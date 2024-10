Forbes proglasio Metallicu najboljim i najuticajnijim heavy metal bendom na svijetu; na listi i Iron Maiden, Motörhead…

Metallica je, bez sumnje, jedan od najuticajnijih bendova u historiji metala. Osnovana 1981. godine, Metallica je postavila temelje za mnoge buduće metal bendove i ostala ključna figura u evoluciji ovog žanra muzike.

Metallica je postavila standarde u heavy metal muzici svojim inovativnim pristupom i muzičkom produkcijom. Njihovi albumi, kao što su Ride the Lightning, Master of Puppets, i Metallica, smatraju se klasicima i imali su ogroman uticaj na razvoj metal žanra.

Pored toga, bend je poznat po svojim energičnim i spektakularnim koncertima, kao i po tome što je pomogao popularizaciji metala širom svijeta. Njihova sposobnost da se prilagode muzičkoj sceni, a istovremeno ostanu vjerni svojim korijenima, doprinosi njihovoj trajnoj relevantnosti i uspjehu.

Kao jedan od najprodavanijih bendova svih vremena, Metallica ne samo da je oblikovala heavy metal muziku, već je i ostavila neizbrisiv trag u popularnoj kulturi, inspirirajući generacije muzičara.

Članovi benda

Metallica 2023. / Tim Saccenti / SETA Studios

James Hetfield – vokali, ritam gitara, suosnivač benda; Lars Ulrich – bubnjevi, suosnivač benda; Kirk Hammett – solo gitara, pridružio se bendu 1983. godine i Robert Trujillo – bas-gitara, pridružio se bendu 2003. godine. Ne smijemo zanemariti i eru Metallice u kojoj je bas svirao Jason Newsted.

Posebno je važno istaći ulogu basiste Cliffa Burtona – bas-gitara. Burton je bio ključna figura u ranim danima benda, poznat po svojim inovativnim tehnikama sviranja i doprinosu u pisanju pjesama. Njegova tragična smrt u saobraćajnoj nesreći 1986. godine ostavila je dubok trag na bend i njegove obožavatelje.

Razvoj heavy meala

Heavy metal je od svog osnivanja ranih 1970-ih bio jedna od najistaknutijih alternativnih kultura u savremenoj muzici. Tokom postojanja ovog žanra, nastalo je bezbroj podžanrova, a taj broj i danas raste zahvaljujući inovacijama i eksperimentisanju savremenih metal bendova.

S obzirom na to da je metal žanr toliko opsežan i promjenjiv, teško je odrediti koji su najpoznatiji i najutjecajniji bendovi. Međutim, postoji nekoliko bendova koje gotovo svi ljubitelji metala prepoznaju kao ključne za oblikovanje žanra u ono što je danas. Mnogi od njih su pioniri cijelih podžanrova ili su uspostavili muzičke trope koje koristi većina metal žanra.

Najvažniji metal bendovi

James Hetfield Metallica 1991. godina / Pool via REUTERS

Ova lista kultnih metal bendova kreirana je uzimajući u obzir cijelu historiju heavy metal žanra, koja je počela kada je Black Sabbath objavio svoj debitantski album 1970. godine. Iako je nemoguće uključiti sve metal podžanrove, prioritet su dobili oni najutjecajniji i najistaknutiji u današnjem metalu.

38. Carcass

Carcass je u ranim 90-im, zajedno sa Napalm Deathom, proširio ekstremni metal, dodajući melodičniji zvuk. Ovaj bend je postavio temelje za melodični death metal sredinom 90-ih i prepoznat je po povratničkim albumima Surgical Steel (2013) i Torn Arteries (2021).

37. At The Gates

Ovaj švedski bend pionir je melodičnog death metala. Njihov album Slaughter of the Soul iz 1995. godine cementirao ih je kao ključnu ekstremnu metal grupu.

36. Exodus

Exodus su bili na čelu Bay Area thrash scene 80-ih. Osnovao ga je Metallica gitarista Kirk Hammett, a bend je značajno uticao na thrash metal scenu i popularnost bendova poput Metallice i Slayera.

35. Behemoth

Behemoth, poljski bend, kombinirao je elemente black i death metala. Njihovi albumi Demigod (2004) i The Satanist (2014) definirali su moderni ekstremni metal.

34. Napalm Death

Napalm Death / CBS

Napalm Death su pomogli utemeljiti grindcore podžanr. Njihov album Scum iz 1987. godine ostao je ključan u historiji metala, a bend je poznat po pioniranju „blast beat“ tehnike u bubnjanju.

