Federalni ministar trgovine: “Bojkot je znak slobode i poruka tržištu”, hoće li donosioci odluka u BiH ograničiti maržu?

Prateći situaciju u Hrvatskoj, gdje su u petak, građani na jedan dan bojkotirali trgovne, istu akciju bi mogli provesti i građani Bosne i Hercegovine. Kao i u Hrvatskoj, poziv na jednodnevni bojkot trgovina, benzinskih pumpi, kafića i restorana 31. januara ove godine, upućen je putem društvenih mreža.

Najavljeni bojkot komentirao je i federalni ministar trgovine Amir Hasičević: “Bojkot, u svojoj suštini, nije prijetnja slobodnom tržištu – naprotiv, to je dio tog sistema, jer daje jasan signal da nešto nije u redu i poziva na promjene. Građani imaju pravo tražiti poštene cijene. Imaju pravo na to da se njihov novac cijeni, ali i izabrati šta će podržavati. Pozivam građane, potrošače, da budu svjesni moći koju imaju, moći koja može promijeniti uvjete na tržištu, ali i podržati one koji posluju odgovorno i u interesu zajednice”, kazao je Hasičević, prenosi Fena.

Sloboda izbora

Podsjetio je kako je slobodno tržište jedno od osnovnih načela savremenih ekonomskih sistema.

“To je sistem u kojem svi; proizvođači, trgovci i potrošači imaju slobodu izbora. Potrošači odlučuju šta će kupovati i gdje će trošiti svoj novac, a proizvođači i trgovci odgovaraju na te zahtjeve, prilagođavajući svoje ponude kako bi opstali na tržištu. Upravo ta ravnoteža, između ponude i potražnje, omogućava ekonomski rast, konkurenciju i, na kraju, boljitak za sve”, kaže on i dodaje kako slobodno tržište podrazumijeva odgovornost svih učesnika, te kako trgovci i proizvođači imaju obavezu poštovati kupce, osigurati pravedne cijene i ne zloupotrebljavati uvjete na tržištu.

“Potrošači imaju pravo izražavati svoje nezadovoljstvo, uključujući i kroz legitimne alate poput bojkota”, kazao je.

Kakve rezultate je polučio bojkot u Hrvatskoj?

Prema podacima Porezne uprave Republike Hrvatske za sve djelatnosti u petak je ukupan broj fiskaliziranih računa bio 5.096.083, a iznos računa 78.373.051,19 eura, na isti dan sedam dana ranije, ukupan broj fiskaliziranih računa bio je 7.195.480 računa, dok je iznos računa bio 121.898.234,32 eura. ​Iz podataka je vidljivo da je broj računa u petak 24.januara u odnosu na petak 17. januara manji za 29 posto dok je iznos računa također manji za 36 posto.

Kada je o podacima za djelatnost G-47- Trgovina na malo, osim trgovine motornih vozila i motocikla riječ, u petak 24. januara ukupan broj fiskaliziranih računa bio je 2.081.506 računa, a iznos računa iznosio je 28.604.251,58 eura, sedam dana ranije, u petak, ukupan broj fiskaliziranih računa bio je 3.697.571 računa, a iznos računa iznosio je 60.565.083,41 eura.

Pratiti kretanje cijena, poruka iz ministarstva

Iz podataka je vidljivo da je broj računa u petak 24. januara u odnosu na prethodni petak 17. januara, manji za 44 posto, dok je iznos računa također manji za 53 posto.

Forbes BiH ranije je razgovarao sa Snežanom Šešlija, predsjednicom Uduženja potrošača “ToPeer” iz Doboja koja je kazala da donosioci odluka imaju zakonske alate da obuzdaju samovolju trgovaca da enormno dižu cijene, iznad svakog nivoa razumnosti.

“Odluka o ograničavanju marži proizvođača i trgovaca bila bi efikasno rješenje. Ograničavanjem marži kontrolira se i konačna cijena proizvoda”, kaže Šašlija.

Najave da bi se mogle ograničiti marže još ne stižu sa adresa institucija u BiH, dok iz federalnog ministarstva trgovine se najavljuje kako će zajedno sa nadležnim agencijama i inspekcijama, pratiti kretanje cijena kako bi spriječili neopravdana poskupljenja, kao i da će svako zloupotrebljavanje položaja na tržištu bilo od strane trgovaca, proizvođača ili distributera biti strogo sankcionirano.