Američki trgovci pronašli način kako da zaobiđu Trumpove carine – i to sasvim legalno

Staro zakonsko rješenje iz 1988., poznato kao “pravilo prve prodaje”, dopušta američkim uvoznicima da za izračun carina koriste prvu cijenu u lancu. Ono se može široko primijeniti na razne proizvode i industrije, a osobito je korisno kod robe više vrijednosti i luksuznih proizvoda, gdje su marže veće

Vlasnici američkih tvrtki čine sve kako bi pronašle način da ublaže udar Trumpovih carina. Tako su naveliko opet počeli koristiti staro zakonsko rješenje poznato kao “pravilo prve prodaje”, piše CNBC. Prema američkom carinskom zakonodavstvu, pravilo prve prodaje dopušta američkim uvoznicima da za izračun carina koriste cijenu prve prodaje u nizu transakcija.

Na primjer, kineski proizvođač proda majicu trgovcu iz Hong Konga za pet dolara. Taj trgovac zatim proda istu majicu američkom trgovcu za 10 dolara, koji je potom prodaje krajnjim kupcima za 40 dolara. Prema pravilu prve prodaje, američki trgovac može platiti carinu na početnu cijenu od pet dolara, umjesto na uvećanih 10 dolara, čime se iz cijene izbacuje marža posrednika.

“Pravila vam omogućuju da koristite početnu prodajnu cijenu od tvornice prema posredniku za određivanje konačne carinske osnovice”, rekao je Brian Gleicher, viši odvjetnik i član odvjetničke kuće Miller & Chevalier Chartered za CNBC.

Popularno i za prvog Trumpovog mandata

Pravilo prve prodaje postoji još od 1988. godine, ali je ponovno došlo u fokus tijekom prvog mandata predsjednika Donalda Trumpa, a sada ponovno, s njegovim novim režimom carina. “Kad su 2018. uvedene carine od 25 posto za kineske proizvode, počeli su nam dolaziti pozivi. Sada, s novim carinama, pravilo prve prodaje je ponovno u fokusu“, rekao je Sid Paruthi, partner u američkoj konzultantskoj firmi Moss Adams.

Za neke tvrtke, to ipak nije lako izvedivo. Obično je carinska osnovica američke carine temeljena na cijeni uvoza robe, a teret dokaza leži na uvozniku da dokaže početnu cijenu artikla. No to nije uvijek nešto što će posrednik htjeti otkriti.

Mora postojati povjerenje

Rich Taylor, konzultant za razvoj poslovanja sa sjedištem u kineskom Ningbou, koji savjetuje Fortune 500 kompanije o pravilu prve prodaje još od Trumpova prvog mandata, ističe da “mora postojati određena razina povjerenja među svim stranama” zbog uključenih rizika. Ipak, dodatne složenosti mogu se isplatiti zbog potencijalne uštede troškova. “Ako ne koristite to pravilo, krajnji trošak će porasti. Ako vaš konkurent koristi pravilo prve prodaje, izgubit ćete prednost pred njim”, istaknuo je Taylor.

Iako se pravilo prve prodaje može široko primijeniti na razne proizvode i industrije, osobito je korisno kod robe više vrijednosti i luksuznih proizvoda, gdje su marže veće. Prošlog mjeseca talijanski luksuzni modni brend Moncler je istaknuo kako pravilo prve prodaje donosi “značajnu korist” za njegovu strukturu troškova.

“Prva cijena, dakle industrijska cijena… znatno je niža od maloprodajne cijene, i iznosi otprilike 50 posto interne cijene. Dakle, naravno da je to značajna korist”, rekao je Luciano Santel, izvršni direktor i glavni korporativni i nabavni službenik Monclera.

Promjene u operacijama

Kuros Biosciences, švicarska biotehnološka kompanija, ranije ovog mjeseca najavila je promjenu u operacijama koja će joj omogućiti primjenu pravila prve prodaje.„Ono što ćemo sada učiniti je da ćemo iskoristiti Zürich kao veleprodajno čvorište… što zapravo znači da možemo primijeniti tzv. metodu prve prodaje“, rekao je financijski direktor Daniel Geiger.

Američki proizvođač roštilja Traeger i tvrtka za proizvodnju Fictiv također su naveli pravilo prve prodaje kao “ublažavanje u lancu opskrbe” i način za “minimiziranje troškova carina i dažbina”. Masovno korištenje pravila prve prodaje moglo bi potkopati napore Trumpove administracije da poveća prihode od carina i potakne povratak proizvodnje u SAD.

Autor Borivoje Dokler, Forbes hrvatska

