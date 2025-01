Milioneri i milijarderi traže od čelnika u Davosu: Oporezujte nas, da smanjimo nejednakost, ko vas zaustavlja?

Da, i to je moguće. Da milioneri i milijarderi sami traže od svjetskih vlada da ih se oporezuje jer su ekstremno bogati! Anketa u kojoj je učestvovalo 2.902 milionera iz zemalja G20, te je objavljena uz otvoreno pismo We Must Draw The Line (Moramo podvući crtu), upućeno svjetskim liderima u Davosu, ukazuje na fenomen koncentriranog i ekstremnog bogatstva u svijetu i njegovog utjecaja na društvo danas.

Anketu je proveo Survation u saradnji s organizacijama kao što su Oxfam, Millionaires for Humanity i TaxMeNow, dok se u pismu čelnicima Davosa, koje je potpisalo više od 370 milionera i milijardera navodi:

“Dok se ove godine ponovo sastajete u Davosu, shvatite ovo: fenomen koncentriranog i ekstremnog bogatstva nagriza sve što nam je drago. Bogatstvo više nije samo vrijednost. Riječ je o kontroli. Ako vi, naši izabrani čelnici, nastavite zanemarivati ​​krizu bogatstva ekstremizma, polomljeni temelji naših teško stečenih demokratija suočit će se s daljnjom štetom. Širom svijeta, neki od onih koji uživaju isti ekonomski status kao mi također uživaju neopisivi nivo utjecaja i moći. Šačica izuzetno bogatih ljudskih bića kontrolira medije, koji nagovaraju, uvjeravaju, a ponekad i krivo informiraju; neopravdano utječu na naše pravne sisteme, pretvarajući pravdu u nepravdu; i pomažu upravljati našim demokratijama u opadanju.

Marlene Engelhorn, koja daje najveći dio svog višemilionskog nasljedstva u 77 organizacija koje žele poboljšati zaštitu okoliša, obrazovanje, integraciju, zdravstvena i socijalna pitanja, pozira s britanskim milioneriom Philom Whiteom koji drži plakat na kojem piše: “Oporezujte bogate”, Davos 19. januar 2025., Foto: Fabrice COFFRINI / AFP / Profimedia

“Trebali bismo biti zabrinuti gdje nas ovo vodi”

Trebali bismo biti zabrinuti gdje nas ovo vodi. Oligarhija se ne može roditi iz političkog straha od uznemiravanja superbogatih. Možda ćete ovo odbaciti kao hiperbolu, ali mi znamo drugačije. Mi smo ljudi koji imaju bogatstvo. Znamo kako se novcem može kupiti pristup. Naše iskustvo nam govori da se super bogatima nudi više glasa nego svima ostalima. Ovo je neugodna istina. Povjerenje u naše demokratije je sve manje jer su politički čelnici potrošili previše vremena na ugađanje nama, političkoj donatorskoj klasi, a premalo vremena na pružanje usluga za sve ljude. Rezultat je najgora nejednakost u sto godina. Odbrana i posebne privilegije ekstremnog bogatstva ne mogu se nastaviti. Moramo podvući crtu. Ovo ne bi trebalo biti teško. Postoji jednostavno rješenje koje se može vrzo isporučiti. Morate oporezivati nas, super bogate. Milioneri to žele, javnost to želi, a naša globalna politika to zahtijeva. Osim male manjine onih koji su odlučni sačuvati svoj preveliki utjecaj i nezasluženu poziciju, ko vas zaustavlja?

Milioneri u zemljama G20 vjeruju da se ekstremnim bogatstvom kupuje politički utjecaj i smatraju ga prijetnjom demokratiji. Ne želimo niti trebamo više pristupa ili moći. Umjesto toga, želimo da oni koje izaberemo izgrade bolju budućnost s pravednim demokratijama, jakim ekonomijama koje služe svima, planetom u procvatu i društvima u kojima svi možemo napredovati. Moramo podvući crtu i odustati od ekstremnog bogatstva. I to morate isporučiti za sve nas. Počnite s najjednostavnijim rješenjem: oporezujte nas, super bogate”, navodi se u otvorenom pismu koje je objavljeno na stranici Patriotic Millionaires-a.

Foto: REUTERS/Dado Ruvic

Među potpisinicima pisma između ostalih su i Abigail Disney, Marlene Engelhorn, Brian Eno i Richard Curtis, Chuck Collins i drugi.

“Lako je vidjeti izbor osobe poput Donalda Trumpa kao zastranjenje, ali to nije slučaj. Donald Trump, zajedno sa svojim takozvanim prvim prijateljem Elonom Muskom, konačni je i neizbježni zaključak decenija neaktivnosti svjetskih čelnika kako bi se zaustavila ekstremna nejednakost. Teško je biti optimističan glede onoga što nas čeka u sljedeće četiri godine, a možda i više, ali ako dužnosnici žele učiniti nešto kako bi osigurali stabilnost naših demokratija, trebaju samo naći političku odlučnost da jednom zauvijek oporezuju bogate ljude poput mene”, poručila je Abigail Disney, rediteljica dokumentarnih filmova, dobitnica Emmyja i članica Patriotic Millionaires-a.

Foto: REUTERS/Denis Balibouse

Očekuje se da će milijarderi transferirati 6,3 triliona dolara u narednih 15 godina

Anketa ukazuje da je na kraju 2024. Amerika imala 813 milijardera čija je ukupna vrijednost iznosila 6,7 triliona dolara, što je više od BDP-a bilo koje zemlje izvan SAD-a i Kine. Prema analizi Financial Timesa, 144 milijardera donirala su 695 miliona dolara u predsjedničkoj utrci. Sadržali su šest posto sredstava koje je prikupila bivša potpredsjednica Kamala Harris i nevjerovatnu trećinu sredstava koje je prikupio predsjednik Trump. Milijarderi su nastavili biti darežljivi i nakon Trumpove pobjede, izdašno finansirajući njegovu tranziciju kao i inauguraciju.

“Kao praunuk pakirivača mesa Oscara Mayera, imao sam priliku iz prvog reda promatrati bogate porodice poput moje kako se zaokupljaju korištenjem svake mogućnosti za očuvanje i povećanje svog bogatstva tokom generacija – za razliku od korištenja svojih jedinstvenih položaja privilegija da čine dobro i dovode do trajne i pravedne promjene za cijelo društvo. Ako se nešto ne poduzme da ih se zaustavi, iskreno se bojim da će SAD početi više ličiti na nasljednu aristokraciju nego na demokratsku republiku, s puno više Donalda Trumpa — djeteta s postera opasnosti naslijeđenog bogatstva, ako ikada bude bio jedan — nego što imamo sada”, naveo je između ostalog Chuck Collins, praunuk Oscara Mayera upoziravajući na sve veću koncentraciju bogatstva i moći u rukama malog dijela ultrabogatih ljudi.

Očekuje se da će milijarderi širom svijeta transferirati 6,3 triliona dolara u narednih 15 godina. Prema Oxfamu, u SAD-u, u narednih 25 godina, 1,5 posto najbogatijih domaćinstava spremno je naslijediti ne manje od 30 triliona dolara, dok je već sada 36 posto bogatstva milijardera naslijeđeno. Iz navedenog se može zaključiti kako će nasljeđivanje ogromnih sredstava dodatno učvrstiti ekonomske razlike među klasama.

Stopa rasta bogatstva 2024. godine bila je tri puta brža nego 2023., otkriva istraživanje nejednakosti Oxfama, prenosi The Guardian, gdje je bogatstvo svjetskih milijardera poraslo za dvije milijarde dolara u 2024. godini.

