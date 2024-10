Mogu li Metine Ray Ban naočale biti špijunski alat? Dva studenta su upecala privatne podatke

Istraga dvojice studenata Harvarda u petak je postala viralna. Zašto? Jer su studenti pokazali kako su koristili Metine Ray-Ban pametne naočale kako bi došli do osobnih podataka ljudi u kampusu Harvarda.

Među podacima su bila imena, dob, adrese i telefonski brojevi, a čitava priča izazvala je velike strahove oko tehnologija prepoznavanja lica i umjetne inteligencije.

U demonstraciji objavljenoj na X-u (nekadašnjem Twitteru), studenti AnhPhu Nguyen i Caine Ardayfio šetaju kampusom Harvarda i stanicama podzemne željeznice i pitaju prolaznike imaju li o njima točne informacije: “Jeste li vi Betsy,” pita Ardayfio, a žena potvrđuje da se zaista tako zove.

Nguyen i Ardayfio vode klub Augmented Reality na Harvardu, a za Forbes kažu kako su slučajno dobili pristup pametnim naočalama Ray-Ban tvrtke Meta. Shvatili su da kombiniranjem naočala s različitim programima dolazi do zbunjujućih implikacija za privatnost.

Emitirali su uživo na Instagramu, a stream je nadzirao program. Tako su studenti uspjeli pronaći način da softver za prepoznavanje lica provede pretragu uz pomoć podataka programa za pretragu slika PimEyes.

Kada je na streamu detektirano lice, pojavili su se linkovi s interneta koji su prikazivali osobu. Studenti kažu kako su korištenjem velikog jezičnog modela mogli pristupiti osobnim informacijama poput kućne adrese, telefonskih brojeva, čak i imena rodbine.

“To možete napraviti s najobičnijom kamerom na mobitelu i uzrokovati veliku štetu,” kaže Nguyen za Forbes, dodajući kako su pametne naočale bile samo alat koji su upotrijebili za ovaj eksperiment.

Projekt su nazvali I-XRAY, a ideja im je bila da on posluži kao obavijest javnosti za podizanje svijesti o razvoju velikih jezičnih modela, koji su sada dosegli točku gdje mogu analizirati podatke i dobivati uvide – potpuno autonomno, kaže Nguyen.

Kamera na naočalama / FOTO: JUSTIN SULLIVAN / Getty images / Profimedia

Meta nije odgovorila na upit za komentar. U svojim pravilima kažu kako potiču korisnike da poštuju preference drugih, ne koriste pametne naočale u privatnim prostorima i koriste “glas ili jasnu gestu” kako bi drugima dali do znanja da ih se snima.

Glasnogovornik Mete za New York Times je izjavio kako kompanija ozbiljno shvaća privatnost i kako je osmislila sigurnosne mjere, uključujući tehnologiju detekcije zlonamjernog mijenjanja uređaja, kako bi spriječili korisnike da prikriju LED lampicu ljepljivom trakom. Lampica se nalazi na vanjskom dijelu naočala i svijetli dok kamera snima.

Diskretna kamera na pametnim naočalama izazvala je bijes javnosti usmjeren prema Meti. Kritičari kažu kako bi takva kamera mogla olakšati zlonamjernim pojedincima da počine veliku štetu. Pametne naočale navodno su izazvale špijunski skandal u sveučilišnom američkom nogometu, a recenzije kažu kako LED lampica svijetli vrlo nježnim bijelim svjetlom kojeg je teško vidjeti po danu. Meta je također potvrdila kako je moguće da će svoju umjetnu inteligenciju obučavati na slikama i snimkama nastalim kamerom na pametnim naočalama ako se taj sadržaj učita u Meta AI.

Nguyen i Ardayfio svima preporučaju da izbrišu svoja imena i informacije s popisa baza podataka i tražilica na kojima ljudi možda ni ne znaju da se nalaze, uključujući PimEyes i FastPeopleSearch.

Autor originalnog članka: Lindsey Choo, Forbes

Link: How 2 Students Used The Meta Ray-Bans To Access Personal Information

(Prevela: Nataša Belančić)

