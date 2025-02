Lista najpametnijih zemalja u svijetu – dominacija Evrope

Odrediti koliko je neko pametan je složen zadatak, ali to ne sprečava ljude da pokušavaju. Svaka analiza neminovno izaziva rasprave i neslaganja, jer različite perspektive pridaju različitu važnost različitim kriterijumima. Ipak, to nije zaustavilo World of Card Games da se uključi u debatu i napravi sopstvenu listu najpametnijih zemalja u svijetu.

Kriterijumi rangiranja

Prije nego što pređemo na samu listu, pogledajmo kriterijume koje su koristili za njeno sastavljanje. Prema metodologiji istraživanja, analizirani su podaci iz različitih relevantnih izvora, uključujući Nobelovu nagradu, World Population Review, UK kancelariju za nacionalnu statistiku i američki Biro za popis stanovništva.

Među ključnim faktorima koje su uzeli u obzir su broj nominacija za Nobelovu nagradu, rangiranje univerziteta, prosječan nacionalni IQ (koristeći Lynn-Becker skalu) i nivo dostignutog visokog obrazovanja. Detaljnu metodologiju možete pronaći na kraju ovog članka.

Švajcarska je najpametnija zemlja u svijetu

Prema World of Card Games, Švajcarska je najpametnija zemlja u svijetu, postigavši rezultat od 92,02 od 100 u njihovim kriterijumima ocjenjivanja. Jedna od najbogatijih i najljepših zemalja na planeti, ova mala evropska nacija sa manje od devet miliona stanovnika sada može da se pohvali i titulom najpametnije.

Švajcarci kolektivno imaju 1.099 nominacija za Nobelovu nagradu i prosječan IQ od 99,24. Kada je riječ o obrazovanju, 40,02% stanovništva ima najmanje diplomu osnovnih studija ili ekvivalent, dok 18,05% posjeduje master diplomu ili ekvivalent. Ne manje od 32 švajcarska univerziteta dobila su nominacije za Nobelovu nagradu.

Sjedinjene Države jedina vanevropska država u prvih deset

Rang-listom dominiraju evropske zemlje, dok su Sjedinjene Države jedina vanevropska država koja se našla u prvih deset.

SAD su zauzele treće mjesto sa ukupnim rezultatom od 89,18, zaostajući malo iza Velike Britanije, koja je na drugom mjestu sa 89,40 poena.

Obje nacije se ističu po broju ljudi koji su nominovani za Nobelovu nagradu – Velika Britanija sa 2.392 i SAD sa nevjerovatnih 5.717 nominacija. SAD su takođe na vrhu liste univerziteta sa nominacijama za Nobelovu nagradu – 256, što je duplo više od 128 univerziteta iz Velike Britanije. Međutim, u oblastima IQ-a i obrazovanja Velika Britanija ima blagu prednost, sa prosečnim IQ-om od 99,12, u poređenju sa prosječnim IQ-om SAD od 97,43.

Dalje na listi, Holandija zauzima četvrto mjesto i jedina je zemlja u prvih pet sa prosječnim IQ-om većim od 100, tačnije 100,74. Jedino Finska, koja je deseta na listi, ima viši prosječan IQ od 101,20.

Jedan zanimljiv izuzetak je Njemačka, koja se visoko rangira po broju nominacija za Nobelovu nagradu i IQ-u (izjednačena sa Holandijom), ali njen ukupni rezultat umanjuje nizak procenat odraslih sa završenim osnovnim studijama ili višim nivoom obrazovanja. Ovo je posebno iznenađujuće s obzirom na dugogodišnju reputaciju Njemačke kao jednog od vodećih akademskih centara svijeta.

Inteligencija je više od IQ-a i nagrada

Pregledom cijele liste jasno je da veliki broj nominacija za Nobelovu nagradu značajno utiče na poziciju SAD i Velike Britanije, stavljajući ih više na listi nego što bi to ostali podaci sugerisali.

Ova istorijska prednost u broju Nobelovih nominacija i pobjednika u nekoliko zemalja (Njemačka se takođe nalazi blizu Velike Britanije i SAD) proističe iz slobode i finansiranja koje su njihovi univerziteti imali od sredine 20. vijeka. Stručnjaci za finansiranje nauke ističu da je osnovna nauka ključ dugoročnih naučnih otkrića, koja su često prepoznata Nobelovim nagradama.

Mark Kastner (Marc Kastner), fizičar iz Kalifornije i osnivač Science Philanthropy Alliance, rekao je za Američki institut za fiziku da su Nobelove nagrade „pokazatelj sa zakašnjenjem“, objašnjavajući da „one pokazuju šta smo radili kako treba prije nekoliko decenija.“

Zaključak je jasan – dok rangiranje može pružiti određeni kontekst za razumijevanje koncepta pameti i kako različite zemlje razvijaju sposobne građane, ono nije konačno mjerilo inteligencije.

Inteligencija dolazi u mnogim oblicima koji nisu nužno povezani sa akademskim postignućima, priznanjima ili mjerljivim podacima.

Kultura i društvo, sloboda mišljenja i mogućnosti igraju značajnu ulogu u načinu na koji pojedinci i čitava društva razmišljaju i rješavaju probleme i izazove. Ovu listu treba shvatiti kao podsticaj za razgovor o različitim pristupima i vještinama koje potiču iz različitih životnih iskustava i doprinose stvaranju pametnijeg svijeta za sve.

Detaljna metodologija

World of Card Games sproveo je studiju kako bi odredio najpametnije zemlje na globalnom nivou. Istraživanje je analiziralo podatke iz različitih renomiranih izvora, uključujući Nobelovu nagradu, World Population Review i međunarodne obrazovne baze podataka.

Studija je ispitivala sljedeće ključne metrike:

Broj pojedinaca nominovanih za Nobelovu nagradu

Broj univerziteta sa nominacijama za Nobelovu nagradu

Prosječan IQ (Lynn-Becker skala)

Procenat odrasle populacije sa najmanje diplomom osnovnih studija ili ekvivalentom

Procenat odrasle populacije sa najmanje master diplomom ili ekvivalentom

Svaka metrika je normalizovana na skali od 0 do 100, gdje je 100 označavalo najbolju zemlju u toj kategoriji. Konačni Smart Capital Score izračunat je pomoću ponderisanog prosjeka ovih normalizovanih rezultata, pri čemu su nominacije za Nobelovu nagradu i obrazovna dostignuća imale nešto veću težinu.

