Legendarni Trabant danas slavi rođendan

Legendarni istočnonjemački automobil Trabant slavi 67. rođendan. Na današnji dan 1957. počela je proizvodnja u fabrici u Cvikauu.

„Bijesni usisivač, stampedo, padajuća strnadica i Honekerova osveta“ bili su nadimci koje je nosio legendarni automobil Istočne Evrope. Bio je neobičan jer je imao dvotaktni motor sa karoserijom od duroplasta.

Prema podacima iz različitih izvora, u proizvodnji je bio od 1957. do 1991. i u tom periodu proizvedeno je 3,7 miliona komada.

Foto: Bican Emil, Nesvadba František, Šaroch Jindřich / ČTK / Profimedia

Četiri modela

Pravljena su četiri modela, Trabant 500, Trabant 600, Trabant 601 i Trabant 1.1. Dizajn nije mijenjan sve do lansiranja četvrtog modela koji se na tržištu našao tek godinu prije prestanka proizvodnje. Ovi modeli oznaku su nosili po konjskim snagama motora koje su imali.

Naziv Trabant potekao je od njemačke riječi drabant što znači satelit ili saputnik. Inspiracija je potekla od tadašnjeg sovjetskog satelita Sputnjik, koji je lansiran mjesec ranije. Jedan od klasičnih nadimaka koje je nosio bio je Trabi.

U komunističkoj Istočnoj Njemačkoj, zahvaljujući niskoj cijeni bio je najčešći automobil. Zbog toga su, prema izvještajima medija, Nijemci bili i do 13 godina na listama čekanja kako bi kupili svog Trabanta. Na jedan proizveden model dolazila su 43 potencijalna kupca. Tako je i cijena polovnog Trabanta na slobodnom tržištu bila dvostruko veća nego novog.

Materijal od kog je napravljen je dugovječan tako da je prosječna starost Trabanta bila oko 28 godina. Zato se i danas može naći u prodaji na portalima za polovna vozila. Primjera radi, na sajtu polovniautomobili.com u ponudi su dva komada. Trabant karavan iz 1990. vlasnik prodaje za 3.500 eura (prešao samo 90.000 kilometara) dok drugi prodavač modela 601 iz 1988. ne navodi cijenu već je otvoren za dogovor (prešao 111.000 km).

Na sajtovima za poređenje cijena automobila može se pronaći mnogo više modela koje prodaju vlasnici iz Njemačke. Uglavnom je riječ o modelima iz posljednjih godina proizvodnje, a cijena im ide od 900 pa do čak 18.000 eura.

Do stotke za 21 sekundu

Trabant je težio oko 600 kilograma. Za razliku od današnjih superautomobila koji za par sekundi stižu do brzine od 100 kilometara na sat, Trabantu je bilo potrebna 21 sekunda.

Istočnonjemačka legenda bila je veliki zagađivač. Imao je pet do sedam puta veću emisiju gasova sa efektom staklene bašte nego što je to dozvoljeno kod današnjih automobila. Zanimljivost je i da nije imao pumpu za benzin pa je rezervoar stajao iznad motora kako bi gorivo stizalo putem gravitacije. To je povećavalo rizik od požara u slučaju čeonog sudara.

Foto: Shutterstock/Dennis MacDonald

Nakon ujedinjenja Njemačke postalo je jasno da na tržištu nema više mjesta za Trabant pa je proizvodnja obustavljena 1991. Fabriku u gradu Cvikau kupio je Volkswagen, a ostatak kompanije je preimenovan. Volkswagen je u ovoj fabrici nastavio da proizvodi automobilske motore, kao i modele Golf i Passat.

Iako je Trabant na početku proizvodnje bio smatran jednim od modernijih automobila za to vrijeme, na kraju svog životnog vijeka postao je simbol nazadnosti Istočne Njemačke. Dok su se Lada Niva, „Peglica“ i Jugo prodavali u zapadnoj Evropi, tamošnji kupci nisu bili zainteresovani za Trabant pa je ostvarena zanemariva prodaja.

