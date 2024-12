Ovih pet milijardera izgubilo je najviše bogatstva 2024. godine

U godini u kojoj su dionice američkih tvrtki otišle u nebo, četiri od pet najvećih gubitnika među milijarderima dolazi izvan Sjedinjenih Američkih Država.

Za neke milijardere, 2024. je godina donijela nevjerojatne dobitke. Elon Musk postao je prva osoba čije bogatstvo premašuje 400 milijardi dolara, a bogatstvo osnivača Facebooka Marka Zuckerberga poraslo je za gotovo 92 milijarde dolara. Do sredine prosinca, bogatstvo 20 najimućnijih ljudi svijeta doseglo je nevjerojatnih 3 bilijuna dolara. Ipak, nisu svi milijarderi imali odličnu godinu. Usporenje rasta u Kini i slabljenje burzi u Europi odigrali su ulogu u padu bogatstva stotina milijardera. Te poteškoće izvan SAD-a odražavaju se na činjenici da četiri od pet najvećih gubitnika među milijarderima dolazi izvan SAD-a.

Ovo je pet najvećih gubitnika među milijarderima 2024. godine (podaci zaključno s 13. prosincem):

Bernard Arnault

ZEMLJA: Francuska IZVOR BOGATSVA: LVMH BOGATSTVO: 171,3 milijarde dolara PAD U 2024.: 24,7 milijardi dolara

Bernard Arnault, šef konglomerata LVMH, najveći je gubitnik ove godine u apsolutnim iznosima. Stvari nisu tako krenule. Francuski magnat bio je najbogatiji čovjek svijeta od kraja siječnja do kraja svibnja ove godine. Ipak, dionice LVMH-a, koje su vrhunac dosegle u ožujku, počele su postepeno padati od travnja nadalje uslijed slabije potražnje iz Kine. Taj pad izbrisao je gotovo 25 milijardi dolara Arnaultovog bogatstva, odnosno 12,6 posto. Arnault je tako sredinom prosinca bio peti na Forbesovoj listi najbogatijih ljudi svijeta.

Carlos Slim

ZEMLJA: Meksiko IZVOR BOGATSVA: Telekomi, investicije BOGATSTVO: 81,3 milijarde dolara PAD U 2024.: 22,9 milijardi dolara

Drugi najveći gubitnik bio je Carlos Slim Helú iz Meksika. Njegova daleko najvrjednija imovina je udio u meksičkom mobilnom telekomu América Móvil, koji posluje u 22 zemlje latinske Amerike te središnje i istočne Europe. Pad vrijednosti dionica tvrtke od gotovo 20 posto, zajedno sa slabljenjem meksičkog pesosa u usporedbi s američkim dolarom, izazvao je pad Slimovog bogatstva za 22,9 milijardi dolara.

Francoise Bettencourt Meyers

ZEMLJA: Francuska IZVOR BOGATSVA: L’Oreal BOGATSTVO: 74,7 milijardi dolara PAD U 2024.: 22 milijarde dolara

Slabija potražnja u Kini značajno je umanjila bogatstvo i nasljednice carstva L’Oreal, Francouise Bettencourt Meyers, čiji je djed osnovao kompaniju. Prodaja u sjevernoj Aziji (koja uključuje i Kinu) pala je u trećem tromjesečju za 6,5 posto uslijed, kako kažu iz kompanije, “izazovnih” okolnosti u Kini. Dionice su do 13. prosinca pale za gotovo 24 posto, izbrisavši 22 milijarde dolara bogatstva Bettencourt Meyers. Usprkos značajnom padu, ona je još uvijek druga najbogatija žena svijeta, nakon nasljednice Walmarta Alice Walton.

Colin Huang

ZEMLJA: Kina IZVOR BOGATSVA: E-trgovina BOGATSTVO: 36 milijardi dolara PAD U 2024.: 15,3 milijarde dolara

Osnivač i bivši predsjednik matične tvrtke Temua, PPD Holdings, ovog je ljeta postao najbogatiji čovjek u Kini. Potom mu je tu titulu oduzeo oštar pad dionica PDD Holdingsa od 31 posto. Huang je na kraju 2024. godine za 15,3 milijarde dolara siromašniji nego što je bio u siječnju, a sada je četvrti najbogatiji Kinez.

Bill Gates

ZEMLJA: SAD IZVOR BOGATSVA: Microsoft, investicije BOGATSTVO: 107 milijardi dolara PAD U 2024.: 12 milijardi dolara

Peti najveći gubitnik ove godine bio je Bill Gates. Ipak, pad njegovog bogatstva od 12 milijardi dolara ima više veze s prebacivanjem imovine nego s kretanjima cijena dionica. Kada je njegova bivša supruga, Melinda French Gates, odstupila s mjesta supredsjednice zaklade Bill & Melinda Gates ovog lipnja, najavila je kako će za svoj filantropski rad dobiti 12,5 milijardi dolara. Izvor sredstava nije objavljen, ali Forbes je saznao kako je taj novac došao izravno od Billa, a ne od zaklade. Ako se u obzir uzme prebacivanje tih sredstava, kao i dodatne informacije koje je Forbes dobio o Gatesovom bogatstvu, u listopadu su utrostručene procjene iznosa kojeg je Melinda dobila u razvodu na 29 milijardi dolara.

