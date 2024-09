Ovo su najbolji svjetski hoteli za 2024. godinu

Hotel u Bangkoku, okružen tropskim vrtovima, sa svim sobama koje gledaju na rijeku Čao Praja, proglašen je najboljim hotelom u svijetu za 2024.

Hotel Capella Bangkok zauzeo je prvo mjesto na listi The World’s 50 Best Hotels 2024, skočivši sa 11. mjesta u odnosu na prošlu godinu. Ujedno je osvojio i titulu najboljeg hotela u Aziji za 2024.

Otvoren 2020. godine, savremeni Capella Bangkok okružen je bujnim vrtovima i odiše elegancijom velikog imanja, kombinujući intimnost butik hotela. Impresivna arhitektura sa više nivoa osigurava da sve sobe, njih 101, imaju pogled na vodu. Vile i apartmani pored rijeke posjeduju privatni bazen.

Foto: Capella

Na drugom mjestu nalazi se Passalacqua (prošlogodišnji broj 1), smješten u vili iz 18. vijeka okruženoj spektakularnim terasastim vrtovima na obali jezera Komo u Italiji. Ovaj hotel je takođe osvojio nagradu Carlo Alberto Best Boutique Hotel Award 2024.

Foto: Passalacqua

Prema definiciji „50 Best“, butik hotel ima manje od 50 soba i nije dio velikog lanca. Ističe personalizovanu uslugu i posebne karakteristike koje su jedinstvene za destinaciju.

Impresivni Rosewood Hong Kong, smješten u umjetničkoj i dizajnerskoj četvrti Victoria Dockside, zauzima treće mjesto.

Foto: Shutterstock

Najbolji svjetski hoteli najzastupljeniji u Aziji

Azija prednjači na listi The World’s 50 Best Hotels 2024 sa ukupno 19 hotela, dok Bangkok dodatno učvršćuje svoju reputaciju globalnog turističkog centra sa četiri hotela na listi: Capella Bangkok (prvo mjesto), Mandarin Oriental Bangkok (12), Four Seasons Bangkok (14) i The Siam (26).

Evropa i ostale regije

Evropa ima 13 hotela na listi The World’s 50 Best Hotels, a Francuska, Ujedinjeno Kraljevstvo i Italija imaju po četiri hotela među najboljima. Među visoko rangiranim hotelima su Cheval Blanc Paris (4) i Hôtel de Crillon (15) u Parizu, Claridge’s (11) i Raffles London at The OWO (13) u Londonu, te Four Seasons Firenze (19) u Firenci.

Najbolje rangirani hotel u Sjevernoj Americi je The Carlyle u Njujorku na 30. mjestu. Sjeverna Amerika ima devet hotela među najboljima, uključujući četiri iz Meksika: Maroma (18), Chablé Yucatán (16), One&Only Mandarina (29) i Hotel Esencia (48).

Najbolji svjetski hoteli po kontinentima

Najbolji hotel u svakoj regiji proglašen je Najboljim hotelom na kontinentu za 2024. godinu:

Capella Bangkok za Aziju (prvi u svijetu)

Passalacqua za Evropu (2)

Chablé Yucatán za Sjevernu Ameriku (16)

Rosewood São Paulo za Južnu Ameriku (24)

The Calile za Okeaniju (25)

Mount Nelson za Afriku (28)

Top 50 hotela za 2024:

1. Capella, Bangkok 26. The Siam, Bangkok 2. Passalacqua, jezero Komo 27. Park Hyatt, Kjoto 3. Rosewood, Hong Kong 28. Mount Nelson, Kejptaun 4. Cheval Blanc, Pariz 29. One&Only Mandarina, Rivijera Najarit 5. The Upper House, Hong Kong 30. The Carlyle, Njujork 6. Raffles, Singapur 31. La Mamounia, Marakeš 7. Aman, Tokio 32. Four Seasons, Madrid 8. Soneva Fushi, Maldivi 33. Capella, Singapur 9. Atlantis The Royal, Dubai 34. Four Seasons at The Surf Club, Surfsajd 10. Nihi Sumba, ostrvo Sumba 35. Hotel Bel-Air, Los Anđeles 11. Claridge’s, London 36. Eden Rock, St. Barts 12. Mandarin Oriental, Bangkok 37. Aman, Njujork 13. Raffles London at The OWO, London 38. Royal Mansour, Marakeš 14. Four Seasons, Bangkok 39. Amangalla, Gale 15. Hôtel de Crillon, Pariz 40. Le Bristol, Pariz 16. Chablé Yucatán, Čočola 41. Gleneagles, Aušterarder 17. Hotel du Cap-Eden-Roc, Antib 42. Castello di Reschio, Lišano Nikone 18. Maroma, Rivijera Maja 43. Suján Jawai, Radžastan 19. Four Seasons Firenze, Firenca 44. Singita, Kruger nacionalni park 20. Borgo Santandrea, Amalfi 45. Six Senses Zighy Bay, Zagi 21. Desa Potato Head, Bali 46. The Connaught, London 22. Bulgari, Tokio 47. The Brando, Tetiaroa 23. The Lana, Dubai 48. Hotel Esencia, Tulum 24. Rosewood, Sao Paulo 49. The Tasman, Hobart 25. The Calile, Brizbejn 50. Kokomo Private Island, ostrvo Jaukuve Levu

O nagradi

Listu The World’s 50 Best Hotels kreirala je The World’s 50 Best Hotels akademija, grupa od 580 nezavisnih lidera iz industrije. Njih nadzire devet predsjedavajućih osoba iz akademije. Svaki glasač je izabran na osnovu svog ekspertskog mišljenja o međunarodnoj hotelskoj sceni. To je miks hotelijera, novinara, edukatora i sezonskih putnika. Svi hoteli u svijetu ulaze u konkurenciju i ne moraju da ispunjavaju bilo koji prethodni kriterijum. Hoteli ne moraju da plate bilo šta da bi učestvovali u procesu nominacija i izbora.

Prva nagrada dodijeljena je prošle godine.

Joanne Shurvell, saradnica Forbesa

‘50 Best’ Announces World’s Top Hotels For 2024

