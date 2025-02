Deset najboljih rizorta za medeni mjesec

Medeni mjesec je veliko finale u procesu planiranja vjenčanja i postao je personalizovaniji nego ikada ranije. Umjesto da samo otputuju na nekoliko dana, sve više parova odlučuje da uštedi i da isplanira putovanje epskih razmjera.

Od hotela samo za odrasle do privatnih ostrva koja opslužuju parove sa romantičnim iskustvima, najbolja „ol inkluziv“ odmarališta za medeni mjesec u svijetu pomažu vam da proslavite svoju ljubav sa stilom.

Želite da pojednostavite planiranje vjenčanja? Hilton nudi pakete koji vam omogućavaju da rezervišete i ceremoniju vjenčanja i medeni mjesec u istom odmaralištu.

Bilo da se odlučite za bungalov iznad vode na zadivljujućem ostrvu Kudado Maldivi. Ili za ronjenje na rijeci Sandals Dans na Jamajci. Ili spa tretman u mirnom rizortu Miraval Arizona. Ova odmarališta u svojim paketima uključuju sve. Od savjeta do sadržaja koje nude. Možete pustiti da stres koji donosi vjenčanje nestane čim odradite ček-in.

U nastavku smo naveli najbolja ol inkluziv odmarališta za medeni mjesec koja pružaju savršenu ravnotežu između opuštanja i avanture.

Najbolje all inclusive odmaralište za medeni mjesec: Jade Mountain

Kome će se svidjeti: Parovi koji traže arhitektonski savršen bijeg sa panoramskim pogledima, besprekornom uslugom i ukusnim jelima

Najbolji sadržaji: Privatni infiniti bazeni, „Frette“ bade-mantili, 24-časovna usluga batlera, posluživanje ručno rađenih čokolada

Šta ne smijete propustiti: „Jazzy Champagne Sunset“ krstarenje svake srijede

Lokacija: Sufrije (Soufrière), Sveta Lucija

Legendarni pogled sa infinti bazena u rizortu Jade Mountain nikada ne dosadi. Čak neki parovi odluče da ostanu u privatnosti svoje vile tokom cijelog medenog mjeseca.

Svaka prostorija ima jedan otvoren zid kako bi se stvorio osjećaj uranjanja u prirodu. Dva vulkanska vrha, Pitoni, i Karipsko more ispod, formiraju zapanjujuću panoramu.

Foto: Jade Mountain

Uz vašeg ličnog batlera koji je dostupan za organizaciju svega – od privatnih večera do masaža u sobi – lako je ostati u „ljubavnom balonu“.

Parovi koji žele avanturu i kulturne znamenitnosti neće biti uskraćeni za aktivnosti izvan svoje vile. Uključujući ronjenje među šarenim koralnim grebenima, kao i biciklizam kroz džunglu.

Tu je i mogućnost posjete imanju Emerald farm estejt gdje možete da vidite organsko voće i kakao drveće koje snabdijeva restorane i laboratoriju čokolade na imanju.

Napravite svoje trufle na radionici „od zrna do čokolade“, naučite se veganskim kulinarskim veštinama ili posjetite koralne rasadnike.

Kao bonus, gosti ovog rizorta mogu uživati u pristupu sestrinskom imanju Anse Chastanet. To je imanje sa restoranima, barovima, dvije netaknute plaže, spa centrom i posebnim programima poput večera na plaži sa ribama lavovima.

Najbolje high-end all inclusive odmaralište za medeni mjesec: „Brando“

Kome će se svidjeti: Ljubiteljima prirode koji traže luksuzni bijeg u mjesto sa holivudskom istorijom

Sadržaji: Privatne vile na plaži sa bazenima, organski proizvodi za kupanje, oprema za ronjenje, bicikli

Šta ne smijete da propustite: Masažu u spa „Fare Manu“ gnijezdu na drvetu, dizajniranom posebno za parove

Lokacija: Ostrvo Tetiaroa, Francuska Polinezija

U sferi ekološkog luksuza, privatno ostrvo Marlona Branda zauzima top mjesto.

Smješten na izolovanom atolu koji je nekada bio odmaralište kraljevske porodice sa Tahitija, „Brando“ poziva odabrane srećnike da dožive mir ovog tropskog raja.

