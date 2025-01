Državna vlada još nije pala, a mogla bi

Lideri stranaka Trojke – SDP, Narodi Pravda i Naša stranka odlučili su da raskinu koaliciju sa SNSD-om.

“U Parlamentarnoj skupštini BiH održani su sastanci lidera i državnih zastupnika Trojke na kojem je razmatrana strategija ovih stranaka za očuvanje mira i evropskog puta BiH. Postignuta je potpuna saglasnost o potrebi da se čvrsto suprotstavi nasrtajima na Ustav Bosne i Hercegovine, akterima čije aktivnosti predstavljaju signosni izazov i opasnost po mir u Bosni i Hercegovini, te blokiraju funkcionisanje institucija i proces pridruživanja naše države Evropskoj Uniji. S tim u vezi konstatovano da SNSD na čelu sa Miloradom Dodikom neustavnim djelovanjem narušava mir i sigurnost Bosne i Hercegovine i regiona”, stoji u saopćenju.

O usaglašenim stavovima lideri Trojke informisati će i međunarodne partnere u zemlji i inostranstvu. U ovoj kompleksnom i izazovnom trenutku za državu i sve njene građane, pozivaju kažu sve političke i društvene aktere “da nam se pridruže u zaštiti mira i evropskog puta Bosne i Hercegovine.”

“Stranke Trojke se zahvaljuju opozicionim zastupnicima koji su danas jasno demonstrirali evropsko opredjeljenje i koji su podrškom evropskim zakonima i njihovom hitnom usvajanju svojim glasovima spriječili blokadu evropskog puta Bosne i Hercegovine.”

Reakcija HDZ-a koji čini koaliciju na državnom nivou

Lider HDZ-a i predsjedavajući Doma naroda Parlamenta BiH Dragan Čović kazao je kako ne iznenađuje odluka Trojke da raskine koaliciju sa SNSD-om jer su mu tokom sinoćnjeg razgovora nagovijestili to.

“Sinoć kada smo razgovarali s prijateljima FBiH, Trojka je naglasila mogućnost da otvore pitanje partnerstva na niovu BiH upravo zbog odnosa partnera prema evropskim zakonima i ne iznenađuje me njihov stav. Vjerujem da ćemo sjesti vrlo brzo, bitno je da ovi evropski zakoni prođu. Nastojat ću organizovati novi sastanak da osmislimo put za drugi i treći mjesec. Ima mnogo toga što moramo zajedno uraditi prije svega jer ne vidim neku većinu sreću u prekompoziciji vlasti jer bi ona trajala, bojim se i godinu dana”, rekao je Čović.

Uslov za opstanak koalicije

Kazao je kako ipak vjeruje da ova koalicija može preživjeti. Poručio je i to da “bez obzira ko bude s druge strane, HDZ će i dalje glasati za sve evropske zakone”.

“Trebamo razgovarati pa i ako se razilazimo trebamo razgovarati. Vjerujem da hoće preživjeti ova koalicija, ali potrebno je razgovarati”, naglasio je Čović.

Kazao je kako je razgovarao i sa “prijateljima iz SNSD-a”, a da je uvjet za novi sastanak da oba evropska zakona prođu i u Domu naroda.

Na pitanje novinara kako će glasati ako na sjednic bude inicijativa za smjenu ministra sigurnosti BiH Nenada Nešića, rekao je:”Partner se čuva, o svom partneru se brine dok je partner. Što se tiče ministra sigurnosti, ne znam kako će se to odviti. Ideja je bila da on sam podnese ostavku i time olakša.”

Najavio je i kako je postignut dogovor u vezi budžeta na nivou BiH, ali i da bi u FBiH mogao biti usvojen naredne sedmice u oba doma.

Također, naveo je kako je “s prijateljima iz FBiH dogovoreno da se ne dižu tenzije i da ako dogovore neki zakonom i aktivnosti taj dogovor se ispoštuje”.

“Zaključili smo da više neće biti incidenata poput Južne plinske interkonekcije, imenovana sudija i dr. Želja nam je da ubrzamo protok aktivnosti na nivou FBiH”, rekao je.

Dodik zaprijetio bankama

Predsjednik RS-a Milorad Dodik nije htio komentarisati odluku koalicionih partnera već se osvrnuo na američke sankcije. Govoreći o poslovanja banaka koje zbog američkih sankcija odbijaju saradnju sa institucijama i Vladom RS, Milroad Dodik poručio im je da to više neće tolerisati.

“Mi smo u okolnostima u kojima smo živjeli bili veoma stisnuti intervencijom bivše američke administracije koja je pritiskala naše poslovne banke i činila ih neodgovornim prema Republici Srpskoj, spriječila da te banke sarađuju sa našim javnim institucijama, prije svega budžetom i Vladom, ali to je vrijeme prošlo. Ja znam da je prošlo.” kazo je Dodik.

“Nećemo više nijednu banku, ni htjeti razumjeti, ni htjeti podržati, ukoliko ne bude sarađivala sa našim. Na kraju, veoma ozbiljno im poručujem, a znamo ko je iz njih. 750 miliona ste iznijeli depozita ovih građana u inostranstvo da bi tamo pokretali ekonomije koje ne uspijevaju, ekonomije Austrije i Njemačke. Kupili ste našim depozitima 150 miliona obveznica u inostranstvu. Imate rok, tri mjeseca da to vratite u Republiku Srpsku, to su naše pare, naš novac. Ne budete li to vratili, zatvorit ćemo se. Ok? Jel mislite da ne možemo? Vidjećete da možemo. Vratite naš novac. To je novac ovih građana. Šta mislite, da smo mi budale ovdje? Da vi nama iznosite u ovakvim okolnostima 750 miliona naših depozita i to položite na račune negdje u inostranstvu? Da bi ojačalo vaše matične banke i vaša matična preduzeća, matične države, a onda pričali kako je Republika Srpska neuspješna. Vratite za tri mjeseca. Razročite 150 miliona, vratite ovdje. Vratite sve i obavijestite nas da ste vratili, ne budete li, bit ćete zatvoreni 91. dana.” kazao je Dodik.

Podsjetimo Milorad Dodik, njegova porodica i saradnici meta su američkih sankcija koje im uzrokuju veliki broj problema, naročito u poslovanju. Mnoge kompanije koje su vodili ljudi bliski predsjedniku RS prestale su poslovati upravo zbog nametnutih sankcija. Danas je Trojka objavila da prekida koaliciju sa SNSD-om, strankom Milorada Dodika, pa se ovakvi potezi predsjednika RS, ali i oni radikalniji očekuju narednih dana.

Dodik je u proteklom periodu govorio kako Republika Srpska nije za evropski put Bosne i Hercegovine te najavio politički zaokret u odnosima SAD prema BiH dolaskom Donalda Trumpa.

Na Sudu BiH protiv Dodika vodi se krivični postupak koji je odgađan zbog njegovog zdravstvenog stanja.