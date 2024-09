Šta se u evropskim metropolama smatra dobrom platom?

Na naizgled jednostavno pitanje koliko bi iznosila dobra plata u vašoj zemlji ipak nije tako lako odgovoriti. Kris Čejstin (Chris Chasteen), direktor istraživanja na Institutu za ekonomska istraživanja ERI, tvrdi da odgovor zavisi od činioca kao što su mjesto gdje živite, vaše iskustvo, obrazovanje, industrija u kojoj radite, potrebe i način života.

Na osnovu procjene agencija za zapošljavanje i uvida stručnjaka, Euronews Business donosi pregled šta se smatra dobrom platom u evropskim metropolama.

Svaka plata iznad prosjeka mogla bi se smatrati dobrom, tvrdi Čejstin.

Anubha Verma, u svom blogu na Indeedu, definiše iznadprosječnu platu kao primanja koja pokrivaju osnovne potrebe pojedinca, a da mu nakon toga ostane dovoljno novca za lični užitak, kao što su putovanja i zabava, i za štednju.

Berlin

Prema Talentapu (Talentup), u Njemačkoj se dobrom platom smatra bruto godišnja plata između 64.000 i 70.000 eura. To znači otprilike 40.000 do 43.000 eura neto godišnje ili između 3.300 i 3.600 eura neto mjesečno.

Plate su nešto veće u Berlinu u poređenju s drugim njemačkim gradovima nezavisno od zanimanja.

“Iako su troškovi života u Berlinu porasli posljednjih godina, on je i dalje pristupačniji od drugih velikih evropskih metropola poput Londona i Pariza. U Berlinu zaposleni u prosjeku primaju između 40.000 i 60.000 eura bruto godišnje”, komentarisao je Majkl Stal (Michael Stull), direktor ManpowerGroup UK.

London

HousingAnywhere je izvijestio da je neto prosječna mjesečna plata u Velikoj Britaniji 2.725 eura. Prošle se godine, uz troškove života koji iznose 2.314 eura, prosječna mjesečna neto plata u rasponu između 2.962 eura i 3.915 eura smatrala dobrom u Ujedinjenom Kraljevstvu.

S obzirom na to da je prosječna bruto sedmična zarada u Londonu veća za 23 posto od britanskog prosjeka prema ONS-u, dobra bi plata u glavnom gradu trebalo da bude najmanje između 3.643 i 4.815 eura. Međutim, to bi trebalo da bude između 3.922 i 5.183 eura u Inner Londonu, što uključuje londonski City i 13 opština.

Budući da se plate značajno razlikuju zavisno od sektora, Majkl Stal pružio je širok raspon. “Dobra, reprezentativna bruto plata za stručnjaka s desetak godina iskustva u Londonu obično je između 59.455 eura i 83.235 eura godišnje”, rekao je.

Pariz

Ove godine prosječna neto mjesečna plata u Francuskoj iznosi 2.587 eura, dok je prosječna plata 1.940 eura, prema HousingAnywhereu. Obično je dobra plata za ugodan život u Francuskoj oko 3.200 eura mjesečno za samca ili 5.600 eura mjesečno za tročlanu porodicu.

Međutim, zbog viših troškova života u Parizu, trebaće vam otprilike 3.400 eura mjesečno za lagodno življenje u glavnom gradu.

Madrid

Prema HousingAnywhereu, prosječna neto plata u Španiji u 2024. iznosi 1785 eura mjesečno, odnosno 2.250 eura bruto. Za ugodan život, dobra mjesečna neto plata u Španiji procjenjuje se na oko 2.700 eura za samca ili 4.000 eura za nekoga ko izdržava porodicu.

S obzirom na to da je prosječna plata u Madridu 18 posto viša od državnog prosjeka, dobra mjesečna neto plata u glavnom gradu za samca trebalo bi da iznosi najmanje 3.185 eura.

“Profesionalac s desetak godina iskustva u Madridu može razumno očekivati ​​da će zaraditi između 35.000 i 55.000 eura bruto godišnje”, rekao je Stal iz ManpowerGroupa.

“Iako je niži nego u Londonu ili Parizu, ovaj je raspon usklađen s umjerenijim troškovima života u gradu.”

Dablin

U Irskoj se bruto plata u rasponu od 4.100 do 6.000 eura mjesečno smatra dobrom za udoban život, navodi Instarem. Bruto prosječna plata za zaposlene na puno radno vrijeme u zemlji iznosi 3.220 eura mjesečno.

Rim

Prema ManpowerGroupu, dobra plata za kancelarijske radnike obično je u rasponu od 35.000 do 50.000 eura bruto godišnje. “Plate u Rimu generalno su niže u poređenju sa sjevernoevropskim gradovima, ali to je u skladu s nižim troškovima života”, rekao je Stal.

Dobra bruto plata u Rimu obično se kreće između 3.750 i 5.690 eura, prema Salary Exploreru.

Salary Explorer procijenio je koje bi bile dobre bruto mjesečne plaće za druge prijestonice:

Atina: 2.250 do 3.410 eura

Helsinki: 4.510 do 6.830 eura

Kopenhagen: 5.400 do 8.180 eura

Stokholm: 3.900 do 5.900 eura

I druge naknade treba uzeti u obzir

“Dobra plata” ne odnosi se samo na osnovnu platu. “Razmotrite cijeli paket naknada, uključujući bonuse, dioničke opcije, zdravstveno osiguranje, penzijske doprinose, plaćeni odmor i druge povlastice. U nekim slučajevima ove beneficije mogu nižu osnovnu platu učiniti privlačnijom”, kaže Stull.

Pawel Adrjan, šef istraživanja za EMEA u Indeed Hiring Labu, takođe je naglasio da svijet prolazi kroz istorijsku transformaciju rada.

“Naši podaci pokazuju da su pretraživanja za rad na daljinu i hibridni rad najveća za rad u Francuskoj, Njemačkoj, Španiji i Ujedinjenom Kraljevstvu”, rekao je za Euronews Business.

Sjever i zapad EU zadovoljniji plaćama

Istraživanje Glavne uprave za regionalnu i urbanu politiku Europske komisije iz 2023. godine o kvalitetu života u evropskim gradovima otkriva značajne varijacije u finansijskom zadovoljstvu domaćinstava širom Evropske unije.

Udio ljudi koji su zadovoljni finansijskom situacijom u svom domaćinstvu kreće se od 39 posto u Atini do 87 posto u Luksemburgu. Zadovoljstvo je generalno veće u gradovima koji se nalaze u sjevernim i zapadnim zemljama EU.

Hrvatska je na toj listi s 58 posto onih koji su zadovoljni šesta na listi najnezadovoljnijih. Prema podacima Državnog zavoda za statistiku, prosječna mjesečna isplaćena neto plata po zaposlenom u pravnim licima u Hrvatskoj je u junu iznosila 1.315 eura. Prema Eurostatu, Hrvatska ima najmanje prosječne plate izuzev Rumunije gdje je prosječna godišnja plata 11.105 eura, dok je u Hrvatskoj ona 12.330 eura.

Zadovoljstvo primanjima u glavnim europskim gradovima (u %)

U Crnoj Gori je prosječna zarada bez poreza i doprinosa u julu, prema podacima Monstata, iznosila 851 euro, dok je prosječna bruto zarada bila 1,07 hiljada eura.

