Električni Hamer X: Manje agresivan, jednako snažan

To je Hamer (Hummer) koji nam je oduvijek bio potreban, samo nismo znali da nam treba. Iako košta pozamašnih 127.000 dolara i kusur (123.000 eura), mogao bi da vrijedi truda ako vas riječ „Hamer“ oduševljava isto koliko i mene.

Šta je novo za 2025?

Poboljšana tehnologija baterija produžila je domet vožnje na procijenjenih 590 kilometara. To je u današnje vrijeme fenomenalno. Takođe, unaprijeđen je softver za informativno-zabavni sistem, a dostupne su i nove opcije boja.

Izgled

Izgleda manje agresivno u poređenju sa Hamerima iz prošlosti, uglavnom zahvaljujući „električnom“ prednjem dijelu. Nema potrebe za rešetkom koja izgleda bahato, ali su ipak uspjeli da joj daju dozu stava. Klirens je značajan, pa se vozite visoko, a upečatljiva LED rasvjeta na karoseriji izgleda moderno. Opcioni paket Extreme Off-Road uključuje specijalizovane terenske gume.

Foto: Shutterstock

Unutrašnjost

Hamer EV X može udobno smjestiti pet putnika prosječne veličine, uz vrhunske materijale u cjelokupnom enterijeru. Ogroman ekran za informativno-zabavni sistem dominira kokpitom, a osvjetljenje unutrašnjosti možete prilagoditi svom ukusu.

Pomični panoramski krovni paneli bili su tokom testa zatvoreni zbog niske temperature, ali će vožnja ljeti bez krova sigurno biti prava poslastica. Prostor za odlaganje je obiman, sa brojnim pregradama i velikim tovarnim prostorom.

Motor

Vozilo posjeduje tri elektromotora sa snagom do 1.000 konjskih snaga. Omogućava ubrzanje od 0 do 100 za približno tri sekunde. Prema procjeni GM-a, domet na punoj bateriji iznosi do 590 kilometara. Kompatibilan je s većinom infrastrukture za brzo punjenje.

Vožnja

Sama regenerativna kočnica, kada se na nju naviknete, djeluje kao pravo remek-djelo. Jedva da sam dodirnuo kočnice nakon što sam ušao u štos, i tada je vozilo postalo produžetak mene. Ruke i noge u savršenom skladu s putem, a vožnja, puzanje i penjanje su bili pravo uživanje.

Kada prvi put uđete, možda pomislite da nećete moći da vidite kroz mali pravougaoni vjetrobran, ali vidljivost je sasvim dobra. Tri brisača vas podsjećaju da malo olabavite. Hameri su prilično zabavni osim ako niste u borbi, što svi znaju. Kupujete Hamera jer su stvari sjajne i želite malo zabave.

Utisak tokom vožnje

Ovaj utisak dolazi iz samo 6,5 kilometara vožnje, tokom mećave toliko snažne da je vozilo od samog početka bilo prekriveno blatom i prljavštinom. Ulazak u vozilo djelovao je kao da zakoračujete u postapokaliptični tenk. Kada se vrijeme smirilo, pažljivo sam oprao podvozje i ispolirao ga – izgledao je kao nov. Ne podnosim prljav automobil. Nisam vozio van puta jer nije bilo odgovarajućeg terena za to.

Najveći adrenalin dolazi od trenutne brzine kada pritisnete gas i upravljanja tokom kratkih manevara. Kada ipak koristite papučicu kočnice, biće vam potrebna dodatna snaga. Takođe sam otkrio da se vozilo sasvim dobro snalazi u gradskim uslovima uprkos svojoj masivnosti.

Terenske mogućnosti

CrabWalk mod omogućava dijagonalnu vožnju, dok extract Mode podiže vozilo za približno 15 centimetara, olakšavajući vožnju po zahtjevnim terenima. Evo detaljnijeg pregleda:

Mjesta za poboljšanje

Prednja svjetla su toliko jaka, čak i bez dugih svjetala, da vozači iz suprotnog smjera trepću svojim kao znak upozorenja, misleći da ih zasljepljujete. Nije namjerno, to je stvar kamiona, izvinjavamo se. Takođe, s obzirom na cijenu ovog vozila, trebalo bi da se automatski otključava kada priđete s ključem. Nažalost, to ne radi.

Bezbjednosne karakteristike

Bezbjednosne karakteristike uključuju više vazdušnih jastuka, kontrolu stabilnosti i kontrolu trakcije. Napredne funkcije uključuju upozorenje na sudar, automatsko kočenje u slučaju opasnosti, monitoring mrtvog ugla i upozorenje na unakrsni saobraćaj pozadi.

Zaključak

Cijena jeste visoka, ali pruža sav taj masivni stil bez griže savjesti zbog potrošnje goriva.

Ozbiljan propust

Posljednje večeri testa, na temperaturi od 12 stepeni, grijanje je otkazalo, pa sam vozio 65 kilometara do odredišta i 65 kilometara nazad, oslanjajući se samo na zagrijani volan i sjedišta. Nos, farmerke i stopala bili su mi ledeni. Ponekad testno vozilo bude „prototip“, pa se očekuju sitni nedostaci. Ali, nedostatak grijanja usred zime u vozilu od 127.000 dolara je prilično ozbiljan propust.

Josh Max, saradnik Forbesa

Test-Driving The 2025 Hummer EV X Pickup

