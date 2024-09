Put oko svijeta: Koliko novca i slobodnih dana je potrebno za odmor iz snova?

Krstarenja su uvijek važila za putovanja koja spadaju u kategoriju luksuza.

U turističkim agencijama koje organizuju takve ture za Forbes Srbija kažu da su oduvijek bila izuzetno popularna, ali da poseban rast interesovanja primjećuju nakon pandemije kovida 19.

Ova putovanja su popularna tokom cijele godine, a izbor destinacija zavisi od sezone.

Najviše interesovanja za Mediteran i Karibe

Tako u agenciji Allegra Krstarenja navode da se putnici tokom cijele godine javljaju i rezervišu aranžmane za krstarenja Mediteranom, a tokom zimskog perioda i krstarenja uz obale Ujedinjenih Arapskih Emirata i Kariba.

Kako su krstarenja kružna putovanja, ova putešestvija obično traju od pet do sedam noći. Poseban akcenat je na komforu i hrani, a za putnike su namijenjeni i relaksacija, šoping, zabava, u najkraćem – sve što karakteriše jedan luksuzan odmor.

Putnici se, kako kažu u agenciji Allegra za Forbes Srbija, opredjeljuju kako za grupne, tako i individualne aranžmane.

„Neki putnici vole da putuju sa grupom pa je polazak iz Beograda, a grupu prati vodič te ne moraju da razmišljaju o organizaciji. Putovanja se organizuju za vrijeme praznika kada je i potražnja najveća i traju osam do devet dana sa prevozom do luke i hotelskim smeštajem noć prije ukrcavanja na brod. Ukoliko putnici ne mogu da se uklope u termine grupnih putovanja, onda mogu odabrati neko krstarenje shodno svojim individualnim željama, odnosno da biraju destinaciju, datum i slično“, kažu u ovoj agenciji.

Cijena zavisi i od kabine

Grupna krstarenja Arapskim Emiratima i Karibima organizuju uglavnom u periodu od novembra do marta. Norveške fjordove putnici obilaze tokom ljetnjih mjeseci. Za grupna krstarenja Mediteranom su popularni datumi oko 1. maja. jul i august su „rezervisani“ za krstarenja grčkim ostrvima.

Foto: Shutterstock/Kirk Fisher

Kada je riječ o tome koliko novca treba izdvojiti za ovakva putovanja, u ovoj agenciji kažu da cijena zavisi od više faktora, a najviše od perioda kada se krstari, kao i destinacije koju putnik odabere.

Tokom ljetnje sezone kao i tokom prazničnih perioda krstarenja su nešto skuplja nego ostalim mjesecima. Takođe, cijena zavisi i od broda, odnosno kompanije za koju se putnici odluče, jer neke kompanije spadaju u luksuznije, neke nude više sadržaja na brodu, a neke podrazumijevaju all inclusive pakete u aranžmanu.

Na cijenu utiče i tip kabine za koju se putnici odluče, da li je unutrašnja kabina, prozorska ili kabina sa balkonom. Uz njih postoje i premium kabine kao što su mini-suite i suite.

Kada je riječ o tome koliko koštaju ovi aranžmani, trenutno najskuplji aranžman je krstarenje Put oko svijeta koje traje 130 dana i za koji treba izdvojiti 15.499 eura (po osobi) sa uračunatim lučkim taksama.

Interesovanja za ovo putovanje ima, a u agenciji kažu da mnogi maštaju o ovom tipu aranžmana, ali da su putnici koji mogu uživati u luksuzu i imati ovoliko slobodnih dana starije životne dobi.

I mladi i penzioneri

Kada je riječ o onim najčešćim, turama od osam dana odnosno sedam noći na brodu, među putnicima su kako mladi ljudi, tako i stariji i penzioneri. U posljednje vrijeme se za krstarenja sve češće opredjeljuju parovi koji tu žele da provedu svoj medeni mesec, dodaju.

Foto: Shutterstock/upslim

Sva krstarenja su po principu proširenog punog pansiona. Tako u cijenu krstarenja ulazi hrana na brodu (minimum dva restorana u cijeni) kao i sav zabavni sadržaj. Posebna pogodnost krstarenja je za porodice, jer kod nekih kompanija, djeca u kabini sa dvije odrasle osobe plaćaju samo lučke takse, odnosno krstare besplatno.

U ovom trenutku putnici se više interesuju i za krstarenja najvećim brodovima na svijetu. Riječ je o kompaniji Royal Caribbean i njihov novi brod Icon of the Seas.

Takođe, interesovanje postoji i za krstarenja ultra luksuznim brodovima, koji mogu da prime manje putnika i gde je odnos putnika i posade skoro 1:1. Takve ture nude kompanije kao što su Oceania, Explora Journeys, Silversea, Regent, koje su sinonim za najviši nivo luksuza koji se može pružiti putniku na krstarenju.

