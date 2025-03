Najplaćeniji glumci u 2024. godini – pojavljivanje u filmovima samo je jedan način ogromne zarade

Za najbolje plaćene zvijezde poput Dwaynea Johnsona i Ryana Reynoldsa, pojavljivanje u filmovima samo je jedan od mnogih načina na koji ostvaruju svoje ogromne zarade.

Dwayne Johnson je prvi put najavio svoje učešće u filmu Red One na Instagramu u junu 2021. godine, što je bio početak desetina objava kojima je promovirao film svojim 394 miliona pratitelja tokom sljedeće tri godine, sve do njegovog bioskopskog izdanja prošlog novembra.

Rekordan broj gledalaca

Čak i nakon negativnih kritika i osrednjeg rezultata na blagajnama – 186 miliona dolara širom svijeta u odnosu na prijavljeni budžet od 250 miliona dolara – Johnson je nastavio promovirati film na internetu. Kada je Red One debitovao na Amazon Prime Video mjesec dana kasnije, privukao je rekordnih 50 miliona gledatelja tokom prvog vikenda.

Ovo je slika filmske zvijezde u 2025. godini. Za vrhunske holivudske talente, gluma u filmu postala je samo jedan element višegodišnjeg, multiplatformskog partnerstva između studija i glumca s ciljem razvijanja, produciranja i, najvažnije, marketinga projekta publici.

Dwayne Johnson predvodi listu najplaćenijih glumaca, Foto: REUTERS/Mario Anzuoni

Oni koji su dokazali svoju sposobnost da lično pretvore fanove u kupce postali su vrijedniji nego ikada. Johnsonov ugovor za Red One, koji je uključivao unaprijed plaćene honorare za glumu i produkciju – kao i otkup zarade od budućih prihoda – donijet će mu procijenjenih 50 miliona dolara. Smatra se da je ovo najveća kombinovana naknada za jedan film u historiji.

Kombinovanjem ovog ugovora s impresivnim honorarom za Moana 2 i zaradom od starijih filmova, Johnson je prošle godine zaradio oko 88 miliona dolara (nakon odbitaka za agenta i advokata), čime je postao najplaćeniji glumac 2024. godine. Odmah iza njega je Ryan Reynolds, koji je, slično, bio vodeći producent, koscenarist i glavna zvijezda najvećeg kino-hita godine, Deadpool & Wolverine. On je čak producirao reklame za film putem svoje marketinške agencije Maximum Effort. Reynolds je za svoju angažiranost nagrađen sa oko 85 miliona dolara (nakon odbitaka), iako će 2024. godina možda biti upamćena i po pravnoj drami između njegove supruge Blake Lively i reditelja filma It Ends With Us, Justina Baldonija, zbog čega se njegovo ime često pojavljivalo u sudskim dokumentima.

Neposredno iza Johnsona i Reynoldsa, na trećem mjestu, nalazi se još jedan majstor samopromocije – Kevin Hart, čiji neuporedivo veliki broj samoproizvedenih filmova, TV emisija, podcasta i stand-up nastupa i dalje potvrđuje njegov status najvrijednijeg čovjeka u industriji zabave, donoseći mu procijenjenih 81 milion dolara.

Nicole Kidman jedina glumica koja je ušla u top 10 najplaćenijih glumaca u Hollywoodu, Foto: Reuters

Prosječna starost glumaca

Ova trojica multitalenata zajedno su zaradili isto koliko i ostatak top 10 liste zajedno, ostavljajući iza sebe veterane poput Brada Pitta (32 miliona dolara), Nicole Kidman (31 milion dolara) i najplaćenijeg glumca 2023. godine, Adama Sandlera (26 miliona dolara) – koji nemaju vlastitu marketinšku mašineriju.

Ipak, isplati se biti dokazana zvijezda iz prethodnih generacija. Prosječna starost među top 20 glumaca, koji su prošle godine zajedno zaradili više od 730 miliona dolara, nešto je viša od 54 godine. Ovi glumci ne samo da imaju visoke honorare postavljene prema uspješnim prethodnim projektima, već i dalje svake godine primaju značajne isplate od tih starih hitova. Primjerice, Forbes procjenjuje da Jerry Seinfeld (4. mjesto ove godine) zarađuje 30 miliona dolara godišnje samo od Seinfelda, dok Matt Damon (16. mjesto) prošle godine zaradio oko osam miliona dolara od svoje stare filmske franšize, uključujući Bourne i Ocean's.

Ovo je otežalo novim zvijezdama ulazak u sam vrh holivudskih plata. Na prošlogodišnjoj listi top 20 nema nijednog glumca u dvadesetim ili tridesetim godinama (najmlađa je Scarlett Johansson, 40, na 19. mjestu), čak i nakon što su mlade zvijezde poput Sydney Sweeney, Glena Powella i Zendaye imale probojne uloge. Njihovi honorari su porasli za buduće projekte, tvrde holivudski insajderi, i trenutno su među najtraženijim imenima u industriji, ali opšti konsenzus je da će morati nastaviti dokazivati da je njihov uspjeh direktna posljedica njihove prisutnosti u filmovima kako bi ostvarili najveće zarade u godinama koje dolaze.

Čak ni Timothée Chalamet, 29, koji se u industriji smatra glumcem s najboljim izgledima za megazvjezdani status, nije dospio na ovogodišnju listu jer je njegov ugovor za A Complete Unknown, gdje igra Boba Dylana, dogovoren prije nekoliko godina, prije nego što su Wonka i Dune 2 učinili da postane ime koje svi prepoznaju.

Za razliku od prošlogodišnjeg dvostrukog hita Barbie i Oppenheimer, većina ovogodišnjih zarada ostvarena je izvan bioskopa. Šest od deset najprofitabilnijih filmova 2024. godine bili su animirani, a glumci u ovim projektima obično ne primaju visoke honorare.

S obzirom na to da su bioskopska izdanja sve rizičnija, A-lista glumaca masovno se okreće streaming platformama, gdje su tzv. buyout ugovori i dalje standard, omogućavajući glumcima da dobiju jednokratne, visoke naknade. U situacijama kada Apple, Amazon i Netflix konkurišu za isti projekat predvođen zvijezdom, glumac može zaraditi znatno više od još uvijek standardnih 20 miliona dolara unaprijed za bioskopske filmove – kao što je bio slučaj sa Pittom (6. mjesto) i Georgeom Clooneyjem (7. mjesto) za film Wolfs.

Hoće li se ovaj trend nastaviti ili će holivudska nada “preživjeti do 2025.” biti nagrađena preporodom na blagajnama, ostaje da se vidi. Međutim, među agentima, menadžerima, advokatima i studijskim direktorima i dalje vlada neupitno uvjerenje da će filmske zvijezde uvijek biti ključne za budućnost Hollywooda.

Na kraju, više od samih zarađenih miliona, godišnja lista najplaćenijih glumaca odražava moć koju talent može imati u industriji – i kako odlučuju da je iskoriste.

Lista najplaćenijih glumaca u 2024.

#1. Dwayne Johnson

88 miliona dolara (103 miliona dolara bruto)

#2. Ryan Reynolds

85 miliona dolara (100 miliona dolara bruto)

#3. Kevin Hart

81 milion dolara (108 miliona dolara bruto)

#4. Jerry Seinfeld

60 miliona dolara (70 miliona dolara bruto)

#5. Hugh Jackman

50 miliona dolara (66 miliona dolara bruto)

#6. Brad Pitt

32 miliona dolara (42 miliona dolara bruto)

#7. George Clooney

31 milion dolara (37 miliona dolara bruto)

#8. Nicole Kidman

31 milion dolara (41 milion dolara bruto)

#9. Adam Sandler

26 miliona dolara (35 miliona dolara bruto)

#10. Will Smith

26 miliona dolara (30 miliona dolara bruto)

#11. Mariska Hargitay

25 miliona dolara (29 miliona dolara bruto)

#12. Channing Tatum

24 miliona dolara (28 miliona dolara bruto)

#13. Jason Statham

24 miliona dolara (25 miliona dolara bruto)

#14. Mark Wahlberg

23 miliona dolara (31 milion dolara bruto)

#15. Matt Damon

23 miliona dolara (30 miliona dolara bruto)

#16. John Cena

23 miliona dolara (30 miliona dolara bruto)

#17. Denzel Washington

23 miliona dolara (27 miliona dolara bruto)

#18. Jake Gyllenhaal

22 miliona dolara (26 miliona dolara bruto)

#19. Scarlett Johansson

21 milion dolara (25 miliona dolara bruto)

#20. Joaquin Phoenix

19 miliona dolara (22 miliona dolara bruto)

Autor: Matt Craig, Forbes