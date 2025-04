Postajemo jedan od najznačajnijih festivala fotografije u regionu – Aida Redžepagić o četvrtom izdanju SPF-a

Od 9. do 15. juna ove godine u glavnom gradu BiH bit će održan Sarajevo Photography Festival (Sarajevski festival fotografije). Programom koji uključuje izložbe, radionice, predavanja, panel diskusije, revizije portfolija i događaje za umrežavanje bit će održan na nekoliko lokacija, dok će Festival i ove godine fokus staviti na društveno relevantne teme i biti platforma različitih glasova i narativa, sa temama koje se dotiču ljudskih prava, identiteta i kulturnog naslijeđa. Od svog osnivanja 2022. godine, festival je primio prijave iz skoro 60 zemalja i postao jedan od najvećih događaja za umrežavanje fotografa u regionu.

„Ovo je naše četvrto izdanje, a moj subjektivni dojam je kao da je 44.“, kaže za Forbes BiH osnivačica i direktorica Sarajevo Photography Festivala Aida Redžepagić.

Ova priznata bh. fotografkinja, kada je pokretala Festival 2022. godine, priznaje, nije pretpostavljala da će se razvijati tako brzo do nivoa na kojem je danas.

Sjajan festivalski tim

“Jako sam zahvalna, prije svega na timu s kojim radim, jer apsolutno ništa bez njih ne bih mogla. I sve ovo što je Festival napravio za tri izdanja, sada će uslijediti četvrto, stvarno je velika stvar. Mi jesmo mlad festival, ali već sada stvarno mogu neskromno da kažem da nismo mali festival“, kaže Redžepagić.

Edukacija je ključni stub SPF-a, sa besplatnim radionicama, predavanjima i revizijama portfolija koje vode međunarodno priznati fotografi. Festival aktivno podržava žene u fotografiji, osiguravajući veću zastupljenost u žiriju, među govornicima i na izložbama. Pored toga, SPF sarađuje sa lokalnim i međunarodnim institucijama, školama, muzejima i galerijama, doprinoseći širem kulturnom pejzažu.

I ove godine festivalski program neće podrazumijevati samo izložbe fotografija već i druge, jednako značajne i vrijedne pažnje programe.

„Festival nije isključivo samo takmičenje fotografije ili samo izložbe fotografije. Poljednje dvije godine program uključuje različite edukacije za fotografe, ne samo profesionalne fotografe, već sve ljubitelje vizualne umjetnosti. Do sada smo ugostili neke sjajne umjetnike, grafičke dizajnere, upriličili radionice koje su uključivale i videoprodukciju i slično, a također smo imali i profesionalne radionce za profesionalne fotografe koje traju više dana“, govori Aida.

Tokom sedam dana Festivala, Sarajevo je domaćin i izložbi po cijelom gradu.

Aida Redžepagić: “Mi jesmo mlad festival, ali već sada stvarno mogu neskromno da kažem da nismo mali festival”, Foto: SPF

Ugledna imena iz svijeta fotografije

„Do sada smo sarađivali sa gotovo svim kulturnim institucijama; od Historijskog muzeja, do Muzeja umjetnosti i književnosti, Vijećnice, Goethe-Instituta, Europe House-a, BKC-a. Izlagali fotografije i na fasadama, na ulici…”, govori naša sagovornica.

Tanya Habjouqa, nagrađivana fotografkinja, umjetnica i fotoreporterka, antropologinja i novinarka, Nanna Heitmann, Magnumova saradnica i nagrađivana fotoreporterka, Luca Venturi, osnivač i umjetnički direktor Siena International Photo Awards, Drone Photo Awards i Siena Awards Festivala, Lars Lindemann kustos iz Hamburga, kreator izložbi i kreativni direktor, Petar Trbović, modni direktor Vogue Adria, David Pujado, direktor Beogradskog meseca fotografije, Selma Selman, proslavljena umjetnica i aktivistica u zajednici, Natali Grace Levine, urednica prestižne platforme Wezoree, Hana Knizova, portretna i modna fotografkinja…,samo su neka od imena koja su u našu zemlju dolazila kao učesnici ovog festivala. Sarajevo je zahvaljujući festivalu bilo domaćin dobitnicima World Press Photo priznanja kao i finalistima Pulitzera.

I ove godine, Festival će ugostiti neka od najpriznatijih imena iz svijeta fotografije.

“Do sada nismo nigdje najavljivali ovogodišnji program, tako da je ovo prilika da ekskluzivno otkrijem da ćemo imati veliku izložbu Diane Dickman u Umjetničkoj galeriji u Sarajevu. Riječ je njenoj sjajnoj seriji fotografija koju je radila duže od 15 godina, gdje je fotografisala opraštanje sa svojim roditeljima.







Imat ćemo veliku izložbu Diane Dickman u Umjetničkoj galeriji u Sarajevu. Riječ je njenoj sjajnoj seriji fotografija koju je radila duže od 15 godina, gdje je fotografisala opraštanje sa svojim roditeljima, Aida Redžepagić za Forbes BiH.

Svaki put kada je odlazila od svojih roditelja, ona je fotografisala ono posljednje njihovo mahanje njoj. Ovaj ciklus je jedna emotivna priča, i za nekoga ko je izgubio roditelje i ko može da osjeća taj emotivni put, kada vi gledate jednu po jednu fotografiju i znate šta vas čeka zapravo na kraju, znate da je posljednja fotografija prazna.

Zašto je bitna dokumentarna fotografija danas

Čak i ako niste prošli taj put, koji nažalost svi mi moramo da prođemo, opet je sjajno urađena, jako emotivna serija koja apsolutno svakoga se doimi kad je vidi. I ja jedva čekam da je vidim uživo”, govori Redžepagić i dodaje: “Naš centralni program – Dodjela nagrada ove godine će se održati u Narodnom pozorištu u Sarajevu, s kojim ćemo raditi jednu izložbu – rad fotografa National Geographica.

Imat ćemo zaista jako bogat program i sigurno više od desetak radionica, kako za profesionalce i amatere tako i za odrasle i djecu”, govori Aida.

Cilj svakog projekta je njegova održivost. Koliko je teško zatvoriti finansijsku konstrukciju Festivala, pitamo je:

“Pa, to je zapravo najteži aspekt organizacije festivala. Nas sve u timu vodi ova sjajna energija, kada vidimo šta smo zapravo na kraju napravili, ali mislim da svako ko je bilo kada bio u organizaciji nekog ovakvog događaja zna koliko je zapravo izazova. Rastemo i zajedno s tim nadamo se da institucije kulture prepoznaju šta mi zapravo radimo, ne samo za Sarajevo, nego generalno, mi postajemo jedan od najznačajnijih festivala fotografije u regionu i zaista bi bilo lijepo evo kada bi institucije kulture to prepoznale. Zahvalni smo pokroviteljima i komercijalnim kompanijama koji su prepoznali projekat, jer sve je to na kraju za društvenu korist”, pojašnjava Aida.

Svi žanovi fotografije su važni, ali uzimajući u obzir kontekst vremena u kojem živimo danas i kada je riječ o ekonomskim i sigurnosnim aspektima, žarištima po cijelom svijetu, sa kojih do javnosti treba prenijeti informaciju, čini se da jedan žanr – dokumentarna fotografija – nikada nije bio važniji.

“Uloga dokumentarne fotografije je krucijalna danas!”, kaže Redžepagić i dodaje:

Aida Redžepagić: “Dokumentarna fotografija ima krucijalnu ulogu danas”, Foto: SPF

Sjetimo se dječaka iz Sirije

“Sjetimo se samo slavne, ali zapravo vrlo neslavne fotografije koja prikazuje dječaka tamne kose, obučenog u crvenu majicu i kratke hlače, kako leži mrtav licem prema dolje u plićaku na plaži, nakon što se utopio, dok je njegova porodica iz Sirije pokušavala doći do grčkog ostrva. Fotografija koja je obišla svijet i koja je zaista donijela ogromne promjene. Statistički sam gledala, jer me zanimalo šta se sve desilo poslije toga – dvije sedmice nakon toga desilo se veliko zasijedanje UN-a gdje su donijete različite izmjene, zakonske regulative, gdje je na hiljade volontera došlo na obalu Grčke. Znači, desile su se drastične promjene, kao da je jedna fotografija uspjela da uhvati za ramena i prodrma cijeli svijet koji je bio svjestan da se nešto dešava, jer izvještavanja o migrantima su postojala i prije toga, ali ta jedna fotografija je zaista uspjela da napravi efekat “šamara” realnosti i pokrene ogromne promjene. Tome smo svjedočili mnogo puta do sada”, govori Redžepagić.

Osim globalnih promjena, dokumentarna fotografija, kaže naša sagovornica, ima ogromnu moć i na personalnom nivou. I ne smije se zaboraviti, kaže.

“Ja sam neko ko je relativno, nedavno, prošao iskustvo gubitka roditelja, i tek sada sam svjesna vrijednosti svake fotografije koju imam. I nije važno da li je fotografija uopće lijepa, da li je neko bio vrhunski fotograf kada je fotografisao, bitan je momenat u kojem je nastala. Ta fotografija meni ne vraća samo tu sliku, nego mi vraća i miris i zvuk i sve. Ona možda za vas, možda za svijet, nije za neku izložbu, ali meni personalno ona ima veću vrijednost od bilo čega materialnog što ja posjedujem. Tako da, dokumentarna fotografija itekako nosi ogromnu težinu sa sobom i trebamo je njegovati”, kaže Redžepagić.







Možda i najljepša stvar kada ste fotograf je to što zapravo ne znate šta je vaš sljedeći projekat. Moja kćerka ima običaj reći: “Mama, tebi je super, ti svaki dan imaš novog šefa.” I to zaista jeste tako, Aida Redžepagić za Forbes BiH.

Aida je freelance gotograf i duže od 15 godina se bavi isključivo fotografijom za koje je i nagrađivana. Iza sebe ima kako grupne tako i samostalne izložbe, a u njenom fokusu su razni žanrovi, od modne fotografije do dokumentarne i do sada je objavljivala u nekoliko prestižnih magazina u regionu i šire. Značajno mjesto u njenoj biografiji zauzima izložba fotografija u Češkoj, gdje je u organizaciji Ambasade BiH u Češkoj i Udruženja “Lastavica”, Katedra za arhitekturu u Pragu upriličila izložbu pod nazivom “Čeh rodom, Sarajlija izborom”.

Izložba u Pragu

Na izložbi koja je bila omaž najpoznatijim djelima češkog arhitekte Karela Paržika,koji se smatra istinskim graditeljem glavnog bh. grada, jer je projektovao neke od najreprezentativnijih kulturnih, vjerskih,stambenih i muzejskih objekata, kao što su: Zemaljski muzej, Sarajevska sinagoga, crkva Svetog Josipa, zgrada Fakulteta islamskih nauka, Narodno pozorište, Akademija likovnih umjetnosti, hotel Evropa i drugi, prikazane su i fotografije Paržikovih zdanja Aide Redžepagić.

“Nekoliko posljednjih godina sam jako posvećana festivalu fotografije i sigurno pola godine mog fokusa je na festivalu, a ostatak na ličnim projektima od kojih su mnogi trenutno na standby-u. Međutim, ja zaista u festivalu itakako uživam. U protekloj godini sam realizirala neke projekte koji su stvarno bili sjajni; jedan od najznačajnijih je “Između četiri zida” koji je obišao desetine gradova u BiH, koji sam radila u saradnji sa Europe House-om, gdje smo radili projekat koji se ticao rodno-zasnovanog nasilja.

Možda i najljepša stvar kada ste fotograf je to što zapravo ne znate šta je vaš sljedeći projekat. Svaki novi posao je novi izazov. U posljednje vrijeme radim pomalo i teatarsku fotografiju, koja je također izazovna. Moja kćerka ima običaj reći: “Mama, tebi je super, ti svaki dan imaš novog šefa.” I to zaista jeste tako. Kroz rad na novim projektima, upoznajem sjajne ljude na ovom putu”, kaže Redžepagić.

Kada je započinjala sa Festivalom fotografije, priča nam, njena primarna ideja i želja je bila da uspostavi platformu za lokalne fotografe koja će im pomoći da budu vidljivi široj zajednici.

BiH i Balkan imaju sjajne fotografe

“Bosna i Hercegovina i generalno Balkan su jako plodno tlo za kreativan rad. Možda i zbog svih kompleksnih životnih okolnosti u kojima živimo. Zaista imamo fantastične fotografe iz svake oblasti, dokumentarne naročito. Tome u prilog govori i podatak iz prošle godine, gdje smo imali prijave iz više od 50 zemalja svijeta, žiri na Festivalu zaista ne vidi ni ko je fotograf, ni odakle dolazi, ni kako mu je ime, te informacije saznaju tek nakon što završe žiriranje – za nagradu Grand Prix stiglo je na hiljade prijava, a pobijedio je Armin Graca, fotograf iz Bosne i Hercegovine. To je nama bilo ogromno i sjajno za vidjeti”, sjeća se Aida i dodaje da festival nastoji osnažiti domaću fotografsku zajednicu i pružiti prilike ovdašnjim fotografima da se umreže i uvežu sa galerijama i festivalima u inozemstvu.

“Kroz Portfolio Review, koja je jako važna festivalska aktivnost za koju dovodimo urednike različitih magazina, direktore drugih festivala, kustose i sl., da pregledaju portfolio fotografa, koji su se prijavili, dešavalo se da se tim direktorima festivala zapravo svide fotografi koji prolaze Portfolio Review ovdje, i da ih nakon toga pozivaju da gostuju i održe izložbe na festivalima vani. Meni je to najveći uspjeh”, kaže Redžepagić.