat će se na aukciji kuće Bonhams 24. siječnja sljedeće godine.

Miller je bio vlasnik ovog automobila više od 40 godina, a ostao je u obitelji od Millerove smrti 10. veljače 2005. godine.

Prva stvar koju bi svi morali znati o ovom vozilu jest da u njemu nećete osjetiti onu atmosferu iz Millerovih najpoznatijih djela poput Death of a Salesman (1949.), View from the Bridge (1955.) ili The Crucible (1955.), jer su sva ona objavljena prije nego je ovaj Land Rover uopće i proizveden.

Ono što također ne znamo jest je li se u njemu ikada vozila bivša supruga Arthura Millera, Marilyn Monroe. Miller i Monroe razveli su se 1961. godine, a ona je preminula u kolovozu 1962.

FOTO: Bonhams via FORBES

Automobil je oglašen kao model za vožnju ljevaka, bez preinaka iz tvornice. Korišten je svakodnevno na Millerovom imanju u Roxburyju u Connecticutu. Ima ručni mijenjač s četiri brzine. Potpuno nov, automobil je koštao 2,850 dolara. Cijena benzina 1961. godine? 29 centi po galonu.

FOTO: Bonhams via FORBES

Automobil je u potpuno originalnom stanju

Jedan zaista privlačan aspekt ovog automobila je potpuni nedostatak ikakve restauracije. Većina aukcija automobila slavnih predstavlja vozila na kojima nema ni otiska prsta na volanu.

Millerov Land Rover vidljivo je korišten, izvana i iznutra, pun udubina, ogrebotina i svih oznaka koje dolaze s životom. Tkogod dobije automobil na aukciji morat će poprilično uložiti u obnovu – osim ako ne odluče automobil ostaviti u stanju u kakvom on jest. Tada će biti vlasnici komadića povijesti koji je nekoć pripadao jednom od najvećih pisaca 20. stoljeća.

FOTO: Bonhams via FORBES

Tko će kupiti automobil?

Iz Bonhamsa kažu: “Uzevši u obzir njegovu jedinstvenu priču i vezu s Arthurom Millerom i Marilyn Monroe, očekuje se kako će privući značajnu pažnju ljubitelja klasičnih automobila, ali i povijesti.”

Originalni Land Rover, kao i veliki broj vozila s pogonom na sva četiri kotača nakon Drugog svjetskog rata, inspiriran je uspjehom Jeepa. Land Rover predstavljen je na sajmu automobila u Amsterdamu 1948. godine i proizvodi se sve otada.

Autor originalnog članka: Josh Max, suradnik Forbesa

Link: Arthur Miller’s 1961 Land Rover Series II Is Up For Auction

(Prevela: Nataša Belančić)

Please enable JavaScript