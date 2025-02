Možete postati milijarder i zahvaljujući pelenama: Vlasnik Minnesota Timbewolvesa se ne zaustavlja na jednom biznisu

Marc Lore je postao milijarder zahvaljujući tome što nikada nije ostajao predugo vezan za jednu stvar. Suosnivač Diapers.com i suvlasnik Minnesota Timberwolvesa sada ulaže velika sredstva u svoj najnoviji startup Wonder, koji ima ambiciozne planove da revolucionira dostavu hrane i naručivanje hrane za ponijeti.

„Stavi kola ispred konja.” „Broji piliće prije nego što se izlegnu.” Marc Lore, 53, voli okretati stare izreke, odbacujući njihove izvornike kao anti-poduzetničke. Možda zvuči otrcano, ali otkriva nemiran um. Taj istraživački duh mu se isplatio: serijski preduzetnik koji se okušao u svemu, od e-trgovine do kolekcionarskih baseball kartica, sada je, prema procjeni Forbesa, težak 2,8 milijardi dolara.

Proda firmu konkurenciji, oni je ugase

Lore je rođen na Staten Islandu u New Yorku i studirao je biznis i ekonomiju na Bucknellu, nakon čega je proveo šest godina u tri banke prije nego što je dao otkaz da bi pokrenuo firmu—bilo koju firmu. On i dva prijatelja iz djetinjstva osmislili su „The Pit”, online tržište kolekcionarskih kartica koje su 2001. prodali za 6 milijuna dolara. Nakon što je postao roditelj, Lore je napustio studije na Whartonu kako bi suosnovao Diapers.com; Amazon ga je 2010. kupio za 500 milijuna dolara u gotovini, a zatim ga navodno ugasio 2017. godine. Sljedeći je bio Jet.com, koncept e-trgovine sličan Costco-u, koji je Walmart kupio za 3,3 milijarde dolara 2016. godine i ugasio 2020; Lore je ostao voditi online odjel maloprodajnog giganta do 2021.

Kasnije te godine udružio se s umirovljenom zvijezdom New York Yankeesa Alexom Rodriguezom kako bi kupili Minnesota Timberwolves i WNBA tim Minnesota Lynx za oko 1,5 milijardi dolara, što se plaća u četiri rate do 2024. Lore i Rodriguez su završili prve dvije rate, platili su oko 550 milijuna dolara za približno 40% vlasništva (Loreov udio iznosi oko 25%). Treća rata završila je u arbitraži zbog spora oko toga jesu li ispoštovali rok iz ožujka 2024; odluka treba biti objavljena u ponedeljak, 10. veljače. Forbes procenjuje da je vrijednost Timberwolves-a udvostručena od potpisivanja ugovora.

Ulazak u svijet brze hrane

Loreova najnovija kocka? Wonder, koji sebe opisuje kao „novu vrstu food halla”. Osnovao ga je 2018. i preuzeo funkciju izvršnog direktora nakon odlaska iz Walmarta. Prvobitna ideja bila je da otkupe recepte i brendove od popularnih restorana i poznatih šefova. Wonder je plaćao šefovima, uključujući Bobbyja Flaya i člana upravnog odbora Wondera Joséa Andrésa, u gotovini i dionicama. Wonder je zatim kuhao obroke u centralnim kuhinjama i dostavljao ih u kombijima opremljenim pećima.

Početkom 2023, ubrzo nakon prikupljanja 350 milijuna dolara uz procijenjenu vrijednost kompanije od 3,5 milijardi dolara, Lore je zamijenio 450 Wonderovih kombija trgovinama gdje kupci mogu naručiti hranu za ponijeti ili dostavu iz ogromnog izbora od 30 jedinstvenih menija. Rizičan potez. Kompanija je brzo zabilježila gubitak od 80 milijuna dolara povezan s ovom promjenom. „Morali smo dovesti prihode praktično na nulu i krenuti ispočetka“, kaže Lore. On posjeduje oko polovine kompanije. Do sada je uložio 300 milijuna dolara vlastitog novca, uz dodatnih 1,5 milijardi dolara prikupljenih sredstava.

