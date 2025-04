Pedeset najboljih plaža u svijetu za 2025.

Tražite najbolje plaže koje biste mogli posjetiti ove godine? Dugoočekivana lista World’s 50 Best Beaches (50 najboljih plaža u svijetu) upravo je objavljena i rezultati će sigurno probuditi snažnu želju za putovanjem.

Za razliku od mnogih drugih lista koje se oslanjaju na mišljenja korisnika, ova lista je zasnovana na glasovima više od 1.000 profesionalaca iz industrije putovanja i influensera koji najbolje poznaju obale svijeta.

Plaže su ocjenjivane prema osam kriterijuma: jedinstvene karakteristike, divlje životinje, netaknuta priroda, prirodni zvuci, lakoća ulaska u vodu, mirni uslovi, izostanak gužve i dosljednost idiličnog ambijenta.

„Kada tragamo za najboljim plažama u svijetu, uvijek se postavlja pitanje šta zapravo čini jednu plažu sjajnom“, rekla je Tajn Holst (Tine Holst), suosnivačica The World’s 50 Best Beaches. „Za naše ambasadore, sudije i cio tim, odgovor se često svodi na prirodnu ljepotu, osjećaj mira i mjesta koja izazivaju gotovo emotivnu reakciju“.

Evropa na vrhu, ali sa samo sedam plaža na listi

Na vrhu liste za 2025. nalazi se Cala Goloritzé na Sardiniji, u Italiji, zadivljujući dio obale okružen visokim krečnjačkim stijenama. „Cala Goloritzé je više od obične plaže – njena sirova ljepota vas dirne u trenutku kada je ugledate“, naveli su urednici izvještaja.

Cala Goloritzé, Foto: Shutterstock

Cala Goloritzé je savršeno očuvana, proglašena je prirodnim spomenikom 1990-ih, a do nje nije lako doći. Do plaže se stiže planinarenjem (dnevno se prodaje ograničen broj karata) ili plivanjem sa čamca usidrenog na udaljenosti od 200 metara. „Naša pobjednica ove godine, Cala Goloritzé, izdvaja se jer su preduzeti značajni koraci da se ograniči broj posjetilaca dnevno. Prisutan je i jak lokalni ponos kada je riječ o zaštiti prirodne ljepote“, kaže Holst.

Zaista, zaštita životne sredine bila je ključni faktor u izradi izvještaja. „S obzirom na to da je globalni turizam na vrhuncu, jasno je da se plaže na kojima su preduzeti konkretni koraci za očuvanje prirode posebno ističu“, ističe Holst. „Napori da se izbjegne prenatrpanost i prekomjerna komercijalizacija zaista prave razliku, a to se vidi i u glasanju naše zajednice“.

Filipini, Tajland i Indonezija brane čast Azije

Drugo mjesto zauzima Entalula, tajni raj u regionu Palavan na Filipinima, do kojeg se može doći samo čamcem. „Ova plaža je manje posjećena od drugih u okolini, pružajući posjetiocima priliku da pobjegnu od uobičajenih turističkih lokacija i potpuno se prepuste prirodi“, pišu urednici.

Entalula, Foto: Shutterstock

Na trećem mjestu je Bang Bao plaža na tajlandskom ostrvu Koh Kod, koje djeluje kao da je svjetlosnim godinama udaljeno od drugih užurbanih ostrva. Njegovoj čari dodaje i obližnje ribarsko selo, gdje posjetioci mogu šetati drvenim molom i jesti svježu ribu. „Bang Bao ima sve elemente savršene tajlandske plaže. Okružen je bujnom džunglom i ima vrlo bistru, plitku vodu idealnu za plivanje“, navodi se u izvještaju.

Na četvrtom mjestu je plaža Fteri u Grčkoj. To je skrivena uvala na ostrvu Kefalonija, do koje se stiže isključivo čamcem ili strmom pješačkom stazom.

PK9 plaža, netaknuti raj u zaštićenom UNESCO atolu Fakarava u Francuskoj Polineziji, zaokružuje top 5. Poznata je po svojoj „jednostavnoj, spokojnoj savršenosti“ i koralnim grebenima prepunim tropskih riba.

Samo jedna plaža u SAD, a desetak sa Kariba

Siesta, Foto: Shutterstock

Samo jedna američka plaža našla se na listi 50 najboljih ove godine: plaža Siesta na Siesta Kiju, koja je zauzela 42. mjesto. Urednici su pohvalili to što odgovara porodicama, odsustvo velike izgradnje i pijesak u prahu. Sastavljen od 99% čistog kvarca, pijesak ostaje hladan čak i po ljetnjoj vrućini. „Često nazivana ‘najfinijim, najbjeljim pijeskom u svijetu’, Siesta se ističe blagim padom, mirnim vodama i netaknutim okruženjem“, navode urednici.

