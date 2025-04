Musk, otac 14 djece želi da poveća natalitet, a reže izdvajanja za trudnice i porodilje

Kada je Sevonna Brown saznala da je kvazivladino Odjeljenje za efikasnost vlade (DOGE), pod kontrolom Elona Muska, naredilo obustavu isplate više od dva miliona dolara iz državnog granta za zdravstvenu zaštitu za trudnice u njenoj zajednici, odmah je počela da zove sve redom. Naloženo joj je da odmah prekine sa radom. I bilo je mnogo posla u toku koji je morao da se zaustavi.

Žene koje su bile na putu ka savjetovanjima o dojenju morale su da se vrate. Kućne posjete koje su pomagale trudnicama i ženama u postporođajnom periodu da se izbore sa visokim pritiskom i suicidalnim mislima bile su otkazane. Skloništa za trudnice koje trpe porodično nasilje vjerovatno će biti zatvorena, rekla je. A isporuke hrane i formule za novopečene majke i njihove bebe će prestati.

Mreža usluga za majke i djecu, koju je gradila više od 10 godina, bila je primorana da stane preko noći. „Svijet se bukvalno ugasio“, rekla je.

Ukinuto više od 10 milijardi dolara

Brown je osnivač organizacije Sanctuary Medicine i članica zadruge Restore Forward u Brooklynu, New York. Njen rad na podršci trudnicama i roditeljima početnicima djelimično je bio finansiran kroz NY-CHAMP Centar izvrsnosti za istraživanje zdravlja majki. Oni su izgubili podršku nakon što je DOGE ukinuo više od 10 milijardi dolara grantova Ministarstva zdravlja i socijalnih usluga (HHS).

S obzirom na Muskova neprestana upozorenja da opadajuća stopa rađanja predstavlja egzistencijalnu prijetnju za civilizaciju, iznenadno ukidanje usluga za zdravlje majki je istovremeno ironično. Ali, i očekivano od inicijative čije greške možda čak premašuju njene (teško provjerljive) uspjehe. Musk, otac navodno 14 djece, izjavio je da vjeruje da će „civilizacija propasti“ ako žene ne budu imale više djece. Nudio je svoju spermu poznanicima i krivio kontracepciju za pad stope trudnoća. „Potrebu da imamo više djece treba smatrati nacionalnim prioritetom“, napisao je prošlog ljeta.

Foto: Reuters/Nathan Howard

Musk je donirao milione dolara za istraživanje plodnosti. Ali u ovom trenutku, uzeo je mnogo više od trudnica i majki nego što im je dao. U februaru, DOGE je ugrozio sedmogodišnju inicijativu vrijednu 168 miliona dolara za unapređenje zdravlja majki u Michiganu. Obustavljeno je više od 27 miliona dolara grantova za centre zdravlja za žene. Otpušteni su federalni radnici koji su vodili programe za trudnice na Medicaid. Ukinuto je i 1,6 miliona dolara sredstava za brigu o majkama u postporođajnom periodu na Medicinskom fakultetu Morhaus u Atlanti, Georgia.

Niko ne treba da se plaši trudnoće

„Ne možemo tvrditi da nam je stalo do nataliteta, a istovremeno ukidati finansiranje sistema koji omogućavaju bezbjednu trudnoću, porođaj i roditeljstvo“, kaže Emilie Rodriguez. Ona je medicinska antropološkinja, dula (podrška trudnicama) i koosnivačica organizacije The Bridge Directory. Riječ je o mreži pružalaca perinatalne njege. Rodriguez je sarađivala sa Sevonnom Brown na CHAMP grantu.

CHAMP grant bio je fokusiran na žene koje primaju Medicaid. U New Yorku, crne žene devet puta češće umiru tokom porođaja nego bijele. „New York bi trebalo da bude jedno od najsigurnijih mjesta za porođaj u svijetu. Ali za previše crnih žena, to nije tako“, rekla je Victoria St. Clair, dula i član zajednice koja je pomagala u upravljanju NY-CHAMP grantom. „Statistika boli, ali stvarna iskustva iza njih su još bolnija. Ipak, želim da budem jasna. Niko ne bi trebalo da se plaši trudnoće ili osnivanja porodice ovdje. Vjerujemo da svaka osoba zaslužuje da donese novi život na svijet bez rizika po sopstveni“.

Mnoge DOGE rezove pravdaju kroz “anti-woke” agendu. Ona ima za cilj ukidanje medicinske zaštite za tradicionalno zanemarene grupe. „Dobili smo instrukcije da izbacimo riječi iz naših grantova poput: žene, crni, nedokumentovani, zanemareni, imigranti“, objašnjava Rodriguez. „Nije u pitanju samo cenzura, već brisanje postojanja“, rekla je.

