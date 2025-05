BHANSA: Ako do 15. juna ne dobijemo platu, niko u BiH neće letjeti

Članovi Sindikata BHANSA-e ogorčeni su jer ni mjesec nakon odluke Vijeća ministara Bosne i Hercegovine nije uplaćen novac neophodan za plate zaposlenih i druge troškove, zbog čega je egzistencija skoro 500 radnika ozbiljno ugrožena. Poručili su da, ako ne dobiju plate do 15. juna slijedi obustava rada i, kako kažu, onda više niko neće letjeti u Bosni i Hercegovini.

U emisiji “Novi dan” na N1 govorili su Vinko Malnar, predsjednik Sindikata kontrolora letenja u Bosni i Hercegovini i Zoran Mikulić, predsjednik Sindikata Agencije za pružanje usluga u zračnoj plovidbi.

Radnici strahuju hoće li i kada dobiti platu

Vijeće ministara je 22. aprila donijelo odluku o uplati više od 60 miliona KM na račun BHANSA-e, navodeći da odluka stupa na snagu danom donošenja. Međutim, ta sredstva još nisu doznačena.

“Promijenilo se sve i ništa. Rečeno nam je da ćemo za nekoliko dana dobiti sredstva, a danas je 26. maj i BHANSA još nije dobila novac. Međutim, ono što se ispostavilo da je naš birokratski aparat ogroman i da to sve mora proći neke procedure. Mi radnici BHANSA-e i dalje strepimo hoćemo li i koliku platu dobiti naredni mjesec. Mi bismo trebali dobiti plate umanjene za 60%. Iskreno, mi nećemo dopustiti da radimo za klikere što bi se reklo”, kazao je Vinko Malnar koji je naglasio da se ova struka traži svugdje u svijetu i da je u Zagrebu raspisan nedavno konkurs za radna mjesta u ovoj branši:

“Ljudi već ozbiljno razmišljaju da konkurišu, ovo je stvarno već sve postalo presmiješno. Dakle, mi imamo razumijevanja za sve, međutim, odluka je donesena 22. aprila. Skoro mjesec je ona stajala u Uredu za zakonodavstvo. Potpisana je 12. maja, a nekoliko dana kasnije je objavljena i u Sllužbenom listu. Sada je, prema informacijama koje imamo, zapelo u trezoru”, naglasio je.

Radnici BHANSA-e na rubu egzistencije

Iz Sindikata, s druge strane, upozoravaju da su radnici dovedeni na rub egzistencije.

“Ljudi su već u problemima. Čistačicama i stražarima su plate smanjene ispod minimuma. Dakle, njima kada se smanji primanje za 40 do 50 posto, oni će primiti iznos koji je manji od minimalne plate”, upozorio je Zoran Mikulić navodeći da su u BHANSA-i zaposleni radnici sa širokim dijapazonom funkcija i da su svu oni “oštećeni” trenutnim stanjem:

“Kolega je spomenuo Hrvatsku, ali ja želim reći da i Srbija prima radnike iz ovog sektora tako da bi se moglo desiti da nakon ovog niko ne ostane u BHANSA-i”, dodao je.

Radnici ne isključuju mogućnost obustave rada ako se situacija hitno ne riješi. Plata bi trebala biti isplaćena najkasnije do 15. juna.

“Obustava rada je scenarij koji niko ne želi, ali ako do 15. juna ne bude rješenja, niko neće letjeti i to će se stvarno desiti. Očigledno neko smatra svrsishodnim da ispipava strpljenje uposlenika BHANSA-e. Pokazali smo toleranciju primajući dvije umanjene plate, ali inflacija nam je već pojela taj novac jer on više ne vrijedi onoliko koliko je vrijedio prije, naprimjer, dva mjeseca”, stava je Malnar.

Pojasnio je na koji način je zapravo odluka “zapela” u trezoru.

“Odluka je dobila pozitivno mišljenje Ministarstva finansija i Ureda za zakonodavstvo, ali neko očito ne izvršava ono što je dužan. Zamolio bih da se ova tačka hitno nađe na dnevnom redu naredne sjednice Vijeća ministara”, jasno je poručio Malnar.

