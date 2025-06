Ovo su najbogatije žene svijeta koje su same stvorile svoje bogatstvo

Nikad nije bilo bolje vrijeme za ženske poduzetnice – barem po brojkama. Prema Globalnom izvještaju poduzetništva, u svijetu postoji 658 miliona vlasnica firmi, u poređenju sa 772 miliona muškaraca.

Gotovo dvije trećine su poduzetnice u ranoj fazi, u poređenju sa manje od polovine njihovih muških kolega.

“Žensko poduzetništvo je glavno političko rješenje za stvari poput zdravstvenih deficita i deficita u obrazovanju“, kaže Amanda Elam, autorica najnovijeg GEM-ovog Izvještaja o ženskom poduzetništvu. “Vrste poslova koje žene pokreću također su na lokacijama koje su zabavne za život i ispostavlja se da firme vole graditi svoje poslovanje na takvim mjestima.

Kao znak poštovanja prema uspjesima i izazovima poduzetnica, Forbes je prvi put ikada sastavio globalnu ljestvicu 50 najbogatijih žena na svijetu koje su same stekle bogatstvo. Ove žene koje ruše rekorde, a stekle su bogastvo u brojnim područjima, dolaze iz 13 zemalja i četiri kontinenta (trenutno ih nema iz Afrike ili Južne Amerike). Zajedno vrijede 276 milijardi dolara, odnosno 5,5 milijardi dolara u prosjeku. To je 10 milijardi dolara manje od vrijednosti 50 najboljih na vrhuncu 2021. godine, ali 158 miliona dolara više nego 2017., prve godine kada je Forbes pratio toliko žena koje su same stekle bogatstvo.

Najbogatija žena na svijetu koja je sama stekla bogatstvo je švicarska brodarska poduzetnica Rafaela Aponte-Diamant, s neto vrijednošću od 38,8 milijardi dolara. Ona i njen suprug Gianluigi Aponte osnovali su i suvlasnici su firme Mediterranean Shipping Company, najveće svjetske brodarske linije sa više od 136.000 zaposlenika, 900 plovila i 675 kancelarija. Rafaela je pokrenula Mediterranean Shipping Company s kreditom od 200.000 dolara, koji je par iskoristio za finansiranje svog prvog broda i na kraju proširio flotu od 17 brodova u devet godina. S 80 godina, još uvijek je zadužena za dizajniranje interijera i dekoracije brodova, te je članica upravnog odbora fondacije MSC, filantropskog ogranka firme.

Na udaljenom drugom mjestu je Amerikanka Diane Hendricks (procijenjena neto vrijednost: 22,3 milijarde dolara), suosnivačica firme ABC Supply, jednog od najvećih distributera krovnih materijala, fasada i još mnogo toga. Ona je jedna od 18 Amerikanki među 50 najboljih, uključujući poznate žene poput Oprah Winfrey i Sheryl Sandberg .

Kina, uključujući Hong Kong, također ima 18 građana na popisu, od kojih je najbogatija Zhong Huijuan. Sa sjedištem u kineskoj provinciji Jiang, Zhong je osnovala Hansoh Pharmaceuticals 1995. godine, a veliku priliku doživjela je četiri godine kasnije s Gainuom, injekcijom za liječenje bolesnika sa uznapredovalim rakom pluća. Hansoh, koji trguje u Hong Kongu i ima godišnji prihod od 1,7 milijardi dolara, specijaliziran je za liječenje onkologije i autoimunih bolesti. Kina je dugo bila lider u pogledu žena poduzetnica. “U kineskoj tradiciji žene su navikle imati značajnu moć i utjecaj“, napisala je Ming-Jer Chen, profesorica na Univerzitetu Virginia i stručnjakinja za poslovanje istoka i zapada.

Gotovo polovina popisa, od kojih su 24 žene dolazi iz Azijsko-pacifičke regije, a slijede Sjeverna Amerika s 20 i Evropa sa šest. Australka Melanie Perkins, suosnivačica firme za dizajnerski softver Canva 2013. godine, najmlađa je od svih, s 38 godina. Sljedeća najmlađa je Ruskinja Tatjana Kim (49), bivša učiteljica engleskog jezika koja je kasnije osnovala najveću internetsku trgovinu u svojoj zemlji, Wildberries.

Ove žene posluju u 14 industrija, ali njihov najčešći put do bogatstva bila je tehnologija, a 14 ih je iz tog sektora steklo bogatstvo. Najbogatija među ovom skupinom je Zhou Qunfei (procijenjena neto vrijednost: 10 milijardi dolara), koja predsjedava firmom Lens Technology sa sjedištem u Hunanu, proizvođačem zaslona osjetljivih na dodir čiji su kupci Apple, Samsung i Tesla. Bivša tvornička radnica migrantica, osnovala je prethodnicu firme 1993. godine i proširila poslovanje na više od 136.000 zaposlenika i 9,5 milijardi dolara godišnje prodaje. Sljedeća najčešća industrija, sa samo pet, je maloprodaja, a uključuje dvije suosnivačice kineskog giganta brze mode Sheina.

Iako se sve više žena nego ikad prije okreće poduzetništvu, još uvijek postoji ogromna razlika između muškaraca i žena u pogledu njihovog nivoa uspjeha, barem mjereno njihovom ličnom neto vrijednošću. 50 najbogatijih muškaraca na svijetu koji su sami stekli bogatstvo vrijede 3,8 biliona dolara, što je 14 puta više od 50 najbogatijih žena.

Ukupno postoji 1920 muškaraca širom svijeta koji su izgradili bogatstvo vrijedno milijarde dolara, više od 18 puta više od žena. Milijarderi koji su sami stekli bogatstvo zajedno vrijede 11,2 biliona dolara. Muškarci, predvođeni Elonom Muskom, Larryjem Ellisonom i Markom Zuckerbergom, drže 10,8 biliona dolara bogatstva ili 96%.

Ipak, postoji mnogo razloga za optimizam, počevši od činjenice da žene koje su same stekle bogatstvo sada čine 3,5% ukupnog broja milijardera, što je mali postotak, ali oko 50% više nego njihov udio 2017. godine.

