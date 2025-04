Upoznajte startup koji je prikupio 10 miliona dolara, a prestanak pušenja čini zabavnim

Kompanija sa sjedištem u New Yorku prikupila je 10 miliona dolara ulaganja kako bi proširila proizvodnju nikotinskih pastila na tržištu vrijednom tri milijarde dolara.

Hilary Dubin shvatila je da je ovisna o nikotinu dok je bila u kalifornijskom skijaškom domu 2017. Nekoliko godina kasnije, Dubinova prijateljica iz djetinjstva Caroline Vasquez Huber shvatila je da ima istu ovisnost nakon što se vratila kući tokom pandemije Covida 2020. Pušila je cijeli dan i znala je da mora prestati. “U roku od nekoliko dana bila sam jadna”, kaže Caroline, koja također ima 30 godina.

Carolinina majka, liječnica, procijenila je da je njena kćerka trošila oko 40 cigareta nikotina dnevno. Otišle su u apoteku, a ona je svoju e-cigaretu zamijenila nikotinskim pastilama. No nisu im se svidjele plave kutije medicinskog izgleda.

“Izvadiš Nicorette i izgledaš kao da imaš bolest”, kaže Huber. “Smatrala sam to sramotnim.”

Nakon što je Caroline objasnila Hilary kako da sama prestane pušiti, došli su na ideju – pokrenuti firmu za nikotinsku nadomjesnu terapiju za prestanak pušenja, ali da bude ‘cool’. U ljeto 2022. dvojac se prijavio za akceleratorski program na Univerzitetu New York i dobio podršku od 10.000 dolara.

Startup vrijedan 45 miliona dolara

Pobijedili su na konkursu, zaradivši 1,1 milion dolara za finansiranje, uključujući Good Friends (koji su pokrenuli osnivači Warby Parker, Allbirds i britvice Harry’s) i počeli su razvijati aplikaciju koja koristi kognitivno bihevioralnu terapiju i pozitivno ohrabrenje kako bi pomogla ljudima da prestanu pušiti. Nakon godinu razvoja, Jones, kako je nazvan njihov novi startup, pokrenut je u novembru 2023. i prikupio je 3,9 miliona dolara od Founder Collectivea, Next Viewa i drugih.

Forbes procjenjuje da firma vrijedi oko 45 miliona dolara, a svoj će kapital koristiti za razvoj novih nikotinskih proizvoda, zapošljavanje više radnika i reklamiranje firme. Startup je prošle godine ostvario prihod od pet miliona dolara, a cilj mu je dosegnuti prihod od 10 miliona dolara prodaje do kraja 2025. godine.

Najnoviji startup na visoko reguliranom tržištu nikotinske nadomjesne terapije od tri milijarde dolara (globalna godišnja prodaja) ne proizvodi svoje pastile – kupuje ih od treće strane, proizvođača kojeg je odabrao FDA. Ali za razliku od drugih proizvođača, proizvod uključuje elegantnu kutijicu u koju korisnici mogu staviti svoje nikotinske pastile kako bi iskustvo bilo šik.

Firma, koja kaže da su njeni kupci 60 posto žene i 40 posto muškarci, također sarađuje s brendom nakita iz Los Angelesa Monbouquette kako bi napravili malu srebrnu kutijicu za pastile, koja će se prodavati za 295 dolara, a može se koristiti i kao ogrlica. Tokom New York Fashion Weeka, firma je dijelila kutijice svojih pastila modelima iza pozornice tokom revija Jonathana Cohena, Kallmeyera i Tannera Fletchera.

Brend također pokušava modernizirati marketing. Startup Jones koristi isti pristup koji je Warby Parker napravio za naočale i ono što Hims radi za tretmane protiv gubitka kose i lijekove za erektilnu disfunkciju. Učiniti kupnju nikotina, generičke Viagre i naočala cool, jednostavnom i bez neugodnosti. Međutim, postoji velika razlika između Jonesa i Himsa, nikotinska nadomjesna terapija je lijek koji se izdaje bez recepta.

Foto: Jones

Pušenje vodeći uzrok smrti u SAD-u

Tržištem trenutačno dominiraju velike farmaceutske kompanije vrijedne više milijardi dolara, poput Johnson & Johnsona, koja proizvodi marku proizvoda Nicorette, GlaxoSmithKline spinoff Haleon Group i Perrigo. U toku su i inovativna rješenja: Qnovia sa sjedištem u Virginiji razvija raspršivač nikotina za koji se nada da će ga FDA odobriti. Ali postoji više nego dovoljno onih koji mogu prestati pušiti. S 28 miliona pušača u Americi, cigarete su i dalje vodeći uzrok smrti i bolesti koje se mogu spriječiti u Sjedinjenim Državama. Umre 480.000 ljudi godišnje., što znači da Jones djeluje na velikom tržištu koje treba više rješenja.

Jaclyn Freeman Hester, partnerica u Foundryju, koja je vodila Jonesovu seriju A, kaže da je bila uvjerena u ulaganje u firmu jer vjeruje da je Jones poremetio trenutnu tržišnu ponudu i doseže bazu kupaca koju ne opslužuju generički brendovi.

“Je li to veliki problem koji je važan? Da, to je ogroman problem”, kaže ona, objašnjavajući da većina ljudi koji puše ili piju žele prestati, ali u tome ne uspijevaju. “Jednostavan koncept je da se pušenje moderniziralo, a prestanak [do sada] nije.”

Istraživanja su pokazala da tipična osoba ovisna o cigaretama pokušava neuspješno prestati puštiti otprilike 8 do 10 puta. Aplikacija Jones omogućuje klijentima da odaberu određene ciljeve – potpuno prestanu s pušenjem ili smanje upotrebu.

“Ne osuđujemo”, kaže Huber. “Smanji, prestani pušiti, radi šta god želiš. Ako pogriješiš, to je u redu. Slavimo napredak umjesto savršenstva.”

Will Yakowicz, novinar Forbesa