Sa samo 35 vila na plažama sa bijelim pijeskom, okruženih mirnim lagunama i koralnim grebenima, odmaralište je utočište za mladence koji traže privatnost i netaknutu prirodu.

Foto: The Brando

Zahvaljujući impresivnom programu očuvanja koji vodi Tetiaroa Society, invazivne vrste poput komaraca i pacova su eliminisane sa atola, što je omogućilo ekosistemu da napreduje.

Gosti mogu istraživati njegovu istoriju i budućnost kroz razne ture po atolu i okolnim motusima (malim ostrvima) koji su dom rijetkih vrsta ptica i arheoloških nalazišta.

Medeni mjesec na ostrvu Brando ne bi bio potpun bez opuštanja, a spa centar je jedan od najboljih u Francuskoj Polineziji.

Možete se odlučiti za masažu u jednom od paviljona nalik gnijezdu koji su u harmoniji sa prirodom.

Uživajte u večerama i degustirajte ukusna jela u mnogim restoranima na imanju, pod rukovodstvom francuskog šefa kuhinje Žana Imberta (Jean Imbert).

Najbolji all inclusive medeni mjesec na plaži: Hyatt Zilara Cap Cana

Kome će se svidjeti: Mladencima koji vole odmaralište samo odrasle sa brojnim sadržajima

Izvrsni sadržaji: Vodeni park sa „lijenim“ rijekama i toboganima, 25 restorana i barova, apartmani sa pristupom bazenu

Šta ne smijete da propustite: Koktele u martini baru „The One Eyed Cat“

Lokacija: Kap Kana, Dominikanska Republika

Ako je vaša ideja o savršenom medenom mjesecu uživanje na plažama sa šećernim pijeskom, bazenima u stilu akvaparka i više barova i restorana nego što možete da prebrojite na dvije ruke, ne tražite dalje od Hyatt Zilara Cap Cana.

Odmaralište sa 375 soba, samo za odrasle, smješteno je na netaknutoj plaži Huaniljo unutar zajednice Cap Cana i nudi sve sadržaje koje možete da očekujete od odmarališta sa pet zvjezdica.

Foto: Hyatt

Većina gostiju provodi vrijeme uživajući u bistroj karipskoj vodi dok im batler na plažu donosi ukusne tropske koktele. Ali, u rizortu ima i mnogo drugih atrakcija.

Čak i ako niste zaljubljenik u fitnes, poželjećete da posjetite savremeno opremljenu teretanu (koja je dizajnirana da izgleda kao tradicionalna destilerija ruma), kao i spa centar sa hidroterapijskim bazenom, vodopadom, lagunom od larimara i salonom sa himalajskom soli.

Rezervišite jedan od apartmana uz obalu sa pristupom bazenu i uživajte u pogledu na slikovitu plažu iz privatnosti svoje oaze. Ali obavezno se okupajte u svim bazenima (od kojih mnogi imaju živu muziku tokom dana).

Najbolji all inclusive rizort za ljubitelje spa: Miraval Arizona

Kome će se svidjeti: Entuzijastima za velnes koji traže bijeg za oporavak u pustinji

Najbolji sadržaji: Više od 100 velnes časova i iskustava nedjeljno; spoljni tuševi; logorske vatre

Šta ne smijete propustiti: Izazovni kurs, koji uključuje avanture u visinama sa sigurnosnim užetima, kao što su žičara, hodanje po žici i „kvantni skok“ – penjanje na stub

Lokacija: Tuson, Arizona

Iako velnes odmor u pustinji možda nije tradicionalna destinacija za medeni mjesec, rizort i spa Miraval Arizona često privlači parove koji žele odmor koji osvježava i koji hrani um, tijelo i dušu.

Odmaralište je u podnožju planine Santa Katalina, a pejzaž je zapanjujuć.

Foto: Miraval Resort

Mnogi vjeruju da je ovo područje sjedište energetskih vrtloga — mjesta koja mogu unaprijediti način na koji meditirate, ali i samospoznaju i lični rast. Sve ovo stvara privlačnu atmosferu za započinjanje novog zajedničkog poglavlja.

Parovi mogu da uživaju u jelima sa lokalnim sastojcima koja se pripremaju po sistemu „od farme do stola“. Tu je i impresivni meni spa tretmana, od masaža do akupunkture.