“Pokušavaju nas ugasiti inertnošću sistema”

Interesovalo nas je šta bi odluka o obustavi rada BHANSA-e značila za ekonomiju i turizam?

“Smanjenje prihoda naravno. Puno manje ljudi će doći u BiH preko aerodroma. To su ogromni prihodi. Sarajevo svaki dan probija neke rekorde, a aerodrom u Mostaru je uduplao svoje kapacitete. Aerosaobraćaj samo raste, a oni nas potiskuju, jednostavno nas pokušavaju ugasiti inertnošću sistema koji jednostavno ne zna provesti odluku kako treba. To bi se u nekoj normalnoj firmi za 15 minuta riješilo, taj neki član zakona bi se izbrisao i poslao ponovo na usvajanje i to bi bilo gotovo”, naveo je Mikulić.

Malnar je, s druge strane, dodao da se iskreno nada da bi tokom sljedeće sedmice novac trebao biti uplaćen na račun BHANSA-e.

“Zato što je sutra sjednica Vijeća ministara BiH i ja ih već sada pozivam da BHANSA-u stave na dnevni red sjednice i da otklone nejasnoće na njoj ukoliko one postoje. Neka na sjednici razmatraju zbog čega se od 22. aprila, kada je odluka donesena na sjednici Vijeća ministara ona nije provela do danas iako je objavljena u Službenom listu. Znači ispunjeni su svi uslovi da se novac pusti, ali samo ne želimo da dođe 10. juni, a da novac nije uplaćen jer nam po zakonu do 15. juna treba biti plata, a dok se sve uplati i uradi obračun, ako se kasno uplati onda nam neće ni ovaj mjesec biti uplata”, rekao je Malnar.

Svaki dan raste kamata BiH po tužbi Viaducta u iznosu od 9.000 eura. A niko se, kako kaže, Malnar ne pita kako i šta preživljavaju radnici BHANSA-e i šta stres sve može prouzrokovati navodeći da se zdravstveno stanje zaposlenih pogoršava.

“Zbog stresa sam imao napad žuči. Nismo roboti. Ne možemo razdvojiti posao od privatnog kada ne znamo hoćemo li imati za kredit. Isto tako, mnogo je ljudi na bolovanju, javljaju se da ne mogu doći na posao iz raznih razloga, mnoge kolege zovu banke jer su već duboko ušli u minus na bankovnim karticama, drugi se zadužuju zbog kredita. Mnogo je problema”, rekao je Malnar.

Podrška sindikata iz Evrope

Ističu da je BHANSA samoodrživa institucija koja puni budžete.

“Uplatili smo više od 19 miliona KM u entitetske budžete, a iz budžeta nismo uzeli nijednu marku. Dakle, mi smo firma koja uvozi novac u ovu državu i svake godine se ta sredstva povećavaju zato što se povećava obim zračnog saobraćaja na aerodromu u Sarajevu”, rekao je Mikulić.

Evropski i svjetski sindikati su im, kako kažu, pružili podršku.

“Dobili smo jednoglasnu podršku Komiteta evropskih sindikata i predsjednika Eurokontrola. Problem BHANSA-e postaje evropski problem”, naglasio je Malnar.

Zastoj s uplatom od 60 miliona KM je samo privremeno rješenje, upozoravaju.

“Ako se ne riješi dug prema Viaductu, opet ćemo ući u blokadu na početku naredne godine”, rekao je Mikulić.

Ministar prometa i komunikacija BiH Edin Forto e, kako navode, jedini aktivno komunicirao s njima.

“Forto je učinio sve što je bilo u njegovoj nadležnosti. Ostali se nisu oglasili, posebno ministar Ramić kojem sam slao poruke i pozive, ali nije odgovorio”, kazao je Malnar poručivši da je Ured ombudsmena jedini je, tvrde, odgovorio na njihove dopise.

“Bez vas medija, naš glas se ne bi čuo. U ime svih radnika, zahvalni smo što ste nam dali prostor”, poručili su naši sagovornici.

Please enable JavaScript