Kash Patel, novi direktor FBI: Od borca protiv duboke države do prve linije njene odbrane

Priča Kasha Patela mogla bi da bude jedna divna romansirana biografija. Pod uslovom da i on ne bude pometen u uraganu Epstein, čiji je važan segment postao od kada je na čelu Federalnog istražnog biroa (FBI), obavještajne i bezbjednosne službe Sjedinjenih Država. Ona je ujedno i glavna savezna agencija za sprovođenje zakona.

Njegov otac, koji vuče porijeklo iz Ugande i Indije pobjegao je iz Ugande1972. za vrijeme diktature Idija Amina. Porodično stablo kaste Patidar kojoj su pripadali, rasteglo se na 18 generacija. Pramod Patel se uputio za Indiju u kojoj je zatražio azil za SAD, Kanadu ili Veliku Britaniju.

Sudbina je rekla Amerika. Njegov otac počeo je da radi kao glavni finansijski direktor za globalnog distributera ležajeva za avione. Jedno od osmero djece bio je i Kash, i sva djeca su odrasla u duhu hinduizma.

Nakon što je završio srednju školu Garden u državi New ork, Patel se odlučio za advokaturu. Diplomirao je krivično pravo i historiju na Univerzitetu u Richmondu 2002. godine. Stekao je certifikat iz međunarodnog prava na koledžu u Londonu i diplomirao na Pravnom fakultetu Univerziteta Pace 2005.

Profesionalnu karijeru započinje na Floridi, gdje je radio kao branilac. Zastupao je nasilne kriminalce i trgovce drogom, kada počinje da gradi imidž žilavog momka.

Počeo je 2012., da radi kao mlađi član osoblja u Ministarstvu pravde, upućujući naloge za hapšenje. Patel je privremeno služio kao predstavnik Krivičnog odjeljenja u slučaju protiv počinilaca napada u Bengaziju 2012. godine. Navodno je smijenjen zbog neslaganja koje je imao sa kancelarijom koja je vodila slučaj. Kasnije je pogrešno izjavio da je bio glavni tužilac u slučaju. Do 2013. godine, Patel je bio raspoređen u Odjeljenje za nacionalnu bezbjednost kao tužilac.

Imamo tvoja leđa

U aprilu 2017. godine, Patel je počeo da radi za Stalni odbor za obavještajne poslove Predstavničkog doma. New York Times je kasnije objavio da je on bio glavni autor Nunesovog memoranduma. U njemu se tvrdi da su zvaničnici FBI zloupotrijebili svoja ovlaštenja u istrazi o vezama između saradnika Donalda Trumpa i ruskih zvaničnika, tražeći nalog za Cartera Pagea, savjetnika Donalda Trumpa. Oslanjali su se na tvrdnje Christophera Steelea, britanskog obavještajnog oficira. Njega su navodno plaćali Demokratski nacionalni komitet i predsjednička kampanja Hillary Clinton 2016. godine. Trump mu to nikada nije zaboravio.

U februaru 2019. godine, Patel se pridružio Savjetu za nacionalnu bezbjednost, navodno na preporuku novinara i perjanice Foxa Seana Hannityja, iako je bio neiskusan za tu poziciju. Neko odozgo rekao je da. Trumpov savjetnik za nacionalnu bezbjednost John Bolton i njegov zamjenik Charles Cooperman imenovali su Patela u Međunarodne organizacije i saveze. To je direktorat koji unapređuje pozicije Sjedinjenih Država u Ujedinjenim nacijama.

U julu 2019. godine, Patel je imenovan za višeg direktora direktorata za borbu protiv terorizma Savjeta za nacionalnu bezbjednost. Godinu kasnije Politico je objavio da je Patel postao viši savjetnik Richarda Grenella, vršioca dužnosti direktora nacionalne obavještajne službe. Kada je iste godine Trump otpustio Marka Espera, imenujući Christophera Charlesa Millera za vršioca dužnosti ministra odbrane, Patel postaje šef Millerovog kabineta. Njih dvojica već su sarađivali u Savjetu za nacionalnu bezbjednost.

