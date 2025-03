Ovo je najbolja plaža za 2025. i s razlogom je nazivaju prirodnim čudom

Bez obzira na to da li želite da ljenčarite na mekom pjesku ili zaronite u nove avanture, ovogodišnje pobjedničke plaže obećavaju bjekstvo iz snova.

Nagrade „Travellers Choice Awards Best of the Best“ slave najviši nivo izvrsnosti u putovanjima. Dodjeljuju se onima koji dobiju veliki broj odličnih recenzija i mišljenja od Tripadvisor zajednice tokom perioda od 12 mjeseci.

Tako je i ove godine sačinjena lista najboljih plaža na svijetu za 2025. godinu, a na prvom mjestu našla se Elafonisi plaža na ostrvu Krit u Grčkoj.

Elafonisi plaža je jedno od najljepših i najpoznatijih prirodnih čuda Krita, smještena na jugozapadu ostrva, oko 75 km od Hanje. Ova plaža se ističe svojim bajkovitim izgledom, kristalno čistim morem i prepoznatljivim ružičastim pjeskom, koji nastaje usljed usitnjenih školjki i korala.

Šta Elafonisi izdvaja od drugih plaža?

Na prvom mjestu to je ružičasti pjesak, a njegova specifična boja potiče od mikroskopskih fragmenata školjki i korala. Njegova intenzivnost varira u zavisnosti od godišnjeg doba i vremenskih uslova.

Nedaleko od obale nalazi se malo ostrvo Elafonisi do kojeg se može lako preći pješice kroz plitku vodu. Ostrvo je dio zaštićenog ekosistema i dom je retkim biljnim vrstama.

Njegovo ime potiče od grčke reči „elafi“, što znači jelen, jer su ljudi u prošlosti shvatili da se do ostrva može lako doći pješke, poput jelena koji bi ga prešao u nekoliko koraka.

Važno je napomenuti da ovo ostrvo ne treba mješati sa Elafonisosom na Peloponezu. Elafonisi je dio mreže zaštićenih područja Natura 2000. Takođe, Elafonisi je jedina plaža iz Grčke koja se našla na Tripadvisor listi 25 najboljih plaža na svijetu 2014. godine.

Prirodni rezervat

Elafonisi je stanište ugroženih vrsta, poput morske kornjače Caretta caretta i raznih ptica selica. Zbog toga je zaštićeno područje i zabranjeno je nošenje pjeska.

mairu10/Shuttertock

Kako doći do plaže koju zovu biser Krita?

Do Elafonisi plaže se može doći automobilom kroz planinske predjele Krita ili brodom iz Paleohore, što omogućava drugačiju perspektivu ove prelijepe obale.

Zbog netaknute prirode i udaljenosti od urbanih centara, Elafonisi pruža jedne od najlepših panorama zalaska sunca na Kritu.

Iako je nekada bila skriveni raj, Elafonisi je danas jedna od najposjećenijih plaža Krita, pa je najbolje posjetiti je rano ujutru ili van glavne sezone (maj–jun, septembar).

Elafonisi je ravno parče zemlje sa retkom vegetacijom, u kontrastu sa surovim pejzažom kritskih planina. Da nije parkinga na kopnu, suncobrana, ležaljki i bara na plaži, moglo bi se pomisliti da je ovo pravo rajsko ostrvo. Srećom, sam Elafonisi je zaštićeno područje, pa nakon što pređete plitku vodu, tamo nema turističkih sadržaja.

Eva Bocek/Shutterstock

Većina aktivnosti na plaži odvija se u morskom pojasu između kopna i ostrva, pa to nije jmesto za mirno kupanje ili romantične trenutke, ali plitka i topla voda čini ga savršenim za porodične izlete i djecu koja uče da plivaju.

Elafonisi se prostire gotovo kilometar u dužinu i iznenađujuće je bogat sadržajem – duž obale se mogu pronaći male uvale (omiljene među nudistima), pješčane plaže i zanimljive stijene koje se pružaju ka otvorenom moru i zalasku sunca.

Međutim, budite pažljivi dok istražujete – ostrvo je dom za 110 biljnih vrsta, a ujedno je i zaštićeno stanište retke biljke Androcymbium rechingeri.

Preporuka je i posjeta manastiru Hrisoskalitisa, koji se nalazi pet kilometara sjeverno od Elafonisija. Ovaj manastir je izgrađen na visokoj stijeni i podsjeća na tvrđavu. Prema legendi, posljednja stepenica koja vodi do manastira je od zlata, ali je mogu vidjeti samo oni koji istinski vjeruju u Boga.

Top 10 najboljih plaža na svijetu

Elafonissi Beach, Krit, Grčka Banana Beach, Puket, Tajland Eagle Beach, Oranjestad, Aruba Siesta Beach, Siesta Kej, Florida Praia da Falésia, Algarve, Portugal Playa Varadero, Varadero, Kuba Bavaro Beach, Punta Kana, Dominikanska Republika Playa de Muro Beach, Majorka, Španija Kelingking Beach, Nusa Penida, Indonezija Myrtos Beach, Kefalonija, Grčka

Autor Bojana Krstić, Forbes Srbija

