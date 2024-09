SAD šalje milionsku vojnu pomoć Egiptu: Nakon Izraela, Sisi je njihov najveći saveznik

Bidenova administracija odlučila je da pusti 320 miliona dolara vojne pomoći Egiptu – paket koji je ranije zavisio od poboljšanja pitanja ljudskih prava u zemlji.

Osim ako se Kongres ne uključi, ovo će dovesti do ukupnog iznosa od 1,3 milijarde dolara koju je Washington dao Kairu. Egipat je dugo bio drugi najveći primalac američke vojne pomoći nakon Izraela.

Administracija je obavijestila Kongres o tom potezu u srijedu, nakon što se državni sekretar Antony Blinken pozvao na svoje ovlaštenje za odobrenje sredstava. Iznos je uključivao dio od 95 miliona dolara za koji je potrebna posebna potvrda jer je bio uslovljen “jasnim i dosljednim napretkom” u pogledu oslobađanja političkih zatvorenika u Egiptu.

U saopćenju, Bliskoistočni demokratski centar, zagovaračka grupa sa sjedištem u Washingtonu, nazvala je tu odluku “izdajom” administracije koja se obavezala da će ljudska prava staviti u središte bilateralnih odnosa između SAD-a i Egipta.

“Zbog toga pozivamo Kongres, kao što je to činio u posljednje dvije godine, da ispuni svoju dužnost nadzora i blokira svih 320 miliona dolara koji su uvjetovani mjerilima ljudskih prava”, rekao je MEDC.

“U najmanju ruku, Kongres bi trebao blokirati 95 miliona dolara, za koje je administracija neosnovano i neopravdano utvrdila da je egipatska vlada postigla ‘jasan i dosljedan napredak’ u oslobađanju pritvorenika i pružanju odgovarajućeg postupka.”

Kongresni presedan

U ovo vrijeme prošle godine, Ben Cardin, predsjedavajući Senatskog odbora za vanjske poslove, blokirao je 235 miliona dolara vojnog finansiranja Egipta zbog istih zabrinutosti. Godinu dana prije toga, sada penzionisani senator Patrick Leahy – tvorac Leahy zakona koji čini nezakonitim finansiranje vojnih jedinica optuženih za kršenje prava u inostranstvu – blokirao je transfer od 75 miliona dolara u Egipat.

Seth Binder, direktor javnog zagovaranja u MEDC-u, rekao je za MEE da je optimističan da bi Kongres mogao ovo zaustaviti.

Glasnogovornik američkog State Departmenta rekao je za MEE da je oslobađanje sredstava „važno za unapređenje regionalnog mira i specifičnog i tekućeg doprinosa Egipta prioritetima nacionalne sigurnosti SAD-a, posebno za finaliziranje sporazuma o prekidu vatre za Gazu, vraćanje talaca kućama, povećanje humanitarne pomoći za Palestince u nevolji i pomoći da se trajno okonča sukob Izrael-Hamas.”

Glasnogovornik je dodao da odluka odražava “ključnu ulogu” Egipta u promoviranju primirja u Sudanu i njegovoj humanitarnoj pomoći sudanskom narodu.

Na pitanje o promjenama u Egiptu koje su dovele do ove odluke, glasnogovornik je za MEE rekao da Blinkenovo odricanje „potvrđuje korake koje su Egipćani već poduzeli: unapređenje nacrta zakona za reformu istražnog zatvora i šireg krivičnog zakona za usvajanje u parlamentu, oslobađanje više od 950 političkih zatvorenika od septembra 2023. godine, te okončati zabrane putovanja i zamrzavanje imovine povezanih sa stranim finansiranjem nevladinih organizacija.”

Egipat je ‘pao’ na testu

Dvojica demokrata i dugogodišnjih saveznika Baidena u Komitetu za vanjske poslove Senata izjavili su da su zabrinuti zbog certifikacije 95 miliona dolara Egiptu, napisavši u zajedničkoj izjavi da je egipatska vlada “pala na tom testu”.

“Tokom prošle godine, za svakog političkog zatvorenika kojeg je Egipat oslobodio, zatvorio je još dva”, rekli su senatori Chris Murphy i Chris Coons.

“A među hiljadama i hiljadama političkih zatvorenika koje vlada i dalje odbija da pusti na slobodu su i dva zakonita stalna stanovnika SAD, Hosam Khalaf i Salah Soltan.”

Grupe za ljudska prava nazvale su hapšenja Khalafa i Soltana “proizvoljnim” i “talačkim”. Njihove porodice pozivaju Bijelu kuću da preuzme njihov slučaj.

“Iluzija da Sjedinjene Države mogu iskoristiti svoju vojnu pomoć ovim režimima kao polugu diktaturama i režimima koji zlostavljaju”, rekao je za MEE Raed Jarrar, direktor zagovaranja u organizaciji Democracy for the Arab World Now (Dawn).

“Ne postoji način da El-Sisi reformiše el-Sisija. Ne postoji način da Netanyahu reformiše Netanyahua. Ove stvari se neće dogoditi.”

