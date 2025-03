Startup za dostavu kafe dronom ima za cilj da isporuči milion isporuka godišnje

Startup Manna je prikupio 30 miliona dolara za finansiranje ambiciozne ekspanzije u Evropi, suočavajući se sa konkurentima kao što su Amazon, Alphabet i unicorn Zipline.

Ako ste željni kafe u predgrađu Dablina, možete je dostaviti dronom. U tržnom centru, zaposlenik lokalnog startupa Manna će iz obližnjeg kafića utovariti vrećicu sa šoljicom tople kafe u kutiju za prijenos tereta opremljenu novom baterijom i staviti je na dron.

Manna uglavnom dostavlja kafu. Startup kaže da jutarnja potražnja za kofeinom i pametan dizajn drona pomažu da održi stabilan tempo isporuke i da radi s manje osoblja i dronova od konkurencije dubljeg džepa kao što su Amazon, Alphabet i unicorn Zipline. Potrošili su stotine miliona dolara pokušavajući da pokrenu isporuku dronom, ali Mannin drski osnivač, Bobby Healy, tvrdi da je njegova jedina kompanija koja ostvaruje profit na svakoj isporuci. (Amazon, Alphabet i Zipline su odbili da komentarišu.)

Sav taj novac nije nikakva prednost, tvrdi Healy, u nastajanju biznisa za koji kaže da je ključ razvoj jeftinog, pouzdanog drona, upravljanje njime sa što manje ljudi i uvjeravanje regulatora da se njime može bezbedno leteti u stambenim četvrtima. “Za to nisu potrebna ogromna ulaganja. Potrebno je ogromno vremena i izgradnje povjerenja”, rekao je za Forbes.

Nasuprot tome, njegova kompanija je prikupila samo 60 miliona dolara, uključujući novu rundu finansiranja od 30 miliona dolara najavljenu u srijedu koju su predvodili Molten Ventures i Tapestry VC koja kompaniju procjenjuje na više od 150 miliona dolara. Forbes procjenjuje da je Mannin prihod prošle godine bio jednako skromnih 6 miliona dolara. Do sada je izvršio 200.000 isporuka otkako je prvi put lansiran 2020. godine, što je mnogo manje od svojih konkurenata. Zipline je izvršio 1,4 miliona isporuka, uglavnom medicinskih potrepština u Africi, dok je Wing izvršio 450.000 u Australiji, SAD-u i Velikoj Britaniji, a Amazon maglovito tvrdi da je “hiljade”.

Proširivanje isporuke na područje sa milion stanovnika

Healy, koji je prethodno osnovao tehnološku kompaniju za iznajmljivanje automobila CarTrawler, tvrdi da je nakon godina usavršavanja svog operativnog modela Manna spremna za rast, s planovima da proširi uslugu u predgrađu Dablina na područja s ukupnom populacijom od 1,1 milion ove godine. Healy kaže da je 42% domaćinstava u naseljima Dablina u kojima on dostavlja uslugu koristilo uslugu barem jednom. A sada, on kaže da će proširenje baze za isporuku dronova pomoći Manni da poveća isporuke godišnje na 1,5 miliona, što još nijedna druga kompanija za isporuku dronova nije postigla.

Manna također planira proširiti svoje poslovanje u Finskoj, gdje trenutno vrši stotinu isporuka dnevno oko grada Espooa, ali i proširiti se na druge dijelove Evrope, koristeći prednosti regulatornog okvira koji je stupio na snagu 2023. godine na nivou cijele EU. Healy kaže da sporost Federalne uprave za avijaciju u donošenju vlastitih pravila otežava kompaniji za sada poslovanje u SAD-u, koliko je to atraktivno tržište za Mannu. Kompanija posluje u predgrađu Dallasa, zajedno sa Wingom i Amazonom, ali FAA trenutno odobrava samo probne testove isporuke dronova od slučaja do slučaja.

“Ironija nad svim ironijama, Evropa je danas jedino mjesto za vođenje posla isporuke dronova jer ima stabilne, konkretne propise”, rekao je Healy. “Svako ko je sada u Sjedinjenim Državama je u nepovoljnijem položaju u odnosu na Mannu najmanje tri godine.”

Osam isporuka na sat dronom

U oblasti Dablina, Manna posluje sa parkinga u tržnim centrima, gde dve dronove za sletanje zauzimaju oko pet mesta. Kada tamošnji lokalni prodavci dobiju narudžbe za hranu, knjige ili hardver, odvoze robu do Manninog mjesta slijetanja, gdje je osoblje utovara u odvojivi teretni prostor koji također sadrži bateriju drona. Zamjena baterije pri svakoj isporuci omogućava svakom dronu Mann da izvrši osam isporuka na sat u području u radijusu do tri kilometra, navodi Healy. On tvrdi da konkurentski dronovi sa integrisanim baterijama kao što su Wing i Zipline mogu da isporuče 1,4 na sat zbog vremena potrebnog za punjenje.

Jedan zaposlenik kompanije Manna koji učitava dron može izvršiti 25 do 30 isporuka na sat, dok Mannini dronovi lete autonomno, pod nadzorom jednog zaposlenika u sjedištu. Budući da radna snaga čini otprilike 50% Mannovih troškova, kompanija je smanjila troškove na otprilike 4 USD po isporuci, a Healy misli da mogu doći do 1 USD uz veću količinu.

Takvi troškovi mogli bi učiniti dostavu dronom pristupačnijom nego korištenje automobila u predgrađu. Konsultantska kuća McKinsey procjenjuje da dostava jednog paketa automobilom ili kombijem na pet kilometara košta 9 do 11 dolara.

Robin Riedel , kodirektor McKinseyjevog Centra za buduću mobilnost, vjeruje da će se isporuka dronova proširiti u narednih nekoliko godina. On ne misli da je regulativa tolika prepreka u SAD-u kao što sugeriše Healy.

Uspostavljanje partnerstva

Ključni faktor će biti komercijalna partnerstva, rekao je Ridel. Walmart se udružio s Wingom za pilotiranje isporuke dronova u područjima oko Ft. Worth, Teksas. Manna se sada fokusira na aplikacije za dostavu, gdje je naknada za isporuku hrane dronom ista kao i dostava automobilom ili kombijem. Ove godine objavljeni su ugovori sa Wolt-om, međunarodnim ogrankom DoorDash-a, i Just Eat-om. Healy je rekao da je dogovor s još jednom vrhunskom aplikacijom za dostavu hrane skoro gotov. Rad s aplikacijama za dostavu omogućit će Manni da raste vrlo brzo. “To je sada naš cilj.”

