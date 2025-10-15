3D isprintani pištolji i puške: Kako digitalni entuzijasti stvaraju oružje i prkose zakonima

Najveće svjetske platforme društvenih medija dom su hiljadama zagovornika Drugog amandmana koji vjeruju da bi svako trebao imati pravo da 3D printa svoje oružje. Meta, Discord i Ministarstvo pravde SAD-a pokušavaju – i uglavnom ne uspijevaju – da to zaustave.

Pištolj s ružičastim leopard printom i zlatnim nišanima. Puška dizajnirana da izgleda kao da je iz videoigre Halo . Šarena jurišna puška igračka, napravljena za četvrti rođendan.

Ovo nisu vrste oružja koje se mogu kupiti u trgovini. Napravljeno je kod kuće, pomoću 3D printera – dokaz rastuće online zajednice u kojoj entuzijasti zamišljaju, dizajniraju i doslovno štampaju oružje iz snova, a zatim dijele rezultate online. Desetine hiljada korisnika pridružilo se privatnim grupama na Facebooku, Discordu i drugim platformama kako bi pokazali svoje najnovije ručne radove, podijelili savjete za štampanje oružja i razgovarali o zakonima koji ograničavaju posjedovanje oružja.

Mnoge od ovih takozvanih “3D2A” (3D Drugi amandman) grupa predvode apsolutisti Drugog amandmana, koji tvrde da samo ostvaruju svoja ustavna prava i učestvuju u sve popularnijem američkom hobiju – nečemu poput zanatske zajednice, ali s oružjem.

„Ako možete posuditi knjigu iz biblioteke o tome kako napraviti pištolj, trebali biste to moći učiniti i online“, kaže Todd Kelly , koji je pomogao u pokretanju Facebook grupe 2A Printing, koja sada ima više od 60.000 članova.

On opisuje dizajne pištolja koje članovi objavljuju kao „umjetnost“, oblik slobode govora, i otvoreno govori o političkim ciljevima:

„Naš cilj u zajednici 3D printanja je da nijedna vlada nikada ne može nekome reći da ne može imati pištolj.“

Optuženi administratori

Ali pokret se suočava s dvostrukom kontrolom – od strane društvenih mreža i vlade. Grupe se često brišu jer se čini da objave olakšavaju prodaju oružja, što je zabranjeno na većini glavnih platformi, uključujući Facebook, Discord i Reddit.

Ministarstvo pravde SAD-a također prati njihove aktivnosti. Federalni agenti su 2024. godine izvršili raciju u sada ugašenoj Discord grupi 2A Print Depot, zaplijenivši poruke članova i linkove do podataka tokom perioda od skoro 18 mjeseci, počevši od juna 2023. godine, prema nalogu za pretres koji je pregledao Forbes .

Dva administratora Facebook grupe s istim imenom također su bila predmet istrage, a agenti su istraživali i komunikaciju članova Kellyne grupe, prema nalogu.

U dokumentu se također navodi da su istražitelji održavali tajne profile u najmanje jednoj od privatnih grupa, kojima je potrebna registracija i odobrenje za pristup, do 2025. godine.

Prema nalogu, najmanje jedan korisnik je bio osuđeni kriminalac i objavljivao je svoje slike na kojima ilegalno koristi vatreno oružje. Dvojica od pet imenovanih administratora grupe kasnije su optužena – jedan za ilegalno posjedovanje oružja, a drugi za neregistraciju puške izrađene 3D printačem. Obojica su se izjasnili da nisu krivi.

Zabrinutost društvenih mreža i zakonodavaca je razumljiva, s obzirom na niz pucnjava u SAD-u tokom protekle godine – uključujući ubistvo izvršnog direktora UnitedHealthcare-a Briana Thompsona u decembru 2024. – za koje se sumnja da su počinjene 3D printanim oružjem, poznatim i kao “puške duhovi”.

Tvrde da imaju stroga pravila.

Još od 2013. godine, kada je Defense Distributed stvorio prvi gotovo u potpunosti 3D printani pištolj na svijetu, raste zabrinutost zbog širenja takvog oružja, uglavnom zato što se ne može pratiti do vatrenog oružja koje proizvode ovlašteni proizvođači poput Glocka ili Remingtona.

To je dovelo do stvaranja mnoštva zakona koji regulišu njihovo stvaranje. Na saveznom nivou, 3D štampanje oružja je dozvoljeno ako se ne prodaje, već se izrađuje za ličnu upotrebu.

Međutim, u nekim američkim državama – kao što su Delaware, New Jersey i Rhode Island – štampanje oružja ili dijelova oružja, dijeljenje nacrta i distribucija oružja bez serijskog broja je krivično djelo. To znači da aktivnosti nekih članova ovih grupa mogu biti ilegalne u tim državama.

Protivnici oružja, poput organizacije Everytown For Gun Safety, vjeruju da bi potpuna zabrana oružja izrađenog 3D printačem bila jedan od najefikasnijih načina za borbu protiv ove prijetnje. I nema sumnje da kriminalci koriste ovo neregistrovano, nevidljivo oružje.

Ranije ove godine, u još uvijek neprijavljenom slučaju, muškarac iz Granbyja u Connecticutu optužen je za prijetnju upotrebom eksplozivnih naprava na Novu godinu 2024. godine.

Kada su federalni agenti pretražili njegov dom i elektronske uređaje, pronašli su 3D printer i dokaze da je pravio veliku zalihu oružja, od kojih je dio napravljen od nacrta preuzetih s dark weba .

Optužen je za trgovinu oružjem, ilegalno posjedovanje automatskog oružja i prigušivača. Izjasnio se da nije kriv.

