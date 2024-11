Pet znakova da vam je WhatsApp hakovan

Sa skoro tri milijarde korisnika širom svijeta, nije iznenađenje da je WhatsApp česta meta hakera. U vlasništvu kompanije Fejsbuk, ova aplikacija poznata je po visokom nivou sigurnosti. Međutim, hakeri i dalje mogu pronaći način da uđu, posebno ako korisnik nije bio oprezan. Kada napadač uspije da hakuje WhatsApp nalog, može izazvati haos, posebno prevarama kroz listu kontakata korisnika. Evo kako da prepoznate upozoravajuće znakove da je vaš WhatsApp nalog hakovan. I šta možete učiniti da riješite problem.

Da li je WhatsApp siguran od hakera?

WhatsApp je zapravo jedna od sigurnijih aplikacija za razmjenu poruka, sa podrazumijevanim end-to-end enkripcijom. To znači da su poruke šifrovane tokom prenosa i mogu ih pročitati samo pošiljalac i primalac.

Korisnici takođe imaju mogućnost korištenja dvostepene autentifikacije. Time se omogućava pristup porukama samo nakon što primalac unese PIN. Druge sigurnosne funkcije uključuju mogućnost kontrole privatnosti, blokiranje nepoželjnih korisnika, automatsko otkrivanje spama i proaktivna sigurnosna upozorenja koja traže od korisnika da potvrdi svoj identitet ako WhatsApp otkrije sumnjive ili neovlaštene pokušaje preuzimanja naloga.

Ipak, hakeri imaju različite tehnike za zaobilaženje ovih mjera bezbijednosti. Uglavnom iskorištavanjem grešaka korisnika. Te tehnike uključuju socijalni inženjering, veb hakovanje, špijunski softver i preusmjeravanje poziva.

Shutterstock/BigTunaOnline

Kako da provjerite da li vam je WhatsApp hakovan

Ako vam je WhatsApp nalog hakovan, moguće je da su i drugi nalozi i aplikacije ugroženi. Naročito ako ste koristili isti PIN za lozinku na drugim mjestima. Hakeri bi takođe mogli imati pristup povezanim uređajima.

Postoji nekoliko znakova upozorenja da bi vaš WhatsApp nalog mogao biti hakovan. Najčešći znak je neobična aktivnost na nalogu – poruke od nepoznatih kontakata, nepročitane poruke označene kao pročitane. Ili, primanje neočekivanih verifikacionih kodova. Drugi znakovi uključuju pojavu nepoznatih uređaja prijavljenih na vaš nalog, promjene u informacijama o profilu ili čak slabiji rad telefona. Ponekad ćete prvi put saznati da je vaš nalog ugrožen kada vas prijatelj upozori.

Znak 1: Neobična aktivnost

Ako vam je WhatsApp nalog hakovan, možete primijetiti sumnjivu aktivnost. Ne, niste koristili aplikaciju dok ste spavali – ovo je znak da hakeri rade u vaše ime.

Možda ćete početi da dobijate čudne poruke od nepoznatih ljudi. Ili ćete primijetiti da su nepročitane poruke označene kao pročitane. To znači da ih je neko drugi pročitao prije vas. U folderu sa poslatim porukama mogu se pojaviti poruke koje vi niste poslali. Takođe, na listi kontakata mogu se pojaviti novi brojevi – potencijalne mete hakera – ili se mogu iznenada pojaviti slučajni razgovori. Jedan od zabrinjavajućih znakova da je vaš WhatsApp hakovan jeste prijem neočekivanih verifikacionih kodova.

Znak 2: Nepoznati uređaji prijavljeni na vaš nalog

WhatsApp nalozi mogu se koristiti na više povezanih uređaja, a kada primijetite da postoji nepoznati uređaj, često je to znak da je vaš nalog hakovan.