Neke plaže su se istakle ne samo ljepotom, već i jedinstvenošću. Na 13. mjestu je plaža Pink u Nacionalnom parku Komodo u Indoneziji, gdje pijesak dobija ružičastu nijansu zahvaljujući pomiješanom drobljenom crvenom koralu i bijelim zrnima.

Karibi su ove godine imali snažno prisustvo na listi. Desetak plaža iz regiona se plasiralo. Canto de la Playa u Dominikanskoj Republici proglašena je najboljom karipskom plažom i zauzela je ukupno šesto mjesto. Autori izvještaja ovu plažu na ostrvu Saona nazivaju „jednom od najbolje čuvanih tajni Kariba“.

U međuvremenu, vječiti favorit Grace Bay na ostrvima Turks i Kaikos zauzima 10. mjesto. „Ona ostaje školski primjer karipske ljepote“, navodi se u izvještaju. Plaža se prostire kilometrima duž obale ostrva Providensijales, sa mekim, bijelim pijeskom i živopisno tirkiznim morem, zaštićenim koralnim grebenom udaljenim oko 1,5 km od obale.

Grčka i Australija sa najviše lokacija

Zemlje sa najviše plaža na listi ove godine su Grčka i Australija, sa po tri plaže.

Nekoliko novih destinacija se prvi put pojavilo na listi, uključujući Madagaskar, Jemen, Antigvu i Barbudu, Šri Lanku, Kostariku, Tanzaniju, Francusku, Irsku i Maldive, kao i prekomorske teritorije Američku Samou, Britanska Djevičanska Ostrva i ostrvo Boner.

„Nevjerovatno smo uzbuđeni što imamo toliko novih i zaista jedinstvenih destinacija na ovogodišnjoj listi. Ovo je najveći broj novih zemalja koje smo do sada uključili“, kaže Holst.

Holst dodaje da je bilo i iznenađenja. „Iznenađeni smo koliko su jedinstvene i manje poznate plaže nadmašile neke koje su redovno bile na našim listama prethodnih godina — poput Tuluma u Rivijera Maji, plaža na Islandu, kao i činjenicom da se nijedna plaža sa Havaja nije našla na listi ove godine“, kaže ona.

A ako želite da vidite najbolje svih vremena, u „kući slavnih“ su pobjednici iz prethodnih godina, uključujući Trunk Bay u Sent Džonu (Američka Djevičanska Ostrva), Cala Mariolu u Italiji, Lucky Bay u Australiji, Navagio u Grčkoj, Whitehaven u Australiji, Maya Bay u Tajlandu, plaža Hidden na Filipinima i Honolu na Havajima.

Najboljih 50 svjetskih plaža za 2025

Cala Goloritze — Italija

Entalula — Filipini

Bang Bao — Tajland

Fteri — Grčka

PK 9 — Francuska Polinezija

Canto De La Playa — Dominikanska Republika

Anse Source d’Argent — Sejšeli

Nosy Iranja — Madagaskar

Ofu — Američka Samoa

Grace Bay — Turks & Kaikos

Turquoise Bay — Australija

Boulders — Južna Afrika

Pink — Indonezija

Shoal Bay East — Angvila

Detwah Lagoon — Jemen

Voutoumi — Grčka

One Foot Island — Kukova ostrva

Playa de Rodas — Španija

Playa Balandra — Meksiko

Pontal do Atalaia — Brazil

Wharton — Australija

Cayo de Agua — Venecuela

Seven Mile — Kajmanska ostrva

Cayo Zapatilla — Panama

Baia do Sancho — Brazil

Horseshoe Bay — Bermuda

Pulau Palambak — Indonezija

Freedom — Tajland

The Baths — Britanska Djevičanska Ostrva

Anse Georgette — Sejšeli

Ffryes — Antigva & Barbuda

Grand Anse — Grenada

Le Morne — Mauricijus

Bahia de Las Aguilas — Dominikanska Republika

Meads Bay — Angvila

Porto Katsiki — Grčka

Nudey — Australija

Bon Bon — Filipini

Saadiyat — Ujedinjeni Arapski Emirati

Goyambokka — Šri Lanka

Playa Punta Uva — Kostarika

Siesta — Florida, SAD

Paje — Zanzibar

Klein Bonaire — Boner

Cathedral Cove — Novi Zeland

Santa Giulia — Korzika, Francuska

Gardner Bay — Ekvador

Keem — Irska

Kuramathi Sand Bank — Maldivi

La Pelosa — Italija

Laura Begley Bloom, saradnica Forbesa

The World’s 50 Best Beaches For 2025, According To A New Report

