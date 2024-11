Cipele skuplje od zlata: prestiž ili pretjerivanje?

Mnogi ne bi povjerovali koliko daleko ide opsesija luksuznom obućom. Cijene nekih cipela probijaju granice zdravog razuma, ali za one koji ih imaju, to nisu samo cipele – to su umjetnička djela.

U nastavku teksta, pogledajte foto galeriju najskupljih cipela u svijetu, ali i šta kažu kritičari.

Moon Star

Vrijednost: 19,9 miliona dolara

Prema pisanju Forbes India, najskuplje cipele u svijetu koštaju skoro 20 miliona dolara. Dizajnirao ih je Antonio Vietri, a sadrže potpeticu od čistog zlata, 30-karatne dijamante i dio argentinskog meteorita koji datira iz 1576. godine. Inače, ovaj dizajner već je poznat javnosti po izradi „prvih cipela od 24-karatnog zlata“ 2017. godine.

Kada je riječ o ovom modelu cipela, komentari na društvenim mrežama uglavnom su negativni. Kritičari sugerišu da cipele „i nisu baš toliko lijepe u odnosu na to koliko koštaju“.

„Imam kopiju istih i koštale su tri dolara“.

„Imaju li mjesec i zvijezde na sebi kada koštaju toliko“

Passion Diamond

Vrijednost: 17 miliona dolara

Sedamnaest miliona dolara koštaju druge najskuplje cipele u svijetu. Kao i prethodni model, sadrže dijamante, ali i svilu, kožu i čisto zlato.

I dok najskuplje cipele u svijetu izazivaju šok i negativne komentare zbog izgleda i cijene, ovaj par cipela ipak osvaja publiku širom svijeta. Reklo bi se da je dizajn ono što najviše „kupuje“, a oni mnogi ih nazivaju remek djelom.

Foto: Sotheby’s

Međutim, javljaju se i brojna druga pitanja – šta ako ih vlasnik uništi?

„U slučaju da se jedan dijamant izgubi, šta onda? Da li postoji neko ko bi mogao da priušti ili uloži toliko veliki iznos u jedan par cipela?“, pita se jedna korisnica društvene mreže Instagram.

„Ove cipele su stvorene za mene! Već imam haljinu koju nosi Pepeljuga…Tako da su baš za mene“.

A ima i onih koji kažu drugačije.

„Izgledaju veoma jeftino. Dizajneri definitivno nemaju dobru maštu“.

„Koja glupost, zašto bih uopšte napravila jedan korak u njima? Kreirane su da stoje u vitrini. Kakvo rasipanje“.

Debbie Wingham High Heels

Vrijednost: 15,1 miliona dolara

Inspirisane rođendanskom tortom, ove cipele, prema pisanju Forbes India, koštaju oko 15 miliona dolara. Budući da je koža od koje su napravljene oslikana bojom od 24-karatnog zlata, korisnici društvenih mreža kažu da su pomalo morbidne, jer podsjećaju na ljudsku kožu.

„Nisu vrijedne tih para. Izgledaju kao medenjaci“.

„Koja je poruka ovoga? Mnoga djeca umiru od gladi“.

Harry Winston Ruby Slippers

Vrijednost: 3 miliona dolara

Čuvene crvene cipele u kojima je plesala Dorothy u filmu Čarobnjak iz Oza, sada su dobile svoju reinterpretaciju. Povodom obilježavanja 50 godina ovog filma Harry Winston kreirao je pravo umjetničko djelo.

Riječ je o cipelama koje su ukrašene sa više od 4.600 rubina, od 1.350 karata, dodatno opremljene sa 50 karata dijamanata.

Ono što ih čini posebnim, ali i skupim, jeste to što su ručno rađene. Koštaju tri miliona dolara i više su umjetnički eksponat, nego obuća za svakodnevnu upotrebu.

Rita Hayworth Heels by Stuart Weitzman

Vrijednost: 3 miliona dolara

Na petom mjestu na listi najluksuznijih cipela u svijetu nalaze se Rita Hayworth štikle.

Dizajner obuće, inspirisan glumicom Ritom Hayworth kreirao je cipele od satena u bakarnoj nijansi.

Vrijednost ovih cipela jeste tri miliona dolara. Međutim, ujedno su i vrijedan odjevni predmet koji nije na prodaju.

Patike Michaela Jordana sa finala NBA 1998

Vrijednost: 2,2 miliona dolara

Patike Michaela Jordana oborile su rekord kada je riječ o najskuplje prodatim patikama koje su se našle na aukciji kompanije Sotheby‘s.

Kupac koji je ponudio najveću cifru, dobio je patike sa potpisom legendarnog košarkaša. A ono što je zanimljivo, jeste da je ovaj par patika dio njegove košarkaške sezone 1997-98. Upravo ta sezona inspirisala je Netflix da napravi dokumentarac pod nazivom „The Last Dance“ koji govori o generaciji košarkaškog tima Chicago Bulls čiji je Jordan bio predvodnik.