Predsjednik oplodnje

Bez obzira na njihove namjere, ovi rezovi će vjerovatno pogoršati zdravstvenu zaštitu majki i djece svih rasa i etničkih pripadnosti, rekla je Leslie Root, profesorica sa Univerziteta Colorado i zamjenica direktora Populacionog centra ovog univerziteta. Ukazala je na skoro rasformirani tim pri Nacionalnom institutu za zdravlje (NIH) koji je upravljao dugogodišnjom studijom PRAMS (Sistem za praćenje rizika u trudnoći). Ključnom za istraživanje iznenadnih smrti novorođenčadi, poznatih kao SIDS.

„Svako ko je imao dijete zna onaj strah. Staviš bebu u krevet, probudiš se u panici i pitaš: ‘da li još diše?“.

Donald Trump, kao i Elon Musk, izrazio je želju da pomogne mladim Amerikancima da osnuju porodicu. „Bit ću poznat kao predsjednik oplodnje“, rekao je prošle sedmice, dok je Muskova DOGE organizacija sjekla sredstva Agenciji za zdravlje majki i djece, Nacionalnom institutu za zdravlje djeteta i ljudski razvoj pri NIH-u, kao i Odjeljenju za reproduktivno zdravlje CDC-a.

Foto: Reuters/Kevin Lamarque

Jedan bivši zaposleni CDC-a opisao je otpuštanja u timu koji je radio na federalnim smjernicama za bezbjednu upotrebu kontraceptivnih sredstava. To su smjernice koje su ključne za žene sa dijabetesom, visokim pritiskom, lupusom i MS-om kako bi imale bezbjednu trudnoću.

„Te smjernice su razlika između toga da li žene mogu bezbjedno da osnuju porodicu ili ne. A u nekim slučajevima – da li će preživjeti“.

Šta je još ukinuto

DOGE je također ozbiljno ugrozio i programe za zdravlje djece. Ukinuto je više od milion dolara za studiju mentalnog zdravlja djece u Massachusettsu. Više od 750.000 dolara za liječenje djece sa respiratornim bolestima u Dječijoj bolnici u Seattleu. Više od 200.000 dolara za tretman djece sa skeletnim poremećajima u Dječijoj bolnici u Bostonu. Više od 1,6 miliona dolara za prevenciju i liječenje HIV-a kod djece u Dječijoj bolnici Los Angelesa. Skoro milion dolara za HIV tretman u Philadelphiji, kao i ogromnih 12 milijardi dolara iz budžeta državnih zdravstvenih odjeljenja. Uključujući i dvije milijarde namijenjene vakcinaciji djece. (Dječije vakcine su u posljednjih 50 godina spasile oko 154 miliona života.)

Ljudi pogođeni rezovima možda ne znaju imena tih kancelarija, kaže Sevonna Brown, ali će osjetiti posljedice gotovo odmah. „Prosječna trudnica u skloništu možda ne zna šta je HHS, ali zna šta je SNAP pomoć… Zna šta joj znači Medicaid kartica“. (SNAP pomaže trudnicama i majkama da dođu do hrane i formule. Medicaid pokriva zdravstveno osiguranje za više od 70 miliona Amerikanaca godišnje.)

Rezovi se ne sviđaju ni Trumpovim pristalicama

DOGE se predstavlja kao način da se eliminiše rasipanje novca u državnoj upravi i da se štede sredstva poreskih obveznika. Ali dr. Uma Reddy, koja je vodila NY-CHAMP, rekla je da su intervencije koje je njen tim sprovodio vjerovatno štedjele novac poreskih obveznika. Sprečavanje mentalnih i kardiovaskularnih kriza kod žena može da umanji troškove liječenja u budućnosti. Može da poštedi žene i njihovu djecu nepotrebne patnje.

U posljednjim danima, DOGE rezovi su uznemirili čak i konzervativce i pristalice Trampove administracije. Komentator Fox Newsa Jesse Waters požalio se gledaocima u udarnom terminu da mu je majka uznemirena zbog tih rezova i da bi njegova sestra, zaposlena na Univerzitetu Džons Hopkins, mogla biti lično pogođena.

U međuvremenu, mreža zdravstvenih radnika Sevonne Brown pokušava da popuni praznine. „Iznosimo hranu iz svojih frižidera. Dijelimo. Pomažemo jedni drugima. Moramo biti tu za ljude, ne smijemo ih ostaviti same. Ne možemo ostaviti majku koja ne može da doji bez formule. Mi činimo da to funkcioniše, ali to opterećuje naše porodice i naše zajednice“.

Emilly Baker-White, Forbes

Elon Musk Wants To Raise The Birth Rate. He’s Cutting Medical Care For Mothers And Babies.