Četiri znaka da je vaš Google nalog hakovan: Šta treba odmah da uradite

Gmail je – i godinama je bio – jedna od najpopularnijih besplatnih usluga e-pošte. Ima oko dvije milijarde aktivnih korisnika širom svijeta. Pristup dolazi preko Google naloga, koji uključuje Google Ads, YouTube i Google Play.

I zbog toga, kompromitovani Google nalog može hakerima dati pristup širokom spektru podataka. To uključuje e-poštu, dokumente, fotografije, pa čak i finansijske detalje. Koristeći ove informacije, oni mogu da prevare vaše kontakte, šalju im neželjene poštu i u njima „fišing“ poruke. Ali ne očajavajte: ako je vaš Google nalog hakovan, moguće je da ga povratite i sačuvate bezbijednim u budućnosti.

Da li je vaš Google nalog kompromitovan?

Iako Google primijenjuje moćne bezbjednosne mjere, postoje načini da hakeri dobiju pristup vašem nalogu, Najčešće korištenjem akreditiva ukradenih prilikom upada podataka ili porukom za krađu identiteta, kao i malvera ili nesigurnih Wi-Fi veza.

Postoji nekoliko znakova da je vaš Google nalog možda hakovan. Možda ćete otkriti da vaša lozinka više ne funkcioniše. Možda ćete dobiti bezbjednosno upozorenje od Google-a da je došlo do prijavljivanja na vaš nalog sa novog uređaja. Ili o drugom ponašanju koje smatra neuobičajenim ili sumnjivim. Drugi znaci upozorenja uključuju dojavu prijatelja ili porodice koji možda primaju čudne poruke navodno od vas.

Znak 1: Promjene bezbjednosnih postavki

To je siguran znak da je vaš Google nalog hakovan ako vidite promjene u bezbjednosnim podešavanjima koje niste napravili.

Mogli biste da otkrijete da postoji drugi broj telefona ili adresa e-pošte za oporavak. Možda je promijenjeno ime na vašem nalogu ili vaše bezbjednosno pitanje, a možda ćete otkriti da je dvofaktorska autentifikacija isključena bez vašeg znanja. Sve su to znaci da je haker dobio pristup i da sada kontroliše nalog.

Znak 2: Sumnjiva aktivnost

Možda ćete primijetiti čudne aktivnosti u Google proizvodima koje koristite: nedostajuće ili izbrisane e-poruke ili poslate imejlove koje niste napisali.

Ako imate YouTube kanal, možda ćete vidjeti video snimke koje niste otpremili ili neovlaštene promjene na vašem profilu. Google disk može da prikazuje aktivnosti koje nemaju nikakve veze sa vama. Dijele se vaše slike bez dozvole, a korisnici Blogger-a mogu da vide postove koje nisu napisali. Možete sami da uočite bilo koji od ovih događaja ili da vas obavijestite zbunjeni kontakti.

Znak 3: Neovlaštena finansijska aktivnost

Možda najalarmantniji znak da je vaš Google nalog hakovan jeste otkrivanje neovlaštenih finansijskih transakcija.

Možda ćete otkriti da su nepoznate kupovine obavljene pomoću Google Pay-a ili da su dodati novi načini plaćanja kao što su bankovni računi, kreditne kartice, debitne kartice ili poklon kartice. Ista stvar se može desiti i sa Google Play-om.

Znak 4: Bezbjednosno upozorenje od Google-a

Google šalje bezbjednosna upozorenja kada smatra da je otkrio sumnjivo ponašanje sa Google naloga. Oni će biti poslati na vaš telefon za oporavak ili adresu e-pošte.

Ovo može da podrazumijeva prijavljivanje sa novog uređaja ili neuobičajenu aktivnost kao što je veliko povećanje broja e-poruka koje se šalju. Kompanija će izdati upozorenje ako treba da blokira nekoga da preduzme važnu radnju, kao što je pregledanje sačuvanih lozinki. Ipak, budite upozoreni: ponekad prevaranti sami izdaju lažna bezbjednosna upozorenja.

Šta treba da uradite ako je vaš Google nalog hakovan?

Kao što smo vidjeli, hakovan Googl naloge ne može da prouzrokuje ozbiljnu štetu, posebno ako su hakeri u mogućnosti da dobiju pristup finansijskim informacijama. To znači da ćete morati brzo da djelujete.

Vaš prvi korak bi trebalo da bude da se prijavite na svoj nalog ako možete, izaberete Bezbijednost, a zatim Pregledajte bezbjednosne događaje da biste provjerili da li ste zaista hakovani. Trebalo bi da uključite verifikaciju u dva koraka da biste bili sigurni da se hakeri ne bi samo vratili. Provjerite i izbrišite zlonamjerni softver i provjerite druge aplikacije i usluge da biste vidjeli da li su i one hakovane. Bilo bi dobro da kontaktirate svoju banku ili druge finansijske službe kako biste ih obavijestili šta se dogodilo. Također je vrijedno obavestiti sve svoje kontakte, u slučaju da hakeri pokušaju da krenu i na njih.