Lojalnost i Trump kao sudbina

Foto: Reuters/David ‘Dee’ Delgado

Nakon što je Trump napustio funkciju 2021. godine, Patel je upravljao konsultantskom kompanijom Trishul. Osnovao je neprofitnu organizaciju Kash, koja pomaže učesnicima napada na Capitol kako bi platili sudske troškove. Prema podnesku Trump Media i Technology Group, Patel je radio za Trumpa kao plaćeni savjetnik za nacionalnu bezbjednost. Naveden je kao direktor pomenutih kompanija u aprilu 2022. godine. Opseg djelovanja bila mu je i Trumpova društvena mreža Truth Social.

Došlo je vrijeme za ubiranje plodova. U novembru 2024. godine, Axios je objavio da novoizabrani predsjednik Trump namjerava da postavi Patela na visoku poziciju u FBI ili Ministarstvu pravde. Razmatran je i kao kandidat za Centralnu obavještajnu agenciju (CIA). Prema pisanju New York Timesa, za Susan Wiles, Trumpovu menadžericu kampanje, a kasniju šeficu kabineta, Patel je bio „rizičan izbor“.

Kao i u večini slučajeva Trump se okrenuo svojoj intuiciji, a ne savjetima. Postavlja ga za kandidata za prvog čovjeka FBI. Patel se pojavio pred Senatskim odborom za pravosuđe 30. januara, dijelom se distancirajući od Trumpa, u kontekstu neslaganja sa Trumpovom odlukom da pomiluje optužene za napad na Capitol. Senator Peter Welch je više puta pitao Patela da li je Joe Biden pobijedio na predsjedničkim izborima 2020. Patel nije dao eksplicitan odgovor.

Prvi čovjek FBI

Patel je na čelo službe došao kao mješavina tvrdog momaka koji je na ulici svašta vidio, čovjeka iz naroda, nekoga ko vjeruje u čvrstu ruku. Nekoga ko je imao za cilj da službe za spovođenje zakona i obavještajne agencije prođu kroz radikalnu transformaciju.

Nakon što je položio zakletvu, Patel je rekao zvaničnicima da namjerava da pošalje 1.000 agenata iz Washingtona u druge terenske kancelarije u gradovima sa višim stopama kriminala i da preraspodijeli 500 zaposlenih u Redstone Arsenal u Huntsvilleu, Alabama. Prema pisanju Wall Street Journal, jedan zvaničnik je rekao Patelu da bi restrukturiranje moglo da košta 100 miliona dolara koje agencija nije imala. To ga nije obeshrabrilo.

Prvog dana bih zatvorio zgradu FBI Hoover i ponovo je otvorio sljedećeg dana kao muzej ‘duboke države’. Uzeo bih 7.000 zaposlenih koji rade u toj zgradi i poslao ih širom Amerike da jure kriminalce. Budite panduri. Vi ste policajci, Kash Patel U februaru, NBC News je objavio da će Patel biti imenovan za vršioca dužnosti direktora Biroa za alkohol, duhan, vatreno oružje i eksplozive. Zakletvu je položio 24. februara. Prema pisanju lista Washington Post, do marta 2025., Patel nije bio u birou, da bi 9. aprila, Reuters objavio da ga je zamijenio Daniel P. Driscoll, sekretar vojske.

Došao na talasu sumnji u dosije Epstein

Šta se dogodilo sa Kash Patelom od prije godinu i kusur, koji u videu koji danas kruži društvenim mrežama govori o tome kako su „vladini gangsteri“ i FBI igrali centralnu ulogu u zataškavanju slučaja Jeffreya Epsteina. Također je pozvao Donalda Trumpa da „izda crnu knjigu prvog dana“ nakon stupanja na dužnost predsjednika SAD. Mnogo drugačiji diskurs nisu imali ni njegov zamjenik Bongino i tužiteljica Bondi.

Na pitanje o crnoj knjizi, Patel je odgovorio: „To je pod direktnom kontrolom direktora FBI. Baš kao i manifest o pucnjavi u katoličkim školama u školi Nashville. Da. To još nismo vidjeli. Je l’ tako?“.

Znate, jedna od reformi o kojima sam govorio jeste da vam je potreban centralni čvor koji će kontinuirano deklasifikovati podatke. To je još jedna stvar koju rade. Previše klasifikuju. I kažem vam, oni pretjerano klasifikuju, 50% stvari da bi zaštitili duboku državu. O, ne. To ne možete da vidite, Kash Patel.

