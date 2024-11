Stiže nova trilogija Ratova zvijezda: Šta dosad znamo

Producent i pisac sa dugogodišnjim iskustvom u Marvelovom univerzumu preuzima još jednu super-uspješnu franšizu s razvojem nove trilogije filmova Ratovi zvijezda za Lucas film. Ali, izvještaji se razlikuju u vezi s pravcem koji će trilogija imati. I kada obožavaoci mogu očekivati da vide projekat na ekranu.

Simon Kinberg, čiji producentski uspjesi uključuju filmove Deadpool & Wolverine i Marsovac, pisaće i producirati tri filma za franšizu, objavili su brojni časopisi iz filmske industrije.

Novi likovi i nova priča?

Najava je naišla na određene kritike zbog Kinbergove uloge kao scenariste, nakon što nekoliko njegovih drugih projekata vezanih za pisanje scenarija nisu ispunili očekivanja. To su bili filmovi Fantastična četvorka i Mračni Feniks.

Još nije jasno gdje će se Kinbergovi filmovi smjestiti u postojećem univerzumu Ratova zvijezda. Deadline je prvi izvijestio da će novi filmovi biti nastavak Sage o Skywalkerima koja je počela 1977. i nedavno nastavljena filmom Ratovi zvijezda: Uspon Skajvokera (Skywalker Saga). The Hollywood Reporter), pozivajući se na anonimne izvore, izvijestio je da će trilogija uvesti nove likove i potpuno novu priču.

Kinberg je takođe radio na animiranoj seriji Star Wars Rebels i bio konsultant za film Ratovi zvijezda: Epizoda VII – Buđenje sile.

Ranije ove godine, Disney je potvrdio investitorima da će objaviti tri nova filma Ratova zvijezda 2026. i 2027. godine, ali samo jedan od njih je najavljen. To je film Mandalorijan i Grogu, kao proširenje serije Mandalorijan na Dizney plus platformi.

Ostala dva filma planirana za 2026. i 2027. godinu nisu imenovana i više detalja nije objavljeno.

Disney i Lucas film nisu dali dodatne informacije o novoj trilogiji.

Uspješni i neuspješni projekti

Pitanje je da li će se Kinbergovi filmovi zaista realizovati. Najavljeni su mnogi projekti iz Ratova zvijezda koji nikada nisu ugledali svjetlo dana. To uključuje trilogiju reditelja Posljednjeg džedaja Riana Johsona, „Rogue Squadron“ Patty Jenkins i trilogiju kreatora Igre prijestola Davida Benioffa i D. B. Weissa. Spinof serija Rendžeri Nove Republike zasnovana na Mandalorijanu, film Uspon i pad Džabe Hata (Rise and Fall of Jabba The Hutt) Guillerma del Tora) i solo film o Boba Fettu također su obustavljeni.

Franšiza Ratovi zvijezda je druga po zaradi filmska franšiza svih vremena, prema podacima Box Office Mojo. Marvel, koji ima znatno više filmova, je na prvom mjestu. Sa 11 igranih filmova i različitih specijalnih projekcija i reizdanja, Ratovi zvijezda su zaradili više od 10 milijardi dolara na globalnom nivou od izlaska Ratovi zvijezda: Epizoda IV – Nova nada, 1977. godine.

Nova nada je bio film s najvećom zaradom te godine na svjetskom nivou. Bilo je nekoliko TV serija u univerzumu Ratova zvijezda. To uključuje Klonove, Avanture mladog džedaja i Mandalorijan. Posljednje dvije napravljene su za Disney nakon što je kupio Ratove zvijezda za četiri milijarde dolara 2012. godine.

Mandalorijan je najgledanija serija na Disney plusu. Ratovi zvijezda ostvaruju više od milijardu dolara godišnje u maloprodaji, saopštio je Disney akcionarima ove godine.

Film Ratovi zvijezda: Epizoda VII – Buđenje sile bio je prvi novi film Ratova zvijezda nakon više od decenije kada je objavljen 2015. Prihodovao je 937 miliona dolara. To je najuspješnije ostvarenje franšize do sada.

