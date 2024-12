Bila je tajkun u svijetu nekretnina dok nije počinila najveći finansijski zločin u svojoj zemlji: Život Truong My Lan sada ovisi od devet milijardi dolara

Truong My Lan, bivši magnat nekretnina u utrci je s vremenom. Sud u Ho Chi Minhu, u južnom Vijetnamu, danas joj je potvrdio smrtnu kaznu, zbog historijske finansijske prevare u zemlji. Podsjećamo, Truong My Lan je u aprilu ove godine osuđena na smrtnu kaznu zbog optužbi da je potajno kontrolirala Saigon Commercial Banku, petog najvećeg kreditora u zemlji, te deset godina što kroz kredite što gotovinu, putem mreže lažnih firmi, podigla 44 milijarde dolara. Na suđenju, njena nećakinja je priznala da je osnovala 52 lažne kompanije i četiri obične kompanije da bi dobila 155 kredita u Sajgonskoj komercijalnoj banci.

Dokazi protiv Mi Lan bili su obimni. Šest tona dokaznog materijala u 104 kutije, a osim nje proces se vodio i protiv još 75 optuženih.

Tužitelji su tvrdili da je 27 milijardi dolara protupravno prisvojeno, a da je 12 milijardi dolara pronevjereno, što je najteži finansijski zločin za koji je osuđena na smrt. Bila je to rijetka i šokantna presuda, piše BBC, jer je Truong My Lan jedna od rijetkih žena i u Vijetnamu koje su osuđene na smrt zbog djela koji je počinio neko ko pripada takozvanoj white-collar skupini radnika i građana, dodajući kako je tokom suđenja Truong My Lan ponekad bila prkosna, ali kada je uložila žalbu na smrtnu presudu pokazala je skrušeno lice i ponavljala kako joj je neugodno što je toliko crpila državu i da joj je jedina misao bila vratiti ono što je uzela.

Vijetnamski nekretninski tajkun Truong My Lan u sudnici u gradu Ho Chi Minh 3. decembra 2024. Lan je osuđena na smrt zbog prijevare vrijedne više milijardi dolara te čeka da li će njen život biti pošteđen, dok žalbeni sud donosi odluku, Foto: STR / AFP / Profimedia

Nije ukinuta smrtna kazna

Međutim, taj stav joj nije ukinuo smrtnu kaznu, ali jeste stvorio priliku da spasi živu glavu. Vijetnamski suci nakon žalbenog postupka smatrali su da “nema razloga” da joj se smanji kazna izrečena u prvostepenom sudskom postupku. Kako prenosi novinska agencija France-Presse, isprva se sumnjalo da je prijevara teška 12,5 milijardi dolara, gotovo 3 posto vijetnamskog BDP-a , ali njen stvarni iznos ipak bi mogao doseći 27 milijardi dolara (25,7 milijardi eura).

Zločini Lan imaju “ozbiljne posljedice” i ne postoje “olakotne okolnosti” za smanjenje kazne za pronevjeru i podmićivanje, naveli su suci, prenosi lokalni medij VNExpress, na koji se poziva novinska agencija EFE.

Međutim, suci su naglasili da zakon dopušta da se smrtna kazna promijeni u doživotni zatvor ako se vrati najmanje tri četvrtine (75 posto) vrijednosti prouzročene štete, što bi značiloda mora vratiti devet milijardi dolara, tri četvrtine od 12 milijardi dolara koje je pronevjerila, ukoliko želi da izbjegne smrtnu kaznu.

Truong My Lan je optužena da je iz Saigon Commercial Banke, petog najvećeg kreditora u zemlji deset godina podizala kredita i izvlačila novac putem mreže lažnih firmi, Foto: Nhac NGUYEN / AFP / Profimedia

Prije nego što je postala tajkun u svijetu nekretnina, Truong My Lan radila je kao prodavačica na štandovima na pijaci, prodajući kozmetiku sa svojom majkom, a kada je Komunistička partija uvela ekonomske reforme 1986., počela je kupovati zemlju i imanja. Do 1990-ih posjedovala je značajan broj hotela i restorana. U vrijeme osude ona je bila predsjednica ugledne kompanije za nekretnine Van Thinh Phat Group.

Unovčiti imovinu je teško

U braku je sa Ericom hu Nap Keejem, biznismenom u sektoru nekretnina u Hong Kongu. Njena 34—godišnja nećakinja Truong Hue Van, bila je izvršna direktorica firme za upravljanje imovinom te je na kraju osuđena na 20 godina zatvora. Osim nje i glavnog mozga operacije Truong My Lan, osuđeni su svi optuženi, od kojih četvero na doživotni zatvor, a ostali od 20 godina zatvora do tri godine uslovno.

Kako javljaju mediji, vjeruje se da je Državna banka Vijetnama potrošila milijarde dolara dokapitalizirajući Saigon Commercial Bank kako bi spriječila širu bankarsku paniku. Tužitelji su tvrdili da su njeni zločini “ogromni i bez presedana” i da ne opravdavaju popustljivost.

Imovina My Lan premašuje iznos koji mora vratiti, ali kako su potvrdili i njeni advokati, unovčiti imovinu je jako teško, naročito iz zatvora. Ukoliko prikupi potreban novac, izbjeći će smrtnu kaznu i služiti doživotni zatvor, ukoliko ne prikupi, ona još ima jednu šansu za žalbu, a to je da podnese zahtjev predsjedniku za amnestiju.