Od Japana do Filipina

Veliko jesenje krstarenje ove godine predviđa put od Japana do Filipina. Ovaj grupni aranžman je u potpunosti rasprodat, a cijena se kretala u rasponu od oko 4.000 eura za boravak u unutrašnjoj kabini, do 5.300 eura za boravak u balkonskoj kabini, i to sve po osobi.

Plan puta predviđa da putnici kreću na putovanje u novembru, provedu nekoliko dana u Tokiju, onda će se ukrcati na 15-dnevno krstarenje do Filipina i provesti još par dana u Manili.

Put može trajati i kraće pa tako ko, recimo, želi na Aljasku, za osam dana iz Vankuvera do Sivoda potrebno je da izdvoji od 540 eura do skoro 3.000 eura u zavisnosti od tipa kabine koji odabere.

Krstarenja mogu trajati i duže, pa tako put od 24 dana iz San Franciska do Sidneja košta od 3.500 do 12.000. Za 40 noći na istoj relaciji treba izdvojiti barem 6.100 eura, a za najdužu turu skoro 11.000 eura.

Ponuda na brodu

Na ovakvim putovanjima podrazumijeva se da putnici u kabini imaju kupatilo, klimu, sef, TV, fen, peškire. Takođe neizostavan je pun pansion sa raznovrsnim jelima, voda i kafa sa aparata, čaj, užina, kapetanova gala večera sa posebnim menijem. Za putnike su namijenjenje i raznovrsne dnevne i večernje aktivnosti i zabavni program na brodu, bazeni i ležaljke, đakuzi, fitnes centar, teatar, diskoteka… U cijenu su uključene i lučke takse.

Sve ostale troškove, do i od luke, ukrcaja/iskrcaja, konzumacija alkoholnih i bezalkoholnih pića, napitaka i sladoleda, a ukoliko nije naznačeno u programu putovanja, pranje veša, usluga frizerskog salona, zdravstveni tretmani, fakultativni izleti i medicinske usluge putnik plaća sam.

Luksuz mimo krstarenja

I Dušan Atanasov iz agencije Big Blue potvrđuje da vlada veliko interesovanje za krstarenja, ali da nisu samo krstarenja luksuzan vid putovanja već da se na svakoj destinaciji gdje organizuju ture mogu rezervisati objekti koji spadaju u kategoriju luksuza.

Takvih je najviše u arapskim zemljama, Dominikanskoj republici, na Majorci, Maldivima, Egiptu, ali i u Turskoj.

„Kada kažemo luksuz, ne misli se samo na objekat već na cjelokupnu destinaciju i sve što ona nudi, propratne stvari, da li putnik odlazi avionskim prevozom i da li je u prvoj klasi ili je čarter let. Kada dođe na destinaciju putnik ne ide sa grupom već ga čeka poseban prevoz. Na neke destinacije putnici dolaze i helikopterom, a takođe u hotelu imaju i ličnog asistenta koji za njih radi check-in. Ne ostavlja ih ni minut same i pomaže, informiše o svemu što žele da saznaju o destinaciji i uslovima“, objašnjava.

Luksuzna mjesta koja turisti iz Srbije biraju su uglavnom ljetovališta u Grčkoj poput ostrva Santorini, zatim u Turskoj, Italiji, Španiji i Kipru.

Već godinama aktuelno je veliko interesovanja za Šri Lanku, Maldive i Sejšele.

To su veoma skupi aranžmani i luksuzne destinacije podrazumijevaju i posebne želje od specijalnih brendova pića ili čak sladoleda, pa do tipa jastuka na kojem će spavati. Takođe, na destinacijama koje odaberu podrazumijeva se da im, na primjer, na plaži radnici čiste naočare za sunce, donose voće, osvježenje i slično, navodi neke od primjera sagovornik Forbes Srbija.

Atanasov primijećuje da je od pandemije veće interesovanje za ovakva putovanja.

Daleka putovanja nude kako upoznavanje novih kultura, predjela i običaja, tako i dobar odmor uz ugođaj posebne vrste i specifičnu gastronomsku ponudu, dodaje.

Takođe putnici žele da vide i Bali, Dubai, Jordan. Tu je i safari u Keniji ili istočna obala SAD. Interesantne su i velike ture po Vijetnamu s plovidbom zalivom Halong.

Na ovom „spisku“ su i Indija, Uzbekistan, zatim Koreja i Tajland.

I cijene šarenolike

Kada je riječ o cijenama, recimo, za put od 12 dana na Šri Lanku i Maldive treba izdvojiti oko 5.000 eura. Osam dana u Maroku izađe nešto povoljnije – oko 3.500 eura. To važi za grupna putovanja, a kada je riječ o individualnim avanturama, za put u Dominikanu potrebno je od 1.700 do 3.800 eura po osobi, u Dubai za pet noći 2.300 eura (po osobi). Osam dana na Sejšelima, na primjer, podrazumijeva cifru od 1.300 do 5.000 eura.

