Lufthansa otkazala letove za Tel Aviv do 25. novembra

Njemačka aviokompanija Lufthansa produžila je otkazivanje letova za Tel Aviv do 25. novembra zbog razvoja događaja na Bliskom istoku.

Prema saopćenju Lufthanse, plan letova je ažuriran zbog najnovijih dešavanja na Bliskom istoku.

Navedeno je da su letovi za Tel Aviv obustavljeni do 25. novembra 2024. godine.

REUTERS/Remo Casilli

Kompanija Lufthansa, koja je do 10. novembra obustavila letove za Tel Aviv, objavila je da su letovi za Teheran, glavni grad Irana, otkazani do 31. januara 2025. godine, a za Bejrut, glavni grad Libana, do 28. februara 2025. godine.

Zbog sve veće zabrinutosti za sigurnost nakon izraelskih napada, Lufthansa je nedavno nekoliko puta produžila otkazivanje letova za Bliski istok, javlja Anadolija.

Lufthansa grupacija uključuje kompanije kao što su Eurowings, Swiss, Austrian Airlines i Brussels Airlines.