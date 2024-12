Ovo su najpopularniji muzičari na Tiktoku u svijetu i Americi u 2024: Taylor Swift nije ušla u Top 10

Sabrina Karpenter bila je najpopularnija umjetnica na Tiktoku u Sjedinjenim Američkim Državama ove godine. Na prvom mjestu u svijetu je meksička pjevačica Yeri Mua.

To je pokazao juče objavljeni godišnji izvještaj popularne aplikacije za video-snimke. Viralni hitovi Karpenterove poput „Espresso“ i „Please Please Please“ zajedno su generisali više od 15 miliona Tiktok video-kreacija između januara i novembra.

Po broju pregleda na Tiktok nalozima, Karpenter je bila umjetnica broj 1 u SAD i deseta najpopularnija umjetnica globalno. Meksička pjevačica Jeri Mua i južnokorejski bend ENHYPEN predvodili su globalnu listu.

Ice Spice, koja je prošle godine dospjela u mejnstrim sa remiksom pjesme Taylor Swift „Karma“, bila je druga najpopularnija umjetnica u SAD na aplikaciji. Slijede NLE Choppa, Billie Eilish i Meghan Trainor.

Pjesme „MILLION DOLLAR BABY (VHS)” autora Tommyja Richmana, „CARNIVAL” od ¥$, kanye Westa i Ty Dolla $ign-a, kao i „Tell Ur Girlfriend” Lay Bankz bile su najpopularnije pjesme u SAD-u na osnovu broja Tiktok video-snimaka napravljenih koristeći ove pjesme.

Taylor Swift, čija je turneja Eras prošle godine bila veliki hit na Tiktoku, ove godine nije bila dio liste najpopularnijih muzičkih sadržaja za 2024. Njena muzika je tri mjeseca bila povučena sa aplikacije zbog spora oko licenci između Universal Music Groupa i Tiktoka.

Samo tri umjetnika sa prošlogodišnje liste (Ice Spice, Trainor i NLE Choppa) ponovili su uspjeh na ovogodišnjoj listi.

Najpopularniji umjetnici u SAD-u na Tiktoku u 2024.

Sabrina Karpenter Ice Spice NLE Choppa Billie Eilish Meghan Trainor Olivia Rodrigo Addison Rae KATSEYE Benson Boone Lay Bankz

Najpopularniji globalni umjetnici na Tiktoku u 2024.

Yeri Mua ENHYPEN NCT LE SSERAFIM Stray Kids Aespa TOMORROW X TOGETHER Kim Loaiza TWICE Sabrina Karpenter

Najpopularnije pjesme u SAD-u na Tiktoku u 2024.

„MILLION DOLLAR BABY (VHS)” – Tommy Richman „CARNIVAL” – ¥$, Kanye West, Ty Dolla $ign feat. Rich The Kid & Playboi Carti „Tell Ur Girlfriend” – Lay Bankz „Type Shit” – Future, Metro Boomin, Travis Scott, Playboi Carti „Never Lose Me” – Flo Milli „Champagne Coast” – Blood Orange „BIRDS OF A FEATHER” – Billie Eilish „Magic Johnson” – ian „TGIF” – GloRilla „Gata Only” – FloyyMenor & Cris Mj

Ukupno 140 miliona Tiktok video-snimaka napravljeno je koristeći 10 najpopularnijih pjesama u SAD-u. Mnogi od tih umjetnika, poput Sabrine Karpenter, Lay Bankz i Flo Milli, ostvarili su veliki uspjeh i na dodjelama Gramy nagrada, kao i na Billboard i Spotify listama.

Najpopularniji heštegovi

Godišnji izvještaj Tiktoka također je obuhvatio najpopularnije trendove na platformi. Edukatori su bili izuzetno popularni u 2024, a influenseri poput Shelby Lattimore i Deirdre Kelly okupili su ogromnu publiku. Hešteg #TeachersOfTikTok korišten je 5,5 miliona puta između januara i novembra. STEM zajednica, predvođena astronautkinjom Kelly Gerardi i profesorima poput Chemical Kim, također je postala viralna, uz porast objava sa heštegom #science od 45 posto. Također, zabilježen je porast objava sa heštegom #SportsOnTikTok od 350 posto. Hešteg #BookTok imao je 1,2 miliona objava u prvih 10 mjeseci 2024.

Riječi godine

Tiktok trendovi su doveli do dva proglašenja „riječi godine“. Fraza „vrlo skromno, vrlo promišljeno“ (very demure, very mindful), koju je popularizovao Jools Lebron, ponavljale su zvijezde poput Lindsay Lohan, Jennifer Loperz i Olivije Rodrigo. Potom je Dictionary.com proglasio riječ „skromno“ (demure) za riječ godine. Slično je bilo i sa riječju „razmaženo“, koja je proglašena riječju godine na Collins Dictionary nakon što je Charli XCX-ova fraza „Brat Summer“ eksplodirala na aplikaciji.

Više od milijardu korisnika

Tiktok ima više od milijardu korisnika širom svijeta, od kojih je 170 miliona u SAD. Uprkos popularnosti, aplikacija se suočava s kontroverzama među zakonodavcima zbog veza sa kineskom vladom i mogućnošću zabrane u SAD. Predsednik Jo Biden je ranije ove godine potpisao zakon kojim se aplikacija zabranjuje ukoliko njena matična kompanija Bajtdens ne proda svoj udio do 19. januara. To je dan prije inauguracije novoizabranog predsjednika Donalda Trumpa. Tiktok je tužio vladu zbog potencijalne zabrane, dok je Trump obećao da će spasiti aplikaciju. Federalni sud treba da odluči ove nedjelje da li će podržati zabranu.

Autor: Meri Vitfil Rolofs, novinarka Forbes

