Antioksidansi u kozmetici: Kako da zaštitimo kožu od stresa?

Savremena njega kože gotovo da ne može da prođe bez ključnih i, reklo bi se, najvažnijih sastojaka za zaštitu kože od štetnih uticaja sredine, a to su antioksidansi. Kako oni utiču na zdravlje i izgled kože, koliko su efikasni i koje su nuspojave, razgovarali smo sa stručnjacima koji su nam otkrili da zaštita od starenja nije jedina pogodnost.

Sunčica Vujašević, po struci estetičar kozmetičar, kaže za Forbes Srbija da se ovaj sastojak sve češće pojavljuje u kozmetičkim preparatima. I to – sa razlogom. Oni, kako je objasnila, imaju zaštitni efekat, neutrališu slobodne radikale i na taj način štite kožu od stresa. Stres kroz koji naša koža prolazi može se podijeliti u nekoliko segmenata – UV zračenja, zagađenja vazduha, duhanskog dima. Osim toga, imaju značajnu ulogu u obnavljanju kože.

„Antioksidansi direktno suzbijaju stvaranje slobodnih radikala koji su jedan od glavnih uzročnika starenja kože. Slobodni radikali direktno utiču na: pojavu bora, pojačanu dehidrataciju kože, neujednačen ten i pad tonusa. Oni oštećuju ćelije koje proizvode kolagen, elastin i hijaluronsku kiselinu. Brojna naučna istraživanja su dokazala da uz pravilno korištenje antioksidanasa možemo uticati na usporavanje ovih procesa. Antioksidanse možemo pored kozmetičkog unosa, unositi hranom kao i suplementacijom“, objašnjava Sunčica.

Dobri za suhu i dehidriranu kožu

Postoje različite vrste antioksidanasa. U kozmetičkim proizvodima najčešći su: koenzim Q10, vitamini B,C i E, alfa lipoične kiseline, polifenoli (katehini, flavonidi i tako dalje).

„Efikasnost zavisi od stabilnosti preparata, koncentracije i oblika samih antioksidanasa u preparatu. Tako da je nezahvalno porediti ih kao same sirovine već više zavisi od cjelokupnog kozmetičkog proizvoda. Ono što mogu da napomenem jeste da vitamin C zna u nekim formulacijama biti nestabilan. Zbog toga se često kombinuje sa vitaminom E, kako bi se pojačala stabilnost samog preparata“, kaže Sunčica.

Ukoliko koristite vitamin C, Sunčica savjetuje da to bude u formi seruma. Tada, kaže, pruža najbolji efekat koži, budući da je u tom tipu proizvoda najstabilniji.

„Koža kojoj bih uvijek savjetovala antioksidanse u njezi jeste suha, dehidrirana, pušačka koža, ali i ona kojoj fale jedrina i sjaj. Tako da ukoliko želite da vaša koža izgleda jedro i da ima ujednačen ton, moj savjet je da ukombinujete svoju rutinu sa antioksidansima“, navodi Sunčica.

Sam preparat treba da sadrži različite antioksidanse zbog njihove nestabilnosti u formulacijama.

„Tako na primjer vitamin C i vitamin E pojačavaju efekat i stabilizuju se međusobno. Ili koenzim Q10 sa vitaminom E. Ukoliko koristite serum ili ampule, što je uvijek moja preporuka kada su u pitanju antioksidansi, onda je najbolje da ih kombinujete sa hidrantnom kremom koja nema aktivne komponente u sebi, već se koristi samo u svrhu hidratacije“, objašnjava Sunčica.

Najčešće zablude

Na naše pitanje koje su najčešće zablude vezane za upotrebu antioksidanasa, Sunčica navodi da je to definitivno ta da vitamin C ne treba koristiti preko dana.

„Vitamin C jeste fotosenzitivna kozmetička sirovina, ali ne tako da će izazvati fleke ili pigmentacije na koži, već samo u kontaktu sa UV zracima ima slabiji efekat, ali nije kontraindikovano da se koristi preko dana. Uveče kada ga koristite on ostvaruje svoj maksimalni efekat. U toku dana on ima ulogu da pojačava efekat UV zaštite. Zbog toga se vitamin C i E često mogu naći u SPF kremama, takođe štite kožu od mikročestica iz zagađenog vazduha“, kaže Sunčica.

Shutterstock/Doris Kern

Nuspojave se uvijek mogu javiti. Međutim, i kada do toga dođe, najčešće je riječ o alergijskim reakcijama na neku od sirovina.

„Ne bih rekla da postoje nuspojave ukoliko je proizvod kvalitetan i koristi se pravilno. Ako niste sigurni pri odabiru proizvoda, uvijek se možete posavjetovati sa vašim kozmetičarem ili dermatologom koji će izabrati proizvod za vaš tip i stanje kože“, kaže Sunčica.

Ona je dodala i da se obrati pažnja na koncentraciju ovog sastojka u proizvodima. Ukoliko imaju normalnu koncentraciju, mogu se, kaže, koristiti i ujutru i uveče.

„Vidjela sam da jedan brend prodaje 100% koncentrisan prah sa vitaminom C. Ukoliko koristite takve proizvode, sa sigurnošću možete pretjerati. Moja preporuka su serumi koji su izbalansirani i imaju više antioksidanasa u manjim koncentracijama“, navodi ona.

Dermatološkinja Milena Radojević se slaže sa Sunčicom kada je riječ o pretjeranoj upotrebi antioksidanasa. Ona je u razgovoru za Forbes Srbija istakla da se u primijeni ovih preparata posebno obrati pažnja na način na koji se preparat koristi, ali i da nije preporučljivo da se primijenjuje više proizvoda istovremeno. Tek na taj način, kaže, mogu se osjetiti sve blagodati preparata koji u svom sastavu imaju antioksidanse.

Svaki tip kože će imati benefite

A blagodati su brojne. Kao takve, dokazane su kliničkim studijama, laboratorijskim testiranjima i dugoročnim studijama. U tim studijama je, kako objašnjava naša sagovornica, dokazano da osobe koje u svojoj njezi redovno primijenjuju serume ili kreme sa antioksidansima imaju značajno manje izražene znakove starenja.

„Djeluju i protivupalno. Neki antioksidansi, kao što su vitamin C i E imaju dejstvo i u vidu podsticanja proizvodnje kolagenih vlakana. Na taj način ostvaruju antiejdž dejstvo“, kaže Milena.

Osim vitamina C koji, kako nam je sagovornica objasnila, ima jak efekat u borbi protiv starenja i u liječenju hiperpigmentacija, tu je i vitamin E koji ima protivupalni efekat i podstiče regeneraciju i zarastanje kože.

„Dosta često se u kozmetičkim preparatima nalazi i niacinamid (vitamin B3) koji pokazuje značajan antioksidativni i protivupalni efekat koji potpomaže jačanje kožne barijere i izjednačavanju tena. Resveratrol i koenzim Q10 su, takođe, česti sastojci u preparatima koji pokazuju značajan antioksidativni efekat. Na jačinu dejstva antioksidansa veliki efekat ima koncentracija aktivne supstance u preparatu, njihova kombinacija, jer većina antioksidanasa se u preparatima kombinuje zbog njihovog sinergističkog dejstva, ali veliku ulogu igra i sam hemijski oblik supstance koja se koristi u preparatu“, objašnjava Milena.

Svaki tip kože će, kaže, imati benefite od ovih sastojaka. Jedini slučaj kada se primjena ne savjetuje, jeste ukoliko osoba ima dokazanu preosjetljivost na određenu supstancu.

„Najčešće se preparati sa antioksidansima preporučuju zrelijim tipovima kože, zbog anti-ejdž efekta. Potom, koži sa sklonošću ka hiperpigmentacijama, a tu najprije mislimo na preparate koji u sebi sadrže niacinamid i vitamin C. Takođe, preporučuju se i masnoj koži i onoj koži koja je sklona aknama zbog svog protivupalnog dejstva, jer pojedini antioksidansi, kao što je niacinamid pokazuje i seboregulatorni efekat“, dodaje Milena.

Prirodni i sintetički antioksidansi

Antioksidansi se, prije svega, dijele na prirodne, koji dolaze iz biljaka, i sintetičke, koji su laboratorijski proizvedeni.

„U praksi je pokazano da su sintetički antioksidansi nešto stabilniji i dugotrajniji, dok prirodni antioksidansi imaju i dodatne efekte kao što je, na primjer, hidratacija kože. Najčešće se u preparatima kombinuju prirodni i sintetički antioksidansi kako bi se iskoristili benefiti obje grupe“, kaže Milena.

Tako se, kaže, najčešće preporučuje kombinacija retinola i niacinamida, za poboljšanje teksture kože, smanjenje bora i pigmentacija, kao i jačanje barijere kože.

„Potom kombinacija vitamina C i retinola, ali ne istovremeno – preparati sa retinolom se primijenjuju u večernjim časovima, dok se vitamin C primenjuje kao jutarnja njega, čime se podstiče jak protivupalni efekat, stimuliše se sinteza kolagenih vlakana, a ujedno se postiže i posvjetljenje kože i opšti anti-ejdž efekat. Takođe, značajna je i kombinacija resveratrola kao potentnog antioksidansa i hijaluronske kiseline za postizanje efekta hidratacije, anti-ejdž efekta i smanjenje upala“, kaže Milena.

Ona je istakla i da antioksidansi nikako ne treba da zamjene zaštitu od sunca.

„Oni umanjuju štetne efekte UV zračenja, ali ne u potpunosti, te je redovna primjena kreme sa SPF-om zaista neophodna. Takođe, velika je zabluda i da su veće koncentracije antioksidanasa djelotvornije. Naime, za svaki od antioksidanasa se zna koji oblik i koja koncentracija je u principu najdjelotvornija, budući da najčešće velike koncentracije mogu dovesti do pojave iritacija, kontaktnog i iritativnog dermatitisa sa svojim pratećim simptomima i posljedicama“, kaže Milena

Iako se preporučuju zreloj koži objasnila nam je i da nisu jedino njoj neophodni.

„Mora se imati u vidu da oni ujedno imaju i zaštitni efekat na kožu, a upravo to predstavlja dobru preventivu“, zaključuje ona.

Autor Hristina Kovačević