Telosa / Ferrari / Profimedia

Wonder i dalje priprema obroke u tri centralne kuhinje, ali ih sada šalje na 37 lokacija u pet saveznih država. Prema Loreu, prednost ovog modela je što trgovine ne moraju biti opremljene kompletnim kuhinjama. Koriste brze pećnice za završnu pripremu hrane. Kupcima, posebno obiteljima, svaka trgovina nudi veliki izbor opcija, gdje, na primjer, jedna osoba može naručiti pad thai, a druga burger. Kako bi proširio mrežu, Wonder planira otvoriti jednu novu trgovinu tjedno, s ukupno oko 100 lokacija (uglavnom u New Yorku i New Jerseyju) do kraja godine.

Razvoj kompanije

Kompanija još uvek nije profitabilna. Ali, izvor blizak kompaniji tvrdi da Wonder ostvaruje veći prihod po jedinici nego Chipotle ili Cava. To su dvije visoko cijenjene kompanije na burzi.

Wonder također pravi dodatne poteze. Startup je u studenom 2023. kupio kompaniju za pakete obroka Blue Apron za 100 milijuna dolara. Kupio je i aplikaciju za dostavu hrane Grubhub za 650 milijuna dolara (obje po 90% nižim cijenama u odnosu na vršnu vrijednost). Planovi za integraciju s osnovnim Wonderovim poslovanjem još nisu jasni. „Pokušava dobiti dodatne izvore potražnje. Najteža je stvar pridobiti kupce i zadržati ih“, spekulira Matt Newberg, koji nije povezan s Wonderom. Ali pažljivo ga prati jer vodi medijsku kompaniju za tehnološke inovacije u hrani HNGRY.

Godine 2024, Wonder je ostvario prihod od 470 milijuna dolara, prema izvoru upoznatom s financijama kompanije, u odnosu na 50 milijuna dolara iz 2023. Noviji iznos uključuje prodaju Blue Aprona, koji je imao oko 400 milijuna dolara prihoda u godini prije nego što ga je Wonder kupio, ali ne uključuje GrubHub. Wonder također ostvaruje prihod od 29 kompanija koje redovno naručuju obroke na veliko, uključujući coworking prostore, nekoliko poslovnih zgrada i čak jednu osnovnu školu.

Tko vjeruje da neće uspjeti?

Osim toga, Wonderova podružnica Wonder Works prodaje kuhinjsku opremu (poput brzih pećnica). Prodaje i metodologiju kuhanja mjestima kao što su kina, sportski stadioni poput Yankee Stadiuma i kruzeri. Pomaže im da hranu, uglavnom pizzu, prave brže i jeftinije. To bi moglo postati „masivan posao i s te strane“, kaže bivši glavni inženjer Wondera, Stephen Toebes.

Ipak, Wonder je još daleko od Loreovih snova o 2 milijarde dolara prodaje ove godine i IPO-u vrijednom 40 milijardi dolara u 2028. godini. Newberg je skeptičan i smatra da Lore „širi [Wonder] prije nego što je zaista usavršio poslovni model.“ Za usporedbu, Chipotleu je trebalo 30 godina da dostigne tržišnu vrijednost od 30 milijardi dolara.

„Ima veliki izazov pred sobom i želi izgraditi veliku javnu kompaniju“, kaže Dave Munichiello. On je upravljački partner Google Venturesa. Dodaje da je GV-ov ček od preko 100 milijuna dolara za Wonder bio njihov drugi najveći ikada, odmah iza Ubera. „On vidi ovo kao tržište koje još nije istraženo od strane poduzetnika hrabrog i odlučnog poput njega.“

S obzirom na Loreov dosadašnji uspjeh, tko bi se kladio protiv njega?

Phoebe Liu, novinarka Forbesa

