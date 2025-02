Pet ‘Set-Jetting’ destinacija u Evropi koje će biti popularne 2025. godine  

Set-Jetting putovanja na lokacije gdje su snimani filmovi i serije bio je jedan od glavnih pokretača turizma u 2024. godini. Ove godine očekuje se da će nastaviti da inspiriše turiste da istraže stvarnost iza očaravajućih svjetova sa ekrana.

Ako se radujete seriji „The Salt Path“, posjetite Plažu od tri milje (Three Mile Beach) u Kornvolu

Foto: Shutterstock

Predstojeća serija Raynor Winn „The Salt Path“ donosi emotivnu priču o putovanju duž surove ljepote jugozapadne obale Velike Britanije. Iako pješačenje cijelom rutom od 1.014 km traje sedmicama, putnici mogu dobiti mali uvid u to iskustvo na Plaži od tri milje u Kornvolu. Moderne kućice na plaži pružaju savršen pogled na Atlantik i neograničen pristup obalnim stazama. Ova destinacija nudi priliku da osjetite ritam mora i pronađete sopstvenu priču o istrajnosti i obnovi, baš kao u seriji.

Ako vas oduševljava Snježana, posjetite austrijske Alpe

Na svom putovanju kroz šumu, Snežana otkriva čaroban svijet prirode i divljih životinja – isto osjećanje čuda putnici mogu doživjeti u austrijskim Alpima. Odsjednite u hotelu Eriro, smještenom visoko u planinama, daleko od civilizacije.

Foto: Eriro

Ovaj hotel sa ograničenim Wi-Fi signalom i bez televizora poziva goste da se isključe iz digitalnog svijeta i prepuste prirodi. Čekaju vas vođene šetnje kroz šumu bosonogi, posmatranje divljih životinja, meditacija u prirodi, planinski biciklizam i penjanje.

Ako ste voljeli Wicked, istražite Soho u Londonu

Zaronite u londonsku Soho, četvrt koja odiše istim ekscentričnim i glamuroznim duhom kao film Wicked. Odsjednite u hotelu Broadwick Soho, koji nudi 57 živopisnih soba sa raskošnim plišanim zavjesama, maksimalističkim printovima i umjetničkim djelima, uključujući radove Andyja Warhola.

Foto: Shutterstock

Sa krova bara Flute pruža se panoramski pogled na užurbane uličice Sohoa, dok gosti mogu uživati u intimnim koncertima svjetskih umjetnika, seansama sa vidovnjacima i nastupima gospel horova.

Ako ste voljeli Gladijatora, posjetite Toskanu u Italiji

Mirni pejzaži Toskane bili su kulisa za dom Maksimusa, lika Russella Crowea, okruženog maslinjacima, čempresima i vinogradima. Nakon uzbuđenja koje je izazvao nastavak filma 2024. godine, fanovi ponovo hrle ka ovoj ikoničnoj lokaciji.

Foto: Shutterstock

Agencija Tuscany Now & More nudi preko 130 smještajnih objekata širom Italije, uključujući prelijepo obnovljene seoske kuće koje podsjećaju na Maksimusovu domovinu.

Ako ste voljeli The Day of the Jackal, istražite Istru u Hrvatskoj

Iako je radnja popularne Netflix serije The Day of the Jackal smještena u Kadiz, dom glavnog junaka Čarlsa zapravo se nalazi u Hrvatskoj. Oni koji su zavidjeli njegovom luksuznom načinu života – bez elemenata ubistva – mogu iznajmiti ovo imanje za oko 1.000 dolara za noć van sezone.

Foto: Shutterstock

Ako vam je to ipak malo van dometa, možete odsjesti u obližnjem Meneghetti Wine Hotel & Winery, skrivenom na sjeverozapadnom dijelu Istre.

Nakon obilaska Čarlsove vile, udaljene samo sat vremena, gosti mogu uživati u obrocima na otvorenom u dvorištu i istraživanju 50 hektara maslinjaka i vinograda.

Autor: Rebecca Ann Hughes, Forbes

5 Of Europe’s Set-Jetting Destinations Now Trending In 2025