Korak 1: Uključite verifikaciju u dva koraka

Kada je uključena verifikacija u dva koraka, svako ko se prijavljuje na vaš nalog moraće da prođe drugi korak da bi dobio pristup ili da koristi pristupni ključ.

Kada kreirate pristupni ključ — najjednostavniju opciju — više vam neće trebati lozinka. Ako umjesto toga odlučite da nastavite da koristite lozinku, postoje različite opcije za drugi korak, kao što je primanje Google upita ili korištenje verifikacionog koda. Možete da provjerite opcije i da se registrujete tako što ćete otići na Bezbjednost, a zatim na Kako se prijavljujete na Google.

Korak 2: Provjerite i izbrišite bilo koji zlonamerni softver

Postoji velika šansa da su hakeri dobili pristup vašem Google nalogu tako što su vas ubijedili da nesvjesno preuzmete malver.

Možete da provjerite da li je to slučaj tako što ćete otići na myaccount.google.com/security-checkup. Instalirajte i pokrenite pouzdan antivirusni paket. On bi trebalo da identifikuje i ukloni svaki sumnjivi softver. Možda ćete željeti da instalirate i sigurniji pretraživač.

Korak 3: Provjerite druge aplikacije i usluge

Hakeri često pokušavaju da koriste hakovani nalog za pristup drugim uslugama gdje ste možda koristili istu lozinku.

Ovo može uključivati onlajn bankarstvo, finansijske platforme i društvene medije. Trebalo bi da ih pogledate, promijenite sve svoje lozinke u nešto jedinstveno i teško pogodivo i omogućite autentifikaciju u dva faktora.

Korak 4: Kontaktirajte svoju banku

Očigledno bi trebalo da kontaktirate svoju banku ako otkrijete da su hakeri pristupili vašoj gotovini — ali čak i ako niste vidjeli nikakve znake ovoga, to nije loša ideja.

Vaš Google nalog bi mogao da sadrži sve vrste informacija koje bi mogle omogućiti kriminalcima da dobiju pristup vašem bankovnom računu ili drugim finansijskim uslugama ili da počnu da koriste vaš identitet da bi se lažno predstavljali.

Korak 5: Upozorite svoje kontakte

Hakeri često koriste kompromitovani nalog da ciljaju prijatelje i kontakte sa phishing prevarama ili vezama napunjenim malverom.

I iako je možda neprijatno priznati da ste hakovani, to je pristojna stvar. Upozorite sve na vašoj listi kontakata da potraže sumnjive poruke od vas i da izbrišu sve što bi moglo biti sumnjivo.

Kako možete oporaviti svoj Google nalog?

Kao što smo vidjeli, vraćanje kontrole nad vašim Google nalogom obično nije previše problematično sve dok još uvijek možete da se prijavite. Ali šta ako su hakeri promijenili informacije o vašem nalogu, kao što je lozinka ili broj telefona za oporavak?

Dobra vijest je da je generalno i dalje savršeno moguće da povratite kontrolu i da ćete morati samo da preskočite nekoliko dodatnih obruča da biste vratili kontrolu nad svojim Google nalogom. Trebalo bi da počnete tako što ćete posjetiti stranicu za oporavak naloga.

Mnogo olakšava stvari ako to radite sa uređaja i lokacije koje ste ranije koristili, jer to pomaže kompaniji da se uvjeri da ste vi ono za šta kažete da jeste. Ovdje ćete pronaći niz pitanja osmišljenih da biste bili sigurni da ste zaista vlasnik naloga. Od vas će se tražiti vaša adresa e-pošte za oporavak ili broj telefona za oporavak, kao i prethodne lozinke i odgovori na bezbjednosna pitanja — čak i ako ne možete tačno da ih dobijete, to će vam pomoći da opravdate svoj slučaj.

Kako možete zaštititi svoj Google nalog od hakera?

Zaštita vašeg Google naloga od hakera je pitanje osnovne sajber higijene — a ako ste već hakovani, sada je vrijeme da se uvjerite da se to više ne ponovi. Prvo se uvjerite da su vaša adresa e-pošte za oporavak i broj telefona ažurirani — a zatim zapamtite koje ste koristili.

Važno je da koristite jaku lozinku, sa velikim i malim slovima, brojevima, simbolima i tako dalje. A ako već niste uključili verifikaciju u dva koraka, uradite to sada. Druge dobre prakse za očuvanje bezbijednosti naloga uključuju uvjeravanje da su vaš antivirusni paket, aplikacije, pregledač i operativni sistem ažurirani, tako da uvijek imate najnovija bezbjednosna ažuriranja. Oslobodite se svih aplikacija i ekstenzija pregledača koje zapravo ne koristite. I na kraju, budite veoma, veoma oprezni prema bilo kakvim neželjenim porukama u kojima se od vas traži da kliknete na veze ili koje na druge načine deluju sumnjivo.

Ema Vulakot, saradnica Forbes

