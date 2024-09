Upoznajte profesora sa 110 patenata, deset kompanija i 2,5 milijarde dolara

Kroz istraživanje nauke o materijalima, Yet-Ming Chiang je stvorio niz kompanija u područjima kao što su proizvodnja baterija, zeleni cement i kritični minerali koji bi mogli pomoći u ublažavanju klimatske krize.

Profesor Yet-Ming Chiang s Instituta za tehnologiju Massachusetts (MIT) voli pecati. Početkom 1990-ih, dok je pecao, primijetio je da se vode u Novoj Engleskoj zagrijavaju. “Išli smo loviti jastoge na Cape Cod”, rekao je Chiang u telefonskom razgovoru iz svoje kancelarije, slika prugastog brancina u japanskom stilu koju je uhvatio visi na zidu iza njega. “Sada lovimo dupine. To je stvarno ludo.”

Taj uvid u stvarni utjecaj klimatskih promjena, kada su se tropske i suptropske ribe pojavile u vodama gdje im nije mjesto, bio je ključan za Chianga, koji je iskoristio svoj istraživački laboratorij za suosnivanje deset startupa.

Osam njih fokusirano je na energiju i održivost, uključujući Form Energy, koja je prikupila gotovo milijardu dolara za svoje proizvode željezno-zrak baterija, i Sublime Systems, koji je dobio 87 miliona dolara od Ministarstva energetike SAD-a u aprilu za izgradnju komercijalnog pogona za proizvodnja niskougljičnog cementa.

Mnogo je stvari koje možemo učiniti

Kako klimatska kriza postaje sve hitnija, Chiangovo istraživanje i njegova sposobnost da ga provede u praksi daju nadu, čime je zaslužio mjesto na Forbesovoj listi lidera u održivom razvoju, objavljenoj prvi put ove godine. Vlasnik je oko 110 patenata i autor više od 300 naučnih članaka iz područja kao što su tehnologija baterija i elektrokemijska proizvodnja industrijskih materijala.

Što je možda još važnije, iskoristio je ovo istraživanje za pokretanje firmi koje će zamijeniti postojeće tehnologije temeljene na ugljiku komercijalno održivim zelenim i niskougljičnim alternativama. Do sada su njegovi startupi prikupili više od 2,5 milijarde dolara za proizvodnju baterija, dekarbonizaciju cementa i pronalaženje ekološki prihvatljivijih načina za vađenje važnih minerala koji su ključni za elektrifikaciju.

On nije izvršni direktor nijednog od ovih startupa, ali često zadržava ulogu, kao što je direktor naučnog istraživanja u Form Energy i Sublime Systems.

“Ljudi se brinu možemo li nešto učiniti do 2050., i šta će se dogoditi ako ne budemo mogli. Nemojmo gubiti vrijeme brinući se o tome. Postoji mnogo stvari koje možemo učiniti. Ja sam optimist”, kaže Chiang. “Ne radi se o tome da dođemo do 2050., i kažemo: Nismo sve napravili na vrijeme, odustanimo.”

Predavač sa 32 godine

Chiang, koji sada ima 66 godina, emigrirao je u SAD sa svojom porodicom iz Tajvana u dobi od šest godina kada je njegov otac stekao diplomu inženjera na Državnom univerzitetu Oklahoma. Odrastao je u New Jerseyju i Connecticutu, gdje su njegovi roditelji neko vrijeme držali azijsku trgovinu mješovitom robom.

Došao je na MIT kao brucoš i nikada ga nije napustio, stekavši doktorat iz keramike 1985. i pridruživši se fakultetu. Godine 1990., kada je imao 32 godine, već je dobio mjesto predavača.

Chiang je oduvijek bio uključen u istraživanja povezana s energijom, iskusivši energetsku krizu kao srednjoškolac 1970-ih, ali tek nakon 2000. godine usredotočio se na klimu i održivost. Danas se samo time bavi. “Kada studenti dođu i kažu da bi željeli istraživati ​​sa mnom, kažem im da radim samo na klimi”, kaže Chiang, čiji istraživački tim obično broji 25 članova, uključujući studente i postdoktorande.

Šta istražuje u deset start-upova

Godine 1987., osnovao je svoj prvi start-up, American Superconductor, koji proizvodi visokotemperaturnu supravodljivu žicu za napajanje i energetske aplikacije. Smatra se zvijezdom u istraživanju baterija, a od tada je suosnivač četiri druge firme za baterije, uključujući Form Energy, koja je pokrenuta 2017.

U svojoj profesiji Yet-Ming Chiang je jedan od najboljih na svijetu.

Carmichael Roberts, Materijalni utjecaj

Nedavno je, međutim, osnovao firme u području istraživanja i proizvodnje cementa i električnih avio motora. Kako je rekao, radio je u pet različitih tehnoloških područja koja imaju potencijal dekarbonizirati nekoliko gigatona stakleničkih plinova godišnje.

“On je također jedan od najplodnijih akademskih izumitelja na MIT-u i već je desetljećima pokretačka snaga u energetskim materijalima”, rekao je Carmichael Roberts, suosnivač bostonske firme rizičnog kapitala Material Impact, koja ulaže u inovacije u nauci o materijalima. “On je jedan od najboljih na svijetu u svom području.”

Njegova prva firma za baterije, A123 Systems, osnovana je 2001. godine kada mu je na vrata pokucao Ric Fulop, tada 26-godišnjak koji je napustio fakultet. Fulop, sada izvršni direktor Desktop Metala, firme za 3D ispis čiji je Chiang jedan od suosnivača, pročitao je Chiangove radove o novoj tehnologiji brzog punjenja litij-ionskih baterija i vidio potencijal za komercijalizaciju inovacije.

A123 Systems prikupio je mnogo novca, uključujući 250 miliona dolara savezne podrške. Kada je izašao na berzu 2009., dionice su skočile 50 posto prvog dana trgovanja i zatvorile su se iznad 20 dolara po dionici.

Međutim, nade za gubitašku firmu ubrzo su se izjalovile. Na tržištu je bilo previše ponude, uključujući i jeftinije baterije iz Azije, ali nedovoljno potražnje jer je prodaja električnih automobila bila sporija od očekivanog. U oktobru 2012., kada su dionice vrijedile samo 25 centi, A123 je podnio zahtjev za bankrot. Godinu kasnije firma, sada s kineskim vlasnikom, izašla je iz stečaja. Ipak, Chiang to smatra uspjehom, budući da je tamo razvijena tehnologija još uvijek u upotrebi, a njeni su se diplomci proširili na druge energetske startupove, uključujući ONE i Vertiv.

Od baterija do cementa

“Yet-Ming je stvorio jedan od najplodnijih portfolija našeg vremena”, kaže Dayna Grayson, suosnivačica Construct Capitala, koja Chianga poznaje mnogo godina. “Ima stvarno veliki apetit za stvarima koje imaju potencijal biti utjecajan.”

Uz Sublime Systems, osnovan 2020., Chiang je prešao s baterija na cement. Otprilike trećina svih emisija stakleničkih plinova dolazi iz industrije, a cement i čelik dva su najveća krivca. Svaki od njih doprinosi s oko osam posto emisija.

Imate priliku ponovo izmisliti tehnologije i industrije koje postoje 100 ili 200 godina. Koliko često imate ovu priliku?

Yet-Ming Chiang, profesor na MIT-u

Leah Ellis, suosnivačica i izvršna direktorica Sublimea, otišla je na MIT kao postdoktorandica kako bi radila s Chiangom. Iako je u to vrijeme uglavnom istraživala baterije, nakon osnivanja Form Energyja, Chiang ju je zamolio da razmisli o istraživanju kako bi se cement mogao dekarbonizirati, jer bi to moglo imati veliki utjecaj, a interes su iskazali i investitori i predstavnici vlade. “Yetov način pronalaženja je započeti s problemom i vratiti se na rješenje”, rekao je Ellis. “Može ići od baterija do cementa i hladne fuzije.”

Sublime Systems je sada postavio pilot postrojenje i gradi komercijalno postrojenje u Holyokeu, Massachusetts. Elektrohemijski proces zamjenjuje visokotemperaturne peći koje se tradicionalno koriste za proizvodnju cementa i stoga su veliki zagađivač zraka. “Električna energija bit će najjeftiniji oblik energije, stoga bismo trebali pokušati elektrificirati sve procese koji sada koriste fosilna goriva”, rekao je Chiang.

Nedavno je pokrenuo tri nove firme povezane s klimom. Suosnivač je firme Propel Aero koja razvija motor za potrebe električnih letjelica, ali bi mogao poslužiti i za elektrifikaciju brodova i vozova. Nedavno je dobio 1,1 milion dolara od federalnog istraživačkog programa ARPA-E.

Također je uključen u novoosnovanu kompaniju koja radi na vađenju litija iz čvrstog kamena, kao i u kompaniju koja istražuje geološki vodik, koji bi mogao biti izvor energije velikih razmjera bez ugljika. “Geološki vodik i dalje će biti vrlo popularan, ali na neki način to i zaslužuje jer postoji uzbudljiva mogućnost da će biti novi primarni izvor energije”, predviđa Chiang.

Kritični materijali također su pod lupom

Nedavno je puno razmišljao o kritičnim mineralima – rudnicima u kojima se oni vade i talionicama koje rudaču zagrijavaju na visoke temperature kako bi iz nje izvukli metale. Ove aktivnosti nisu ekološki prihvatljive. “Talionice su stvorile ogromnu količinu kisele kiše”, ističe. „Što bismo mogli učiniti da nam ne trebaju? Imam ideju i zamolit ću jednog od svojih novih diplomaca da je neko vrijeme prouči.”

Dekarbonizacija je još uvijek u povojima, osobito u područjima kao što su industrija i rudarstvo, pa bi utjecaj novih tehnologija mogao biti golem. „Dekarbonizacija znači da imate priliku postaviti tehnologije i industrije koje postoje 100 godina, a u nekim slučajevima i 200 godina, na nove temelje. Koliko često imate tu priliku?” kaže Chiang. “Ovo je sjajno vrijeme za pronalaženje rješenja.”

Autorica članka je Amy Feldman.

