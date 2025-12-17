Mjere Vlade KS na testu: Sarajevo se guši u opasnom zagađenju zraka dok građani čekaju konkretne rezultate

Sarajevo je i jutros osvanulo pod gustim slojem smoga, potvrđujući još jednom status jednog od najzagađenijih gradova u svijetu. Prema podacima platforme IQAir, u 7:30 sati glavni grad Bosne i Hercegovine zauzimao je prvo mjesto među svim gradovima u kojima se vrše mjerenja kvaliteta zraka, s indeksom koji je označen kao “opasan”. Samo nekoliko minuta kasnije, vrijednosti su dodatno porasle, a indeks zagađenosti dostigao je nivo od 401, što predstavlja ozbiljnu prijetnju zdravlju stanovništva.

Izuzetno loš kvalitet zraka nije bio ograničen samo na jutarnje sate. I prethodne noći Sarajevo je bilo obavijeno zagađenjem, zbog čega je IQAir objavio poseban tekst posvećen alarmantnom stanju u glavnom gradu BiH. Prema njihovim podacima, 16. decembra 2025. godine zrak u Sarajevu bio je u “opasnom” rasponu, s AQI vrijednošću od 302. Time je Sarajevo tog dana bilo rangirano kao najzagađeniji veliki grad na svijetu.

Iako stručnjaci podsjećaju da je kvalitet zraka promjenjiv i da zavisi od meteoroloških uslova, dugoročni podaci ne ostavljaju mnogo prostora za optimizam. Prosječna godišnja koncentracija PM2.5 čestica u Sarajevu tokom 2024. godine iznosila je 30,8 mikrograma po kubnom metru, što je višestruko iznad smjernica Svjetske zdravstvene organizacije. Takvi podaci ukazuju da se ne radi samo o povremenim epizodama, već o hroničnom problemu koji godinama opterećuje grad i njegove stanovnike.

N1 / Faruk Zametica

U ovakvim uslovima građanima se preporučuje da izbjegavaju boravak i fizičke aktivnosti na otvorenom, da drže prozore zatvorenim, koriste zaštitne maske prilikom izlaska i, ukoliko su u mogućnosti, koriste pročišćivače zraka u zatvorenim prostorima. Međutim, ove preporuke su tek kratkoročna zaštita od posljedica, dok se uzroci problema i dalje gomilaju.

Svjesna ozbiljnosti situacije, Vlada Kantona Sarajevo je prije nekoliko dana, na prijedlog resornog ministarstva, usvojila inovirani Plan interventnih mjera u slučajevima prekomjernog zagađenja zraka. Plan predviđa jasnije definisanje meteoroloških uslova koji utiču na proglašenje epizoda zagađenja, kao i niz mjera koje se odnose na obrazovni sistem, javni prevoz i komunalne aktivnosti. Tako je omogućeno prolongiranje početka nastave uz skraćivanje časova u osnovnim i srednjim školama, kasniji dolazak djece u vrtiće, te preporuke poslodavcima da omoguće fleksibilnije radno vrijeme roditeljima. U slučaju najtežih epizoda predviđena je i organizacija online nastave na visokoškolskim ustanovama.

Plan također otvara prostor za uvođenje besplatnog javnog prevoza, uz mogućnost da se ta mjera finansira iz budžeta Kantona, kao i za intenzivnije pranje i čišćenje saobraćajnica, što bi, prema iskustvima drugih evropskih gradova, moglo smanjiti koncentraciju štetnih čestica za nekoliko procenata. Dodatno su precizirane obaveze općinskih operativnih timova, kao i odgovornosti pravnih i fizičkih lica, privrednih subjekata i operatora emisija.

Iz Ministarstva naglašavaju da Plan interventnih mjera ne može zamijeniti strateške i dugoročne politike, već predstavlja hitan odgovor na krizne situacije. Za trajno poboljšanje kvaliteta zraka potrebni su vrijeme, značajna finansijska ulaganja i koordinisan rad svih nivoa vlasti u sektorima energetike, urbanizma, saobraćaja i industrije.

Inovirani Plan interventnih mjera stupit će na snagu dan nakon objave u Službenim novinama Kantona Sarajevo. Do tada, i vjerovatno još dugo nakon toga, građani Sarajeva nastavljaju da dišu zrak koji je sve samo ne zdrav, dok se očekuje da mjere vlasti konačno donesu vidljive i mjerljive rezultate.