Veliki dio velnes časova je uključen u cijenu, a gosti takođe dobijaju kredit od 175 dolara dnevno za posebne usluge koje se dodatno naplaćuju.

Najbolji dio je što možete da izaberete brzinu i stil svog velnes iskustva. Povežite se dok se snalazite kroz avanturistički kurs napolju. Ili se zaputite na ranč, gdie vas čekaju jahanje, terapija sa konjima i novi osjećaj zahvalnosti prema prirodi i jedno prema drugome.

Najbolji all inclusive rizort za mladence koji traže avanturu: Four Seasons kamp na lokaciji Zlatni trougao

Kome će se svidjeti: Ljubitelji divlje prirode u potrazi za jedinstvenim iskustvom luksuznog kampovanja

Vrhunski sadržaji: Tuševi na otvorenom u džungli, privatne terase na otvorenom sa filmskim pogledima, vođene ekskurzije sa slonovima

Šta ne treba propustiti: Privatna večera uz svijeće u kampu sa slonovima

Lokacija: Zlatni trougao, Tajland

Sa 15 šatorskih kampova u stilu onih koji su koristili prospektori, smještenim na spoju rijeka Ruak i Mekong, gdje se spajaju Tajland, Burma (Mjanmar) i Laos, kamp Four Seasons Golden Triangle stvoren je za hrabre putnike koji žele da se upuste u avanturu kao Indijana Džons.

Probudićete se uz zvuke ptica, istraživati i povezivati se sa slonovima koje možete kupati, hraniti i komunicirati sa njima kroz uslugu „Moj slon i ja“, a kroz koju ćete sa ovim veličanstvenim bićima učiti o 4.000 godina dugoj istoriji Tajlanda.

Foto: Four Seasons

Rizort koji je dizajnirao Bill Bensley nudi mnogo prostora, sa atmosferom koja tjera na uživanje u romantičnim trenucima, od vrha kampa do otvorenog bara Burma Bar – tamo ćete vjerovatno željeti da pijete martini dok posmatrate zalazak sunca.

Večera u vašem luksuznom šatoru, opremljenom namještajem inspirisanim 19. vijekom, kupkama i sa panoramskim pogledima, takođe je odlična ideja.

Nastavite svoje čulno putovanje sa spa tretmanima obogaćenim lokalnim biljem na terasi sa pogledom na džunglu. Rizort nudi trodnevni avanturistički paket koji uključuje sve, od transfera sa aerodroma do specijalnih izleta, omogućavajući vama i vašem partneru da se potpuno opustite.

Najbolji all inclusive rizort za one koji žele privatnost: Ambergris Cay

Kome će se svidjeti: Ljubiteljima plaža koji traže miran luksuzni odmor

Vrhunski sadržaji: Teniski tereni; besplatni avionski transferi; električni bicikli i golf kolica; teleskop i dvogled u vili

Šta ne treba propustiti: Posjeta plutajućem Hengover baru na ostrvu Mali Ambergris kej

Lokacija:Ambergris Cay, ostrva Turks i Kajkos

Samo pominjanje Turks i Kajkos odmah stvara sliku ostrva sa praškasto bijelim pijeskom i akvamarin plavetnilom.

Takav ambijent, uz njegovu blizinu Sjedinjenim Američkim Državama, čini ga savršenim izborom za „mini-mjesece i bezbrižne medene mjesece. Oni koji traže oličenje svoje fantazije u stvarnosti pronaći će je na ovom mjestu.

Foto: Ambergris Cay

Privatni luksuzno odmaralište nudi samo 17 vila i osam bungalova za iznajmljivanje, na bazi ol-inkluziv. Ovdje nećete naići na užurbane noćne klubove – već samo na netaknutu zemlju i mirne vode koje su idealne za plivanje i ronjenje.

Oni koji traže jednostavan luksuz željeće da rezervišu jednu od vila na obali, opremljenu zagrijanim privatnim bazenom.

Ambijent je toliko božanstven da ćete vjerovatno željeti da uživate u većini obroka upravo tu.

Na sreću, to može biti organizovano jer je personalizacija ključna na Ambergris keju. Fokus je na obrocima po narudžbini, poput pečenih jastoga ili veganskih obroka.