Dogodila mu se očigledno vlast. Nakon što ga je Donald Trump imenovao za direktora FBI, Patelov ton se dramatično promijenio. On slučaj Epstein naziva „zaključenim po zakonskom postupku“. Kaže da u dokumentima „nema daljih obavještajnih podataka na osnovu kojih bi se mogle preduzeti mjere“.

Časopis Economic Times je pisao da je Patel u centru neprovjerene teorije da je i on sam kompromotivan. To bi objasnilo kopernikanski zaokret u njegovom stavu o slučaju Epstein. Teorija, nazvana „Kash Patel medeni lonac“ sugeriše da je Patelova 26-godišnja djevojka, country pjevačica i konzervativna medijska ličnost Alexis Wilkins, možda dio strane špijunske operacije.

Počelo je objavom od 10. jula na anonimnom X nalogu, @KremlinTrolls, koji se pozivao na obavještajne taktike iz doba Hladnog rata i sugerisao da Wilkins djeluje kao „medeni lonac“. U žargonu špijunaže, to je neko ko zavodi metu da bi prikupio informacije. To su radile agencije KGB i Mosad. Ulje na vatru je dodala i činjenca da je Wilkins umrežena sa PragerU, konzervativnim medijskim domom čija je izvršna direktorica Marissa Streit, bivša oficirka u izraelskoj vojnoj obavještajnoj službi.

Foto: Shutterstock

Intervju sa Roganom

U intervjuu sa Joem Roganom, u jednom neposrednom, neformalnom razgovoru u kojem je Kash zadržao imidž neposrednog, opasnog momka sa gardom, od borca za pravdu prije direktorske fotelje nije ostalo ništa. Gomila opštih mjesta, relativizacija, koje Roganu nikako nisu bile jasne. Uljudno je postavljao iznova i iznova kontrapitanja. Rekao je da suštinski „nikada nije mislio da je neko ubio Epsteina, i da to nije moguće“, iako mu je Rogan rekao da čuvari nisu obraćali pažnju i da su spavali.

Obećao je video koji će sve razjasniti i u kome neće biti nikakvih rupa koje će ostaviti mogućnost za sumnju. Podsjetimo, taj video snimak kasnije jeste objavljen, sa prilično nejasnim uglovima i sa jednim minutom koji nedostaje, pa su tako Kashove riječi ostarile kao loše vino u ovom slučaju. Zbog čega? Jer je rekao da je sve integralno i da ništa neće nedostajati, što bi moglo da stvori sumnje ili pokrene teorije zavjere. Kash nije imao odgovor zbog čega se na objavljivanje videa čekalo šest godina.

„Uvjeravam vas ovo nije AI, jer ne izgleda dobro“, misleći na video. Na to mu je Rogan odgovorio da AI može da napravi i video koji izgleda kao da je lošeg kvaliteta, kao polupana VHS kaseta.

„Epstein nije jedini koji se ubio u zatvoru. Ja nisam kao moji prethodnici, imam potpuno drugačiju karijeru koja je uvijek bila put ka istini“, rekao je Patel.

Patelovi memoari

Odgovor je stigao i od samog Rogana, u najnovijoj epizodi emitovanoj 25. jula u kojoj je podkaster napao Patela. Tvrdio je da su njegove riječi o osuđenom seksualnom prestupniku nedosljedne. „Tip kaže da nema snimaka, da nema videa. To nema smisla. Svi znaju da to nema smisla“, rekao je Rogan u epizodi sa bivšim službenikom CIA Mikeom Bakerom.

Patelovi memoari „Vladini gangsteri“ (2023), pozivaju na slabljenje zaštite radnih mjesta u državnoj službi. A Trump je pohvalio knjigu kao „putokaz za okončanje vladavine Duboke države“. Patel je neumorno promovisao teorije zavjere o dubokoj državi i napadu na Capitol 6. januara. Tvrdio je da je Ray Epps, član Čuvara zakletve, bio tajni agent FBI.

Sada je i sam dio jedne, i u njoj ne izgleda nimalo dobro.

Pavle Jakšić, Forbes Srbija