33. Kyuss

Kyuss su bili pioniri stoner metala i desert rocka ranih 90-ih. Iako je njihova karijera bila kratkotrajna, njihovi albumi su i dalje kultni u stoner metal sceni.

32. Dream Theater

Dream Theater su najpoznatiji progresivni metal bend. Njihovi albumi Images and Words (1992) i Metropolis Pt: 2 Scenes From a Memory (1999) pokazali su njihovu nevjerovatnu muzičku složenost i kultni status.

31. Nightwish

Nightwish su dominirali power i symphonic metal scenom. Njihovi operni vokali i simfonijski elementi u kombinaciji s metal zvukom učinili su ih globalno popularnim.

30. King Diamond

Nakon osnivanja Mercyful Fatea, Kim Bendix Petersen je lansirao King Diamond. Bend je poznat po složenim instrumentalima i briljantnom kontratenoru vokala, a uticao je na mnoge bendove, uključujući Metallicu.

29. Danzig

Glenn Danzig i bend / Metal is Life

Pjevač Glenn Danzig iz američkog benda Danzig nastupao je na Wacken Open Air festivalu 2. augusta 2018. godine u Njemačkoj. Nakon velikog uspjeha s bendovima Misfits i Samhain, Glenn Danzig je započeo solo karijeru s bendom Danzig, koji je donio drugačiji muzički stil s fokusom na melodično pjevanje u stilu Elvisa, teškim metal rifovima i satanističkom simbolikom.

28. Converge

Converge, pioniri metalcore žanra, poznati su po kombinaciji elemenata hardcore i metala. Počeli su eksperimentisati s ovim stilom početkom ‘90-ih, ali su ga usavršili albumom Jane Doe iz 2001. godine, koji je često nazivan albumom koji je lansirao metalcore u prvi plan modernog metala.

27. Cannibal Corpse

Floridski death metal bend Cannibal Corpse prepoznatljiv je po brutalnim pjesmama i šokantnim tekstovima. Njihov debi na sceni početkom ‘90-ih učinio ih je vodećim predstavnicima death metala. Iako se nisu proslavili na radio stanicama, njihov uticaj osjeća se i kod velikih metal bendova poput Slipknota i Gojire.

26. Anthrax

Metallica, Slayer, Megadeth, Anthrax / NBC

Kao dio “Velike četvorke” thrash metala (zajedno s Metallicom, Slayerom i Megadethom), Anthrax je bio ključni predstavnik istočne obale američke thrash metal scene. S albumima Spreading The Disease (1985) i Among The Living (1987), stekli su veliku popularnost, a njihova saradnja s Public Enemy na pjesmi “Bring The Noise” iz 1991. godine revolucionirala je metal, otvarajući put za crossover žanrove poput Nu metala i rap rocka.

25. Meshuggah

Švedski bend Meshuggah je često opisan kao jedan od najtežih bendova u povijesti metala. Njihovi hipnotički “djent” rifovi, poznati po izuzetno niskim tonovima i tehničkoj složenosti, učinili su ih pionirima ovog podžanra progresivnog metala.

24. Machine Head

Machine Head su poznati po masivnim i agresivnim riffovima, a njihov album Burn My Eyes (1994) smatra se klasikom metal muzike. Frontmen Robb Flynn vodio je bend kroz različite zvučne faze, ali su se najviše istakli albumima The Blackening (2007) i Unto The Locust (2011).

23. Lamb of God

Lamb of God iz Richmonda, Virginia, jedan su od najutjecajnijih bendova iz novog vala američkog heavy metala. Albumi As The Palaces Burn (2003), Ashes of the Wake (2004) i Sacrament (2006) etablirali su ih kao jednu od najpoštovanijih metal grupa, zahvaljujući specifičnom spoju groove i thrash metala s pankerskim stavom.

22. Mastodon

Mastodon iz Atlante, Georgia, uvijek su bili poznati po tome što su spajali elemente progresivnog rocka, bluesa i sludge metala. Njihovi konceptualni albumi, poput Leviathan (2004) i Crack the Skye (2009), slove za neke od najznačajnijih progresivnih metal albuma ovog stoljeća.

21. Sepultura

Brazilski thrash metal bend Sepultura značajno je utjecao na razvoj mnogih muzičkih scena i podžanrova, čak i izvan metala. Braća Max i Igor Cavalera bili su pioniri u proširivanju thrash metala, a njihovi albumi Schizophrenia (1987), Beneath the Remains (1989) i Arise (1991) otvorili su put death metalu.

20. Type O Negative

Iz Brooklyna, New York, Type O Negative se smatraju suštinskim goth metal bendom zahvaljujući jedinstvenoj kombinaciji Sabbath-inspirisanih rifova i goth melodija, uz mračno satirično pristupanje tekstovima, zahvaljujući frontmenu Peteru Steeleu.

19. Motörhead

Motörhead / IMDb

Frontmen Motörheada, Lemmy Kilmister, bio je jedan od najikoničnijih i najuticajnijih vokala u heavy metalu. Iako je Lemmy bend predstavio kao “rock n’ roll” grupu, njihovi brzi rifovi i glasni nastupi bili su preteča speed metala, a mnogi bendovi, poput Metallice i Slayera, priznaju Motörhead kao direktan uticaj. Albumi Overkill (1979) i Ace of Spades (1980) sadrže nezaboravne heavy metal hitove. Lemmy je preminuo 2015, ali njegova zaostavština živi kroz mnoge bendove koji su inspirisani Motörheadom.

18. Death

Death je tokom svoje karijere pokazao da ekstremna muzika nije samo provokativna i brza. Lead songwriter Chuck Schuldiner bio je majstor metal pisanja, a njihovi albumi, od Spiritual Healing (1990) do The Sound of Perseverance (1998), sadrže vremenski neprolazne kompozicije. Schuldiner je tragično preminuo 2001. godine, ali Deathova muzika i dalje ima značajan uticaj u ekstremnoj muzici.

17. Dio

Ronnie James Dio često se spominje kao jedan od najvećih metal vokala svih vremena. Njegova karijera započela je u Rainbowu, a postao je poznat kao metal vokalist u Black Sabbathu i kasnije kao solo izvođač. Albumi poput Holy Diver (1983) učvrstili su njegov status, a i dalje se smatra jednim od najtalentovanijih metal izvođača.

16. Megadeth

Megadeth / IMDb

Dave Mustaine je, nakon odlaska iz Metallice, formirao Megadeth, jedan od najvažnijih thrash bendova. Tokom 80-ih i ranih 90-ih, Megadeth je pomerio granice thrash metala s albumima poput Peace Sells…But Who’s Buying? (1986) i Rust In Peace (1990). Kao deo thrash metal “Velike četvorke”, njihov rad se i danas slavi među fanovima.

15. Gojira

Francuski ekstremni metal bend Gojira se ističe kao jedan od najuticajnijih modernih metal bendova. Sa albumima poput From Mars to Sirius (2005) i Magma (2016), stekli su široko priznanje. Njihov nastup na Olimpijadi 2024. u Parizu učvrstio je njihovu poziciju u svijetu muzike.

14. Korn

Korn je pionirski bend nu metala, koji je sa albumima poput Korn (1994) i Follow The Leader (1998) značajno promijenio metal muziku. Njihov karakterističan zvuk, koji kombinuje teške riffove i alternativne melodije, i dalje je veoma uticajan u metal zajednici.

13. Rammstein

Rammstein, poznat po spektakularnim nastupima uživo, izgradio je globalnu reputaciju. Njihova industrijska metal muzika, kao što su hitovi “Du Hast” (1997) i “Deutschland” (2019), prevazilazi jezičke barijere, dok im satirični pristup donosi jedinstven identitet u metal žanru.

12. Deftones

Deftones su izgradili svoj prepoznatljiv zvuk na spoju nu metala i alternativne muzike. Njihovi albumi Around The Fur (1997) i White Pony (2000) su i dalje vrlo uticajni, a bend je stekao veliku popularnost među novim generacijama slušalaca.

11. System of a Down

System of a Down / REUTERS

Sa svojom jedinstvenom kombinacijom metal zvuka i društvenih tema, System of a Down ostaje jedan od najprepoznatljivijih bendova. Njihovi albumi, kao što su Toxicity (2001), još uvek se smatraju inovativnim, dok se bend, iako ne aktivno snima, i dalje drži u visokom ugledu.

10. Avenged Sevenfold

Avenged Sevenfold, poznat po kombinaciji punk, progresivnog rocka i groove metala, postali su jedan od najomiljenijih savremenih metal bendova. Njihovi albumi, poput Waking The Fallen (2003) i Avenged Sevenfold (2007), postavili su visoke standarde, dok njihov najnoviji album Life Is But A Dream… (2023) pokazuje njihov napor da pomjere granice u muzici.

9. TOOL

TOOL je poznat po svojoj emotivnoj progresivnoj muzici koja često djeluje kao matematička formula. Njihov debi album Undertow (1990) bio je uspješan, a njihovi kasniji radovi postali su višestruko platinasti, dok su zadržali vjernu bazu fanova širom svijeta.

8. Slayer

Slayerov uticaj na metal je nezapamćen, a njihovi albumi poput Reign In Blood (1986) i South Of Heaven (1988) su ključni za thrash metal žanr. Njihova posvećenost brutalnom zvuku doprinijela je stvaranju jednog od najvjernijih fanova u muzici.

7. Slipknot

Slipknot je postao globalna senzacija sa svojim uzbudljivim nastupima i teškim zvukom. Njihovi albumi, kao što su Slipknot (1999) i Iowa (2001), smatraju se među najcjenjenijim metal albumima posljednjih 30 godina.

6. Ozzy Osbourne

Ozzy Osbourne / CNN

Ozzy Osbourne, poznat kao “Prince of Darkness”, postigao je ogroman uspjeh kao frontmen Black Sabbatha, a njegov solo rad sa albumima Blizzard Of Oz (1980) i Diary of a Madman (1981) postavio je nove standarde. Njegova muzika ostaje popularna i uticajna.

5. Judas Priest

Judas Priest je jedan od najčistijih adrenalinskih metal bendova. Njihova muzika, uključujući albume British Steel (1980) i Painkiller (1990), ostavila je dubok trag u metal muzici, a bend je i dalje aktivan i relevantan.

4. Pantera

Pantera je bila ključni bend u razvoju metala, sa svojim karakterističnim zvukom i snažnim rifovima. Njihovi albumi, kao što su Cowboys From Hell (1990) i Vulgar Display of Power (1992), imaju poseban status, dok bend nastavlja da slavi svoju ostavštinu.

3. Iron Maiden

Iron Maiden / IMDb

Iron Maiden, kao simbol britanskog heavy metala, stvorili su jedinstven zvuk koji i dalje dominira scenom. Njihovi albumi iz 80-ih, poput The Number of the Beast (1982) i Powerslave (1984), su klasik koji se i danas smatra izuzetnim.

2. Black Sabbath

Black Sabbath su legende iz Birminghama bez kojih metal muzika ne bi postojala. Spojivši blues i ranu rock muziku sa tamnijim i agresivnijim zvucima, Black Sabbath je stvorio heavy metal kroz svoja pionirska i majstorski urađena albuma tokom 1970-ih. Njihovih prvih šest albuma — Black Sabbath (1970), Paranoid (1970), Masters of Reality (1971), Vol. 4 (1972), Sabbath Bloody Sabbath (1973) i Sabotage (1975) — predstavljaju neka od najuticajnijih djela u metalu i postavili su temelj za sve grupe i podžanrove unutar metal muzike.

Ozzy Osbourne, Tony Iommi, Geezer Butler i Bill Ward zauvek će imati posebno mjesto u istoriji, ne samo zbog svojih muzikalnih ostvarenja, već i zato što bez Black Sabbatha nijedna od grupa na ovoj listi ne bi postojala.

1. Metallica

James Hetfield Metallica 1991. / REUTERS

Metallica, sa bas-gitaristom Cliffom Burtonom, bubnjarom Larsom Ulrichom i vokalistom-gitaristom Jamesom Hetfieldom, je najuticajnija i najveća heavy metal grupa. Osnovana 1981. u Los Anđelesu prije nego što se preselila u San Francisco, karijera Metallice tokom 1980-ih je veoma cijenjena zbog njihovih vrhunskih thrash albuma kao što su Ride the Lightning (1984), Master of Puppets i …And Justice for All (1988), koji su i dalje među najkritičkije hvaljenim albumima u heavy metalu.

Nakon 1980-ih, Metallica je dostigla nove visine sa izdanjem Metallica (1991), poznatijim kao “Black album”. Ovaj album nije samo učvrstio poziciju Metallice kao najveće metal grupe, već je i potvrdio njihovu reputaciju kao najbolje heavy metal grupe svih vremena. Do danas, nijedna druga metal grupa nije postigla istu popularnost i široko priznavanje kritike kao Metallica. Iako muzički materijali nakon Crnog albuma nisu na istom nivou kao njihovih prvih deset godina, postignuća Metallice su daleko iznad svih drugih metal izvođača, što ih čini neizostavnim na listi najvećih metal grupa svih vremena.

Iako će uvijek biti teško odgovoriti ko su najveće heavy metal grupe svih vremena, važno je uzeti u obzir koje su grupe imale najznačajniji uticaj na žanr. Ove grupe su stekle visoku kritičku pohvalu i popularnost, a mnoge od njih su odigrale ključnu ulogu u oblikovanju metal muzike kakvu danas poznajemo.