Ako želite da budete aktivni, ima mnogo toga da se vidi i radi. Od privatnih časova tenisa do vožnje SUP daske do pustog ostrva.

Večeri na ostrvu su podjednako magične, bilo da se odlučite za obrok u restoranu ili da uživate u degustacionom meniju za dvoje pod zvijezdama.

Najbolji all inclusive medeni mjesec za one koji vole hranu: Grand Velas, Los Kabos

Kome će se svidjeti: Putnicima koji cijene gurmanske opcije za obrok

Vrhunski sadržaji: Privatni bazeni, đakuziji, dnevno snabdijevanje premium mini-barovima

Šta ne treba propustiti: Degustacioni meni od 10 jela u Cocina de Autor

Lokacija: Kabo San Lukas, Meksiko

All inclusive odmarališta obično nisu poznata po vrhunskoj hrani. Ali Grand Velas rizort ruši ovaj stereotip. Ovdje je ponuda prilagođena ljubiteljima hrane.

Gosti mogu uživati u različitim kuhinjama svake noći tokom nedjelje. Bilo da je u pitanju francuska, italijanska ili meksička kuhinja, u sedam restorana ovog odmarališta, koji se trude da koriste najsvježije lokalne sastojke.

Foto: Grand Velas

Tu su i vrhunski kulinarski talenti iz Meksika i šire. Najistaknutiji, šef kuhinjeSidney Schutte iz restorana Amber, koji je stekao iskustvo u restoranima sa Mišelinovim zvijezdama širom Evrope i Azije, vodi visoko luksuznu gastronomsku lokaciju, Cocina de Autor.

Kalifornijski zaliv je na samo nekoliko koraka od objekta, pa su plodovi mora glavna atrakcija (a različite aktivnosti na jahtama vuku goste da uživaju u obrocima na vodi).

Ovaj luksuzni kompleks pogodan je za mladence zahvaljujući dobro opremljenim sobama sa privatnim terasama i bazenima.

Oni koji rezervišu paket za medeni mjesec mogu uživati u pogodnostima kao što su dobrodošlica u obliku boce šampanjca i plutajući poslužavnik sa kanapeima sa afrodizijakom. Kasnije se možete uputiti na jahtu u posjedu rizorta, da biste plivali, ronili i posmatrali kitove, prije nego što završite svoj boravak privatnom večerom na plaži.

Najbolje all inclusive odmaralište sa različitim sadržajima: Sandals Dunn’s River

Kome će se svidjeti: Parovima koji traže luksuzni karipski raj sa savremenim apartmanima, bazenima i restoranima

Vrhunski sadržaji: PADI sertifikovano ronjenje i oprema, 24/7 usluga u sobama i batler usluga, pet bazena, apartmani sa krovnim terasama, privatnim bazenima, spoljnim kadama i teleskopima

Šta ne smijete da propustite: klub Dunn’s Rum sa jamajčanskim kraft koktelima

Lokacija: Ocho Rios, Jamajka

Sandals rizort je postao sinonim za odmor za odrasle sa ol-inkluziv uslugom još od osamdesetih, kada je brend otvorio prvi rizort na Jamajci.

U posljednjim godinama, lanac se razvija u ono što naziva „Sandals 2.0“, sa novim fokusom na vrhunski dizajn, luksuzne sadržaje i jedinstvene koncepte restorana.

Možda najuzbudljivija verzija ovog novog pristupa može se naći u Ocho Riosu, gdje je potpuno novi rizort Sandals Dans River otvoren u maju 2023. godine.

Foto: Sandals resort

Rizort sa 260 soba nudi fascinantan izbor novih apartmana, uključujući prve „SkyPool Suites“ na Jamajci, sa bazenima koji se prostiru duž balkona, kao i „Rondoval Butler Suites“ sa privatnim bazenima i otvorenim krovovima.

Mineralna voda iz obližnjih vodopada teče kroz rizort, a dotiče i u bazene oko spa „Red Lane“ i u najveći bazen na Jamajci.

Iako postoji mnogo mjesta za uživanje u vodi na imanju, ronioci i ljubitelji ronjenja neće željeti da propuste priliku da istraže grebene (ili da se sertifikuju za ronjenje).

