Održani Dani poduzetništva žena: Vizija budućnosti kroz deceniju borbe i uspjeha

Pod sloganom „10 godina inspiracije i inovacija“ u Sarajevu su 7. i 8. novembra ove godine održani Dani poduzetništva žena. Dvodnevnim događajem, Udruženje poslovnih žena u BiH, obilježilo je deceniju svog osnivanja i posvećenosti osnaživanju žena, te stvaranju jednakih prilika u poslovnom svijetu. Kroz radionice i panel diskusije prisutni su imali priliku saznati najaktuelnije trendove i izazove u biznisu danas.

Aida Zubčević, predsjednica Udruženja poslovnih žena BiH, Foto: UPŽBiH

„Jedan od panela posvetili smo osnaživanju djevojčica za ulazak u poduzetništvo. Također, suočeni sa brzim razvojem, neophodno je da pratimo aktuelne teme poput digitalizacije, primjene umjetne inteligencije, te zelene ekonomije, što su glavne teme ovogodišnjeg događaja. Naš cilj je da poduzetnicama olakšamo razumijevanje i primjenu ovih trendova za unapređenje njihovih biznisa“, kaže za Forbes BiH Aida Zupčević, predsjednica Udruženja poslovnih žena BiH dodajući:

Sa jedne od radionica, Foto: UPŽBiH

Projekat “Osnaži-Okruži”

„Ove godine privodimo kraju naš projekt „Osnaži-Okruži“ realiziran u partnerstvu sa Hrvatskom, Crnom Gorom, Makedonijom i Turskom, uz podršku Ministarstva vanjskih poslova Hrvatske. Projekt je fokusiran na zelenu i kružnu ekonomiju, te je usmjeren na približavanje ovih tema ženama u poduzetništvu, uz nastojanje da potaknemo vlasti da ženama pruže veće mogućnosti u ovoj oblasti.“

Mnogo je borbi i inicijativa iza Aide i svih žena uključenih u rad Udruženja tokom proteklih godina, ali jedna je bila izuzetno zahtjevna i na njoj sa mnogo posvećenosti rade i danas, a to je pronalazak pravednijeg rješenja u vezi sa dodjelom poticaja na svim nivoima vlasti u BiH.

Jedan od panela: Podrška mladim poduzetnicama i edukacija djevojčica – važno ulaganje u budućnost, Foto: UPŽBiH

„Ono što je naša primjedba i što pokušavamo da ih natjeramo da urade to je da ti poticaji budu investicijski grantovi. Kanton Sarajevo ima poticaje koje daje za refundiranje troškova koje je žena imala u posljednje dvije godine. To nije investicijski poticaj. Ne doprinosi pravom razvoju poduzetništva. Bilo bi logično da žena koja ima ideju i planira je realizirat, da napravi biznis projekat i da vlasti podrže takve biznise. Ako je žena već potrošila te novce, ona je pronašla način kako da to finansira i nije investicijski da refundiramo nešto što smo već uradili. Nadamo se da će vlasti konačno shvatiti taj način i to podržati”, govori Zubčević naglašavajući kako na federalnom nivou nedostaje poticaja za žene koje su u mikrobiznisima.

“Na tome ćemo još raditi i nastojati promijeniti stvari. U svakom slučaju ima promjena, sada se čak došlo i do toga da neki startupovi mogu dobiti poticaj, recimo Kanton Sarajevo i to moramo na neki način pohvaliti. Ove godine je imao dvije vrste poticaja za žene preko 35 godina koje žele da započnu biznis i za mlade do 30 godina također sa značajnim sredstvima za pokretanje biznisa“, pojašnjava Zubčević.

Digitalizacija, primjena umjetne inteligencije, te zelena ekonomija bile su među temama ovogodišnjeg događaja, Foto: UŽPBiH

Dženisa Delalić otvorila je ovogodišnje Dane poduzetništva žena, Foto: UPŽBiH

Regionalno povezivanje

Tokom godina djelovanja Udruženje je nastojalo da bude spona među ženama poduzetnicama iz cijele regije, čime je omogućilo dragocijenu razmjenu znanja i praksi.

Jedna od praksi – model „zelenih banaka“ iz Turske, kojim se pripremaju žene za ulazak u kreditne linije, mogao bi se u prilagođenoj formi primijeniti i u BiH, te bi značajno olakšao pristup kreditima za investicije.

„To sada pomalo radi Evropska banka za obnovu i razvoj koliko znam i možda neke mikrokreditne organizacije koje dobivaju sredstva od njih. U praksi to znači, da imaju konsultante koji pomažu ženama da savladaju svoj projekat s kojim traže investiciju, i da vide koliko je ona održiva i koliko će biti u mogućnosti da vrati kredit koji će uzeti da bi osnažila svoj posao“, pojašnjava Aida.

Vizija Udrženja i poduzetnica je društvo u kojem poduzetništvo ne poznaje rodne barijere. Žene su dokazale svoje sposobnosti i zaslužuju pravednu podršku u poduzetničkom svijetu.

Dodijeljene i zahvalnice, Foto: UPŽBiH

„Ne razlikujem žensko i muško poduzetništvo. Ne volim uopšte taj izraz. Smatram da je to poduzetništvo žena i poduzetništvo muškaraca. Poduzetništvo je poduzetništvo. Bilo ono od strane žene ili muškarca. Međutim, poduzetništvo žena treba neke dodatne pomoći društva. Ne kažemo da nam treba ravnopravan odnos, nego pravedan. A to je razlika. Ne treba nam da krenemo sa iste stepenice. Da bismo imali ravnopravan odnos, bilo bi pravedno da imamo stepenicu do dvije veću. A mi uvijek krećemo stepenicu ispod onoga odakle kreće muškarac. Previše često čujem i od žena i od bankara da žene teško dobijaju kredite. To je tačno. Prvo, u posljednjim anketama u kojima smo i mi učestvovali, je zaključeno da se žene teže odlučuju za kredite. To je zato što smo odgovornije. Teško možemo zamisliti situaciju da mi gradimo neku zgradu i da nam je uzme banka zato što ne vraćamo kredit. Mi to ne možemo podnijeti”, pojašnjava Aida dodajući kako će Udruženje u narednom periodu intenzivirati rad na finansijskoj i ekonomskoj edukaciji žena.

“Morate stvoriti ambijent u svojoj firmi da banke dođu kod vas. Ja sam odlučila da budem ta koja ću raditi upravo na tome da moja banka koja me prati, me nazove i kaže: možemo li napraviti sastanak, evo mi smo spremni da vas pratimo. To sam postigla ove godine. A inače se to dešava samo velikim firmama. Moja firma nije velika. Ja imam 10-15 uposlenika, zavisno od sezone, zimske ili ljetne. Na tome ćemo raditi u budućnosti jako puno“, govori Zubčević.

Ženama koje razmišljaju o pokretanju vlastitog biznisa poručuje da prije svega vjeruju u sebe i svoje sposobnosti, da znaju da to mogu uraditi. Ključno je kaže, donijeti odluku, uvjeriti se da ste sposobni i spremni“, govori na kraju Aida.

Tokom dva dana održavanja, ovaj prestižni događaj okupio je poslovne žene, liderice, i sve zainteresirane za unapređenje poduzetništva žena i ekonomskog razvoja, dok su prvog dana na Svečanoj ceremoniji dodijeljene zahvalnice brojnim partnerima i saradnicima koji su kroz godine rada prepoznali rad udruženja i podržali ga i u njegovim najizazovnijim vremenima.