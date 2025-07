Ovaj bivši političar, a sada skromni milijarder nema nijednu akciju ili obveznicu

„Volim kontrolirati svoju budućnost“, kaže bivši zastupnik savezne države Floride, koji je postao građevinski mogul.

U pet sati ujutro, prosječnog radnog dana, milijarder i graditelj kuća Pat Neal počinje se spremati za posao dok razmišlja o tržištima dionica i obveznica. “Proces razmišljanja obično počinje pod tušem, a završava do osam sati ujutro”, kaže on. Proces također uključuje pitanje koje sebi postavlja svaki dan: “Šta će danas učiniti desetogodišnja trezorska obveznica?”.

Međutim, Neal ne posjeduje nikakve državne obveznice. Zapravo, uopće ne posjeduje nikakve obveznice. Niti jednu akciju na berzi. On prati ta tržišta kako bi predvidio kako će njihova kretanja utjecati na potrošačke navike kupaca kuća. Što se njega tiče, gotovo cijelo njegovo bogatstvo od 1,2 milijarde dolara vezano je za njegovu građevinsku kompaniju, Neal Communities, koja je izgradila 25.000 kuća, sve na Floridi.

Ne uživa u luksuzu, ne želi se penzionisati

„Volim imati kontrolu nad svojom budućnošću“, objašnjava Neal, 76. Decenijama reinvestira u posao koji je osnovao 1970. godine. „Ne živim luksuzno. Moja penzija je moj posao. Ne treba nam [penzioni fond], jer se nećemo penzionisati.“ Kada mu zatreba dodatni novac (Neal sebi isplaćuje platu od 150.000 dolara), prodaje neizgrađene parcele. Posjeduje oko 26.000 takvih parcela, neke kroz zajednička ulaganja ili sa svojim sinovima. Procjenjuje da je njihova prosječna vrijednost između 50.000 i 150.000 dolara po komadu.

Njegovi prvi investicioni koraci bili su mnogo raznovrsniji. Bivši senator savezne države Floride naučio je razne načine zarade dok je odrastao u Des Moinesu, Iowa, tokom 1950-ih i 1960-ih. Flaširao je i prodavao deterdžent, kosio travu, dostavljao novine. Koristio je svoj kamionet za prevoz vršnjaka i iznajmljivanje njihovih usluga čišćenja i transporta. Do srednje škole već je zarađivao hiljade dolara godišnje. Ponekad više od svoje majke, učiteljice.

Svoju prvu investiciju napravio je sredinom 1960-ih, kada je imao oko 16 godina. Kupio je 100 dionica kompanije Iowa Beef Packers, pionira u industriji prerade mesa. Sjeća se da ih je kupio za oko 1.500 dolara (oko 15.400 dolara danas), ili 15 dolara po dionici. Te dionice je zadržao do druge godine fakulteta. Zatim ih je prodao za oko 3.000 dolara (oko 26.900 dolara danas) – udvostručivši svoju investiciju.

Investirao u Deltu i izgubio

Međutim, sreća ga nije dugo pratila. Njegov prvi broker ga je nagovorio da investira u Delta Corporation of America početkom 1970-ih. To je kompanija koja se bavi servisiranjem kredita za mobilne kuće na Floridi. Kupio je 100 dionica po cijeni od 28 dolara. Nakon što je dostigla vrhunac od 34,50 dolara u oktobru 1971. godine, cijena dionica je pala nakon lošeg kvartalnog izvještaja i nastavila padati. Broker mu je savjetovao da “investira dok je cijena niska”, što je on i učinio. Sve dok Delta nije propala sredinom decenije. “Tražio je od mene da kupim još po 14 dolara. Kupio sam i odmah je spustio na nulu.” (Njegov broker je dao otkaz i postao mesar).

Neal kaže da je “jednako dobro radio” sa svojim drugim brokerom i da je prestao ulagati na tržištu još 1972. godine. Strategija koju danas preferira je ulaganje isključivo u industriju koju najbolje poznaje: izgradnju kuća.

Praćenje i kupovina parcela

„Moji sinovi i ja znamo više o mogućnostima za sticanje zemljišta od bilo koga“, kaže on. „Dane provodimo posjećujući parcele, pozivajući prijatelje, prateći osmrtnice, slušajući šta se dešava, kako bismo osigurali kupovinu dobrih zemljišta. Moja investicijska strategija je da kupim zemljište prije nego što počne razvoj.“

Taj pristup mu je donio jednu od najboljih investicija u životu: 440 hektara u lovištu LeBamby u okrugu Sarasota. Kupio je krajem 1980-ih za oko 0,10 dolara po kvadratnom metru (0,009 dolara po kvadratnom metru), a prodao tokom 1990-ih i početkom 2000-ih.

„Nisu znali da će autoput uskoro biti izgrađen“, kaže on. „A kada su putevi koji vode do tog zemljišta bili završeni, uspio sam prodati dio po cijeni od 57 dolara po kvadratnom metru (5,3 dolara po kvadratnom metru).“

Još jedan veliki hit dogodio se kada su on i njegov sin, John, platili City National Bank of Florida 6.000 dolara po hektaru za zemljište koje je bilo u oduzimanju 2014. godine. Razvio je lokaciju i prošle godine prodao dijelove za 250.000 dolara po hektaru: “Nisu znali koliko njihova zemlja zaista vrijedi.”

„Investiranje je posao znanja“, kaže Neal, koji preporučuje knjige investitora Setha Klarmana i Petera Lyncha kao djela koja podržavaju tu filozofiju. „Jedinstveno znanje trebalo bi vam dati iznadprosječan povrat ulaganja.“

Monica Hunter-Hart, Forbes

Zašto ovaj milijarder ne posjeduje nijednu dionicu ili obveznicu

Please enable JavaScript