U pauzama od zabave, gosti mogu uživati u jelima iz cijelog svijeta u 12 restorana, uključujući francuski restoran „L’Amande“, „Jerk Shack“ na plaži i kafić Blum, koji nudi specijalitete poput nitro hladnog napitka i kafi pripremljenoj na „Pour over“ način sa obližnjih Plavih planina.

Najbolji ol-inkluziv rizort za medeni mjesec sa bungalovima iznad vode: Kudadoo Maldives

Kome će se svidjeti: Ljubiteljima dizajna koji traže elegantan i ekološki osviješćen raj iznad vode

Vrhunski sadržaji: Privatni infiniti bazeni, neograničeni tretmani u spa centru i izleti, potpuno opremljen mini-bar, 24/7 usluga batlera, vinski podrum i soba sa sirom, ekološki proizvodi u kupatilu

Šta ne treba propustiti: Himalajsku slanu pećinu u Maldivima u spa centru

Lokacija: Atol Lhaviyani, Maldivi

Maldivima ne manjka luksuznih bungalova iznad vode, ali privatno ostrvo Kudadoo Maldives podiže uživanje nad safirnim plavim vodama na potpuno novi nivo luksuza.

Rizort na privatnom ostrvu, dizajnirao je nagrađivani arhitekta Judži Jamazaki. U potpunosti je napajan solarnim panelima, što ga čini ekološki svjesnim, ali i izuzetno lijepim.

Foto: Kudadoo Maldives

Svaka od 15 vila sadrži luksuzne materijale, kao što su podovi od hrastovog drveta iz održivo upravljanih šuma, kao i najnoviju tehnologiju – od energetski efikasnih sistema hlađenja do Bang & Olufsen zvučnog sistema.

Velika klizna vrata dijele unutrašnji i spoljašnji životni prostor. Cijenićete ih još više kad vidite pogled na vaš privatni infiniti bazen i kristalno čistu lagunu.

Rizort nudi luksuz sa pristupom „bilo kad, bilo gdje, bilo šta“, uključujući neograničene spa tretmane, vrhunski obrok i aktivnosti kao što su vođeni džet-ski izleti ili krstarenja sa delfinima.

Možete se odlučiti da jedete u restoranu na ostrvu, na obližnjem ostrvu ili u vašoj vili. Za još više opcija, posjetite sestrinski rizort Huravalhi, koji ima najveći podvodni restoran u svijetu, koji je sav u staklu. Udaljen je samo kratku vožnju brodom.

Najbolji all inclusive rizort za medeni mjesec za one koji žele opuštanje: Vomo ostrvo, Fiji

Kome će se svidjeti: Zahtjevni putnici koji traže privatno rajsko ostrvo, prožeto Fidži šarmom

Šta su vrhunske pogodnosti: Teniski tereni, golf teren, časovi joge i fitnesa

Šta ne treba propustiti: Fiji zabava u srijedu uveče

Lokacija: Ostrvo Vomo, Fiji

Vrijeme na Fidžiju kao da stoji. Ovo se naročito osjeća na privatnim pješčanim obalama ostrva Vomo.

Smješteno u netaknutom arhipelagu Mamanuka, rizort je sa međunarodnog aerodroma Nadi lako dostupan brodom, hidroavionom ili – ako želite nešto zaista posebno – helikopterom. A kada stignete, osjetićete se kao da ste milion milja daleko od svega.

Foto: Shutterstock

Iako rizort nudi pakete sa svim uslugama za parove i porodice, ima i djelove samo za odrasle, uključujući klub Rocks beach sa infiniti bazenom, restoranom i barom savršeno postavljenim za zalaske sunca nad južnim Pacifikom.

Također, možete se povući na sestrinsko ostrvo Vomo Lailai, koje je dostupno samo jednom paru dnevno za privatne piknike (a kad budete spremni da se vratite u civilizaciju samo pozovite).

Mnoge aktivnosti i zabava, kao što su tradicionalne kulturne večeri i dnevni ronilački safariji, uključene su u cijenu, zajedno sa obrocima.

Većina mladenaca odlučuje da boravi u vilama na brdu, koje nude privatnost, mir i nezaboravan pogled na okolne tirkizne vode.

Autor: Julia Eskins, saradnica Forbesa

