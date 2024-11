Počinje li nova globalna trka u nuklearnom naoružanju? Ulazi i treći igrač

U februaru 2026. godine ističe posljednji preostali sporazum o kontroli nuklearnog naoružanja između SAD-a i Rusije (New Start), piše Gardian (The Guardian), što znači da su dvije zemlje prvi put u posljednjih pola vijeka bez ikakvih ograničenja vezano za njihove nukelarne arsenale. Trka u naoržavanju koja potencijalno prijeti sada će biti opasnija nego ranije, a pridružiće joj se i Kina.

Pod naslovom „Počinje nova trka u nukearnom naoružanju. Biće opasnija od one posljednje“, britanski dnevnik Gardian donosi vrlo detaljnu i zastrašujuću analizu o nuklearnom naoružanju u svijetu, a u fokusu su SAD, Rusija i Kina.

U februaru 2026. godine, naime, a to je za otprilike 500 dana, piše autorka Džesika T. Metjus (Jessica T Mathews), ističe posljednji preostali sporazum (New Start) izgrađen u nekadašnjim pregovorima o kontroli nuklearnog naoružavanja, što znači da su od tada SAD i Rusija bez ikakvih ograničenja vezano za njihove nukelarne arsenale i to prvi put u pola vijeka. Kako razlaže, počelo je američkim povlačenjem iz sporazuma ABM 2002. godine.

Daleko opasnija trka nego prije

„S napetostima među velikim silama koje su, nakon okončanja hladnoga rata, na vrhuncu, počinje nova nuklearna trka. Ova će biti daleko opasnija nego prva. To će biti trostrana trka – sada uključujući Kinu – i stoga mnogo nestabilnija nego ona dvostrana. I biće pojačana dolaskom sajber naoružanja, vještačke inteligencije, mogućeg naoružavanja svemira, mogućnosti da se podmornice razmjeste duboko u okeanima i ostatkom tehnološkog napretka“, piše autorka.

Poseban razlog za brigu je to što, nakon decenija u kojima se oslanjala na mali nuklearni arsenal, Kina ga sada rapidno širi. Procjena je da sada ima oko 500 komada nuklearnog naoružanja, s planom da dosegne 1.000 do kraja decenije i možda pariteta sa SAD-om i Rusijom s razmještajem 1.500 komada strateškog naoružanja koje je dovoljno snažno da razori gradove i druge daleke ciljeve do 2035. godine.

Kontrola naoružanja koja je postojala ranije, uprkos svim nedostacima, piše Gardian, smanjila je ukupan broj nuklearnog naoružanja koje su držale dvije zemlje sa oko 60 hiljada na oko 11 hiljada danas. Prema najnovijem sporazumu za smanjenje strateškog naoružanja, New Start, koji je bio potpisan 2010. godine, svaka je strana ograničena na 1.550 komada razmještenog naoružanja, s ostatkom u skladištima.

Jesu li mogući novi pregovori o kontroli naoružanja?

Taj je ugovor, inače, bio potpisan na deset godina, a 2021. su ga SAD i Rusija produžile za još pet godina. Ali, nakon dvije godine je Moskva objavila da ga suspenduje. Kako piše Gardian, ipak obje se strane nastavljaju pridržavati ograničenja, ali ključne odredbe za provjeru putem razmjene podataka, obavještenja i inspekcija na licu mjesta su nestale. Za sada nema nikakvih naznaka da bi, nakon što New Start istekne 2026. godine, mogao nastupiti novi sporazum.

SAD je i dalje najjači učesnik u tom skupom, opasnom i, na kraju, uzaludnom takmičenju, ali ima priliku razmotriti šta se može učiniti kako bi se to takmičenje prekinulo, smatra autorka. Kraj rata u Ukrajini, do kojeg bi se došlo pregovorima, pomogao bi da se uklone barijere za razgovore s Rusijom, ali postoji mogućnost čak i prije toga. Naime, general Kristofer Kavoli (Christopher Cavoli), vrhovni zapovjednik NATO snaga za Evropu, koji izvrsno govori ruski, kaže da bi Vašington trebalo da preduzme napore da oživi linije komunikacija koje su omogućile SAD-u i nekadašnjem SSSR-u da prežive hladni rat.