Na saveznom nivou, 3D printanje oružja je dozvoljeno ako se ne prodaje, već se izrađuje za ličnu upotrebu. Međutim, u nekim američkim državama krivično je djelo printati oružje ili dijelove oružja, dijeljeti nacrte i distribuirati oružje bez serijskog broja. Foto: Getty Images

Administratori i moderatori 3D2A grupa pokušavaju se distancirati od takvih slučajeva održavanjem strogih pravila ponašanja. Grupa Black Lotus Coalition, koja okuplja više od 20.000 članova na Facebooku i Discordu, ima jasna pravila o poštivanju zakona, zabrani uvreda i zlostavljanja.

Osnivač grupe, Gage Moran , kaže da on i drugi administratori provjeravaju svakog člana i dizajnera prije nego što im dozvole da podijele svoje dizajne. Redovno odbijaju one koji ne poznaju zakone ili pokazuju spremnost da ih prekrše.

Ali to nije spriječilo Ministarstvo pravosuđa da nastavi istragu. Masovno prikupljanje podataka od online grupa je vrlo rijetko; češće se pretražuju pojedinačni računi kada postoji osnovana sumnja na zločin.

Nadzor na granici prekoračenja ovlaštenja

John Davisson , viši pravni savjetnik u Centru za informacije o elektronskoj privatnosti , rekao je za Forbes da su 3D printani pištolji “ozbiljan problem javnog zdravlja”, ali da je masovni nadzor “na ivici prekomjernog korištenja”.

„Čim počnete prikupljati podatke na tom nivou, neminovno prikupljate informacije o ljudima koji su samo znatiželjni ili koriste svoje pravo na slobodu govora, a nisu počinili nikakav zločin“, rekao je Davisson.

Ministarstvo pravosuđa odbilo je da komentariše slučaj. Meta i Discord , koji su u vlasništvu Facebooka , također nisu odgovorili na zahtjeve za komentar.

Administratori 3D2A grupa su dobro svjesni da su pod nadzorom. Todd Kelly sumnja da je “najmanje polovina” različitih grupa u kojima je on administrator ili moderator zapravo pod policijskim nadzorom.

„Uvijek pretpostavljam da me vlada posmatra“, kaže Kelly. „Ne sviđa mi se to… ali jednostavno ne radiš stvari na internetu koje ne želiš da drugi saznaju.“

Ipak, preklapanje s kriminalnim aktivnostima je očigledno. Uprkos tome što je osuđeni kriminalac i zakonski mu nije dozvoljeno posjedovanje oružja, Peter Laucella vodi Facebook grupu 3D2A s više od 5.000 članova. Ali kaže da nije zabrinut: „Vodim grupu, ali zapravo ne radim mnogo, jer sam osuđeni kriminalac i zakonski mi nije dozvoljeno posjedovanje oružja. ‘Legalno’ je ionako prilično širok pojam, ako znate na šta mislim“, rekao je. „Vjerujem da bi svako, bez obzira na to da li ima kriminalni dosije, trebao imati pravo da posjeduje bilo koje oružje koje želi – radi vlastite zaštite.“

Međutim, država nije jedina koja ih prati. Ranije ove godine, Facebook i Discord su zabranili njihove verzije grupe 2A Print Depot ; Kellyjeva najveća grupa je ugašena u septembru zbog objave iz 2024. godine u kojoj je administrator objavio link do web stranice s datotekama za 3D printanje i prodaju dijelova za oružje. Kelly je podnio žalbu i rečeno mu je da će grupa biti vraćena – ali to se još nije dogodilo.

Kriminalci se također moraju zaštititi

Slično tome, Moran kaže da je Koalicija Crni Lotus uklonjena sa Facebooka, Instagrama, Reddita i YouTubea, te kaže da je bio najviše iznenađen kada je njegovu grupu blokirao X (ranije Twitter).

„Pogotovo kada je Elon Musk toliko pričao o slobodi govora“, rekao je.

Međutim, Moran je uspio otvoriti nove račune sa sličnim imenima ili poništiti privremene zabrane.

“Kada se jedna grupa ugasi, druge grupe doživljavaju nagli porast aktivnosti”, kaže Kelly.

“Imamo rezervne grupe za rezervne grupe… Ne mogu zaustaviti signal.”

Moran, međutim, napominje da mnogi članovi Koalicije Crni Lotus sada koriste šifrirane komunikacijske aplikacije za dijeljenje nacrta i datoteka za 3D printanje oružja. „Većina članova ima porodice; uključujemo doktore, advokate, nastavnike i inženjere“, rekao je. „Svjesni smo kontroverzne prirode ovog hobija i vidjeli smo pojedince koji su javno izloženi – bilo od strane grupa protiv oružja ili medija.“

Ali čak ni takve aplikacije ne sprječavaju policiju da otkrije kriminalce. Prošlog mjeseca, 25-godišnji pripadnik američke Nacionalne garde iz Tulse optužen je za korištenje šifriranih aplikacija Signal i WhatsApp za slanje 3D printanih dijelova za oružje i dronove osobi za koju je vjerovao da ima veze s terorističkom grupom Al-Kaida. (Još se nije izjasnio krivim.) Prema optužnici, navodno je proizvodio i prodavao razne dijelove za oružje, uključujući 119 “prekidača” – uređaja koji pretvaraju pištolje u automatsko oružje.

Za apsolutiste Drugog amandmana, takvi krivični slučajevi ne bi trebali ograničavati pravo građana da štampaju i posjeduju oružje. „Biti kriminalac je vrlo opasan posao – i oni se moraju zaštititi“, kaže Kelly.

„Ako naš Drugi amandman ispravno funkcioniše, ne moramo se bojati kriminalaca s oružjem – jer smo i sami naoružani. Naoružano društvo je pristojno društvo.“

Thomas Brewster, novinar Forbesa