Haker ovde koristi vaš nalog putem WhatsApp Web-a na svom uređaju, s ciljem pristupa vašim kontaktima, razgovorima i informacijama o nalogu. Možete provjeriti da li neki neovlašteni uređaji koriste vaš nalog tako što ćete otvoriti aplikaciju, otići u podešavanja i pregledati listu povezanih uređaja. Ako primijetite uređaj koji ne prepoznajete, možete ga odjaviti jednostavnim dodirom na njega.

Znak 3: Promijenjeni detalji profila

Jedan od najčudnijih znakova da vam je WhatsApp hakovan jeste otkriće da su detalji vašeg profila promijenjeni. Biografija ili profilna slika možda više nisu vaši.

Ovo ukazuje na to da haker pokušava da koristi vaš nalog kako bi se pretvarao da je neko drugi, kao dio prevare. Oni će kontaktirati druge korisnike WhatsApp-a i možda promijeniti vaše podatke kako bi ostvarili željenu reakciju svojih meta.

Znak 4: Loš rad telefona

Jedan od manje očiglednih znakova kompromitovanog WhatsApp naloga jeste loš rad vašeg telefona.

Hakeri mogu pokretati skrivene aplikacije u pozadini, što smanjuje kapacitet telefona za druge funkcije. Možda ćete primijetiti da se baterija brže prazni nego inače ili da je telefon usporen. Može se desiti da se uređaj ruši, zamrzava ili postaje topliji nego što je uobičajeno.

Znak 5: Poruke od prijatelja

Ponekad – naročito ako ne koristite WhatsApp često – prvi znak da vam je nalog hakovan dolazi od prijatelja, kontakta ili člana porodice.

Oni mogu dobijati lažne poruke od vas, u kojima se traži novac ili lične informacije. To je dio napora hakera da prošire mrežu i kompromituju još naloga. Uobičajena taktika je da se prijatelji i porodica namame da pošalju novac pod izgovorom hitnog slučaja. Ako prevaranti uspijju da navedu vaše kontakte da kliknu na lažne linkove, mogu potencijalno hakovati i njihove WhatsApp naloge i započeti proces iznova.

Shutterstock/Alex Photo Stock

Šta učiniti ako vam je WhatsApp nalog hakovan?

Oporavak WhatsApp naloga je jednostavan proces. Dovoljno je da se ponovo prijavite na WhatsApp koristeći svoj broj telefona i ponovo registrujete unosom šestocifrenog koda koji će vam biti poslat putem SMS-a ili telefonskog poziva.

WhatsApp se može registrovati samo na jednom broju telefona u isto vrijeme. To znači da će bilo ko drugi automatski biti odjavljen sa vašeg naloga nakon što to učinite. Možda ćete biti zamoljeni da unesete PIN za dvostepenu verifikaciju. Ako ga ne znate, to znači da je haker možda aktivirao dvostepenu verifikaciju umjesto vas. U tom slučaju moraćete da sačekate sedam dana prije nego što se prijavite bez PIN-a.

Kako spriječiti hakovanje na WhatsApp-u?

WhatsApp je generalno sigurna platforma, ali možete preduzeti nekoliko koraka kako biste dodatno zaštitili svoj nalog. Prvo, omogućite dvostepenu autentifikaciju.

Takođe, uključite automatska ažuriranja kako biste osigurali da imate najnovije sigurnosne zakrpe. Instalirajte sigurnosni softver na svoj telefon. Budite oprezni šta dijelite – nikada ne otkrivajte svoje lične podatke ili finansijske detalje. Ignorišite sumnjive poruke, posebno one koje traže vaš šestocifreni PIN – jedan od najčešćih načina na koje hakeri napadaju naloge.

Zaključak

Postoje brojni znaci da je vaš WhatsApp nalog kompromitovan, neki očigledniji od drugih. Međutim, iako hakovanje nikada nije prijatno iskustvo, relativno je lako rešiti problem.

Ema Vulakot, saradnica Forbes

Please